Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) eröffnete am Donnerstag mit einem Plus von 5 %, nachdem das Unternehmen überdurchschnittliche Ergebnisse für das 2. Geschäftsquartal meldete.

Die Anleger freuen sich ebenfalls über die Anhebung der Prognosen. J&J rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 10,70 und 10,80 $ in diesem Jahr.

Der Gesundheitsriese hob außerdem seine Prognose für den operativen Umsatz auf knapp über 100 Mrd. $ an. In der CNBC-Sendung „Squawk Box“ sagte CFO Joseph Wolk heute:

Es sieht sehr gut aus. Wir hatten eine Menge guter klinischer und regulatorischer Daten, die sich in den nächsten Jahren in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts verfestigen werden. Wir befinden uns also zu Beginn des zweiten Halbjahres in einer sehr starken Position.