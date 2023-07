Der JPY liegt 25 % niedriger als vor zwei Jahren – was kommt als nächstes?

Die zweite große Geschichte auf dem Devisenmarkt in den letzten Jahren war der stetige Rückgang des japanischen Yen (JPY). Der Grund dafür war, dass die Bank of Japan eine Ausnahme unter den großen Zentralbanken darstellte – sie war die einzige, die nach der COVID-19-Pandemie und der steigenden Inflation die Zinsen nicht anhob.

Infolgedessen verlor der Yen im FX-Dashboard an Boden. Laut einem aktuellen Artikel in der Financial Times folgt der Yen-Kurs der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan.

Daher ist es keine Überraschung, dass der USD/JPY-Wechselkurs Ende 2022 auf 150 kletterte, nachdem er nur ein Jahr später unter 110 gehandelt wurde. Ähnliche Marktbewegungen können bei anderen Währungspaaren wie EUR/JPY oder GBP/JPY beobachtet werden.

Mit anderen Worten: Die Zinsdifferenz wirkt sich nachteilig auf den JPY aus, und die Bekämpfung dieses Trends war für konträre Händler kostspielig.

Aber jetzt ist die große Frage: Was passiert als nächstes?

Die Fed in den USA hat die Zinserhöhungen bereits ausgesetzt. Die Inflation geht schnell zurück. Wenn die USA ihren Kurs ändern und den Leitzins später im Jahr oder Anfang 2024 senken, wird sich die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan rasch verringern.

Wird auch der USD/JPY-Wechselkurs sinken?

USD/JPY erreicht ein neues Hoch über 152

Der jüngste Rückgang von 144 war zwar recht abrupt, doch werden die Käufer wahrscheinlich wieder auftauchen. Das technische Bild spricht für ein neues Hoch über 152, solange sich der Markt über dem Unterstützungsbereich von 132 hält.

In der ersten Jahreshälfte stieg der Kurs über ein steigendes Dreieck-Muster, woraufhin sich der Markt erholte. Wenn die 132er-Marke hält, ist es der Weg des geringsten Widerstands, dass der Markt ein neues Hoch erreicht.

Auf seinem Weg nach oben dürfte er die 144er-Schwelle überwinden. Bei einer solchen Bewegung dürften mehr Käufer auftauchen, und ein neues Hoch dürfte schnell erreicht werden.

Auch die Fundamentaldaten sprechen für einen höheren Wechselkurs. Der schwache Yen spiegelt die japanischen Exporteure wider, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Auch die schwache Inlandsnachfrage hilft nicht, und die Maßnahmen der Bank of Japan werden wahrscheinlich nur vorübergehende Auswirkungen haben.

In realen Werten ist der Yen so schwach wie seit 50 Jahren nicht mehr. Die Ausgaben der privaten Haushalte sind in etwa so hoch wie vor einem Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass die schwache Währung zu einer schwächeren Wirtschaft beiträgt.

Die Verkleinerung der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan könnte nicht ausreichen, um den USD/JPY-Kurs so leicht zu senken, wie er gestiegen ist. Kurz- und mittelfristig besteht der Weg des geringsten Widerstands für den Wechselkurs darin, neue Höchststände zu erreichen.