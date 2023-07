Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) steht heute Morgen im Fokus, nachdem Senatorin Elizabeth Warren die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgefordert hat, den Elektrofahrzeughersteller zu untersuchen.

Ihr Schreiben an die SEC heute

Letztes Jahr gab Elon Musk 44 Mrd. $ für die Übernahme von Twitter aus und fungierte monatelang als dessen CEO – etwas, das Senatorin Warren nicht gefiel. In einem Brief an die Regulierungsbehörde heute schrieb sie:

Musks Verhalten seit seiner Ernennung zum Twitter-CEO, während er weiterhin Tesla-CEO blieb, hat Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten, der Veruntreuung von Unternehmensvermögen und anderen negativen Auswirkungen auf die Tesla-Aktionäre geweckt.

Das Büro für öffentliche Angelegenheiten der SEC hat sich noch nicht zu dieser Nachricht geäußert.

Im Mai ernannte Musk Linda Yaccarino zur neuen CEO von Twitter (hier mehr dazu). Er ist jedoch immer noch der CTO des sozialen Netzwerkdienstes.

Senatorin Warren ist mit dem Vorstand von Tesla unzufrieden

Es sei darauf hingewiesen, dass Senatorin Warren in einem früheren Schreiben an Robyn Denholm, die Vorsitzende des Verwaltungsrats von Tesla Inc, ähnliche Bedenken geäußert hatte. In ihrem Schreiben vom Montag fügte sie hinzu:

Die unzureichende Offenlegung durch den Vorstand und die engen Beziehungen mehrerer Vorstandsmitglieder zu Musk werfen Fragen zur Wirksamkeit der Unternehmensführung und zu möglichen Verstößen gegen die Wertpapiergesetze auf.

Am Wochenende bestätigte der multinationale Automobilriese außerdem, dass er seinen ersten Cybertruck in Giga Texas gebaut hat – eine Nachricht, die die Rivian-Aktie am Montag beeinträchtigt hat.

Tesla wird voraussichtlich diese Woche seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal veröffentlichen. Im Vorfeld des Berichts ist die Aktie des Unternehmens um rund 160 % gegenüber Anfang 2023 gestiegen.