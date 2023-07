Mike Maloney beobachtet eine “S-Kurven-Ablehnung” des US-Dollar-Standards

Shivam begann seine Karriere als Finanzanalyst in Mumbai, wo er Inflationsdaten analysierte und täglich makroökonomische Berichte über die Staatshaushalte… mehr lesen

Mike Maloney, Autor und Gründer von GoldSilver.com, ist seit vielen Jahren ein lautstarker Vordenker in der weltweiten Diskussion über gesundes Geld.

Insbesondere erwartet er, dass Fiat-Währungen, einschließlich des US-Dollars, gegenüber echtem Geld wie Gold und Silber abgewertet werden.

Währung vs. Geld

Laut dem US Currency Education Program (CEP), das vom Federal Reserve Board verwaltet wird, bestehen Dollarscheine zu 75 % aus Baumwolle und zu 25 % aus Leinen.

Was also verleiht dem Dollar so viel mehr Macht als einer gewöhnlichen Mischung aus Baumwolle und Leinen?

Währungen oder Fiat-Währungen leiten ihre Legitimität von ihrem Emittenten ab.

Sie sind nicht an eine Menge oder Substanz mit relativ stabilem Wert gebunden und bleiben frei schwankend.

Der US-Dollar beispielsweise wird von der US-Regierung ausgegeben und gedeckt.

Die Glaubwürdigkeit der US-Regierung, ihrer Institutionen und sogar ihrer militärischen Macht sorgen dafür, dass der Dollar auf dem lokalen und globalen Markt wertvoll bleibt.

Dies bedeutet jedoch, dass der Grad der Akzeptanz des Dollars in hohem Maße von der Qualität der Regierungsführung, der Relevanz ihrer Institutionen und den unvermeidlichen Veränderungen in der breiteren sozio-politischen und wirtschaftlichen Landschaft, in der sie existiert, abhängt.

In Anbetracht all dieser Faktoren war keine Regierung in der Geschichte in der Lage, den wahrgenommenen Wert ihres Baumwoll-Leinen-Äquivalents dauerhaft aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn es als Reservewährung verwendet wird.

Da die Aufrechterhaltung des Status einer Währung zumindest teilweise von der menschlichen Natur abhängt, überwiegt in der Regel die politische Dringlichkeit gegenüber der wirtschaftlichen Vorsicht, was ihren Untergang beschleunigt.

Folglich sind Fiat-Währungen ausnahmslos nicht in der Lage, ihren Wert in den Augen des Marktes zu erhalten.

Quelle: LedgerMan

Geld hingegen ist etwas anderes.

Seine Quelle der Glaubwürdigkeit entzieht sich weitgehend der menschlichen Einflussnahme, was bedeutet, dass die Handlungen der Regierung, der Politiker und der Institutionen erheblich an Bedeutung verlieren.

Zu den wichtigsten Formen von “echtem Geld” in der Geschichte der Menschheit gehören Gold und Silber, die ihren Wert über Jahrtausende hinweg konstant gehalten haben.

Eine Goldmünze aus der Römerzeit wäre auch heute noch wertvoll.

Andererseits war beispielsweise der venezianische Dukat im 13. Jahrhundert eine wichtige Reservewährung, aber wenn Sie heute eine dieser Münzen finden würden, könnten Sie sie nicht in Ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft ausgeben.

Es stimmt, dass auch beim Geld kurzfristige Zyklen zu Schwankungen des Marktwerts führen können, aber langfristig behält das Geld seine wirtschaftliche Energie und geht nie auf Null (im Gegensatz zu Währungen).

Tatsächlich werden Schwankungen oft als Zeichen dafür angesehen, dass Fiat-Währungen und nicht der Wert von Edelmetallen schwanken.

So werden Gold und Silber aufgrund ihrer Wertaufbewahrungseigenschaften oft als echtes Geld angesehen.

Wie bereits erwähnt, ist dies bei Fiat-Währungen nicht der Fall, was Maloney zu der Erwartung veranlasst, dass der Dollar unweigerlich sein “exorbitantes Privileg” als globale Reservewährung verlieren wird.

„S-Kurven-Ablehnung“

In seinem Roman The Sun Also Rises aus dem Jahr 1926 schrieb Ernest Hemingway über die Art und Weise, wie man bankrott geht: “Allmählich und dann plötzlich”.

Dies ist die Grundlage für Mike Maloneys Begriff der „S-Kurven-Ablehnung“.

Die S-Kurve ist eine weit verbreitete Grafik zur Darstellung des Tempos verschiedener Prozesse.

In Bezug auf die Einführung würde dies bedeuten, dass die Akzeptanz von etwas Neuem sehr langsam beginnt, eine kritische Masse erreicht, dann plötzlich an Fahrt gewinnt, bis die Akzeptanz sehr hoch ist und sich dann abschwächt.

Dies ist bei der Einführung neuer Technologien zu beobachten, die zunächst langsam, schwierig und wenig vielversprechend erscheinen, bis sie sich dann schnell durchsetzen, wie im Fall der Mikrowelle, des Internets und des Mobiltelefons.

Maloney zeigt dieses wunderbare Bild, um diesen Punkt zu veranschaulichen.

Quelle: GoldSilver.com Youtube Channel

In der obigen Abbildung wird deutlich, wie schnell sich die Technik durchsetzen kann. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war die Umstellung auf das Auto wahrscheinlich kaum vorstellbar, bevor sie explodierte und die Stadt bis zur Unkenntlichkeit veränderte.

Warum die Parallele zur Technologie, fragen Sie sich?

Nun, Währungen und Geld sind im Wesentlichen genau das.

Sie speichern wirtschaftliche Energie und ermöglichen Transaktionen zwischen unbekannten Parteien auf der ganzen Welt, sofort oder im Laufe der Zeit.

Dieser traditionelle S-Kurven-Prozess ist das, was Maloney als das beschreibt, was sich derzeit bei der Einführung einer Dollar-Alternative abspielt.

Obwohl der Dollar auch heute noch eine zentrale Rolle im globalen Wirtschaftssystem spielt, wird sich dies mit Sicherheit ändern, da die Besorgnis über die unkontrollierte Fähigkeit und Bereitschaft der USA, andere Länder zu sanktionieren, zunimmt, ebenso wie andere problematische Aspekte wie die Gefahr von Kapitalabflüssen und Wechselkursschwankungen.

Die Kehrseite der Medaille

Da die Suche nach einem alternativen Tauschmittel immer mehr an Fahrt gewinnt, hat Maloney den Begriff “Ablehnung der S-Kurve” geprägt, den er als das genaue Gegenteil der Annahme der S-Kurve betrachtet.

Eine Alternative zum Dollar oder ein neues Tauschsystem soll die Abhängigkeit vom Greenback verringern.

Mit anderen Worten: Der Dollar wird in dem Maße ersetzt, in dem er neu eingeführt wird.

Ausgehend von dieser Annahme und in Anlehnung an Hemingways berühmten Satz geht Maloney davon aus, dass der Dollar im Gegensatz zur aufrechten S-Kurve einen langsamen Niedergang erleben wird, bevor er in seiner Gunst als wichtigste Währungseinheit der Welt einen plötzlichen Absturz erlebt.

Dies steht im Gegensatz zu den jüngsten Äußerungen von Janet Yellen, wonach der Dollar zwar sinken, aber über Jahrzehnte hinweg allmählich weiter abnehmen werde.

Einen Kommentar zu ihren Äußerungen finden Sie in einem Invezz-Artikel mit dem Titel “7 aktuelle Entwicklungen, die Janet Yellens Vertrauen in den Dollar getestet haben könnten”.

Zurück zum realen Geld

Was hat das reale Geld mit all dem zu tun?

Maloney stellt fest, dass die Welt, angeführt von den BRICS-Staaten, bestrebt ist, sich vom Würgegriff des Dollars auf den internationalen Märkten zu lösen und zu einem System überzugehen, das stabiler und weitgehend unabhängig von politischer Einflussnahme ist.

Zu diesem Zweck fordern mehrere Länder ein goldgedecktes Währungssystem nach dem Vorbild des Goldstandards oder Goldwechselstandards, der bis 1971 in Gebrauch war.

Wie Professor Harold James vom Fachbereich Geschichte an der Princeton University so schön formuliert hat:

Nixon durchtrennte die jahrtausendealte Verbindung zwischen Geld und Edelmetallen.

Die Geduld der Welt mit einem frei schwebenden System, solange die USA am Ruder sind, hat sich beträchtlich gelockert und wird es auch weiterhin tun.

Wie dieses neue System genau aussehen wird, steht noch nicht fest, und dieser Prozess wird höchstwahrscheinlich auf dem BRICS-Gipfel im August 2023 wesentlich vorangetrieben werden.

Momentum in der umgekehrten S-Kurve

Maloney wies auf einige der wichtigsten Entwicklungen hin, die zeigen, dass die umgekehrte S-Kurve an Fahrt gewinnt.

Putins Einladung

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist Wladimir Putin für die meisten NATO-Staaten der Feind Nummer eins.

Im März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (Niederlande) einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten wegen seiner mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Trotz dieser Tatsache und des immensen Drucks, den die westlichen Mächte auf Südafrika ausgeübt haben, hat das Land eine offizielle Einladung an Putin ausgesprochen und ihm diplomatische Immunität gewährt, damit er an der bevorstehenden BRICS-Konferenz teilnehmen kann.

Die Bedeutung dieses Ereignisses kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und stellt eine starke symbolische Geste dar, die die schwindende Kontrolle der westlichen Behörden signalisiert.

Dieser Rückgang des Einflusses geht Hand in Hand mit der sinkenden Gunst des US-Dollars.

PAPSS

Die Afrikanische Export-Import-Bank (Afreximbank) wurde vor drei Jahrzehnten gegründet, hat jedoch eine neue strategische Bedeutung erlangt, indem sie die Abkehr des Kontinents vom Dollar unterstützt.

Die Organisation hat zusammen mit dem Sekretariat der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) das Panafrikanische Zahlungs- und Abrechnungssystem (PAPSS) entwickelt, um sofortige grenzüberschreitende Zahlungen in lokalen Währungen zu ermöglichen.

Mit dieser neuen Infrastruktur soll eine Ära eingeläutet werden, in der Länder in ganz Afrika miteinander Handel treiben können, ohne auf den Dollar-Markt zurückgreifen zu müssen.

Der kenianische Präsident William Ruto wurde mit den Worten zitiert,

Wir sind nicht gegen den US-Dollar, wir wollen nur viel freier handeln.

Eine weitere wichtige Entwicklung war die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen PAPSS und der African Stock Exchanges Association (ASEA) zur weiteren Zusammenarbeit und Förderung einer afrikaweiten Kapitalinfrastruktur.

Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung tiefer Anleihenmärkte zur Unterstützung der Liquidität in verschiedenen Währungen.

Indien wird global

Indiens Unified Payments Interface (UPI), eine bahnbrechende Technologie, die von der National Payments Corporation of India (NPCI) entwickelt wurde, ist ein mobiles Zahlungssystem mit einem einzigen Fenster, das nahtlose, kostenlose und sofortige Geldüberweisungen zwischen mehreren Banken ermöglicht.

Mit Indiens wachsendem Wirtschaftsnetzwerk und der größten Diaspora der Welt hat sich UPI über die Landesgrenzen hinaus verbreitet und wird auch in anderen Ländern eingesetzt.

Der jüngste Neuzugang auf der Liste der Länder, die UPI-Einrichtungen haben, ist Frankreich, wo das System noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden soll.

Weitere Länder, in denen UPI oder UPI-basierte Zahlungsmechanismen bereits verfügbar sind, sind die Vereinigten Arabischen Emirate, das Großbritannien, Oman, Japan, Singapur, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Thailand, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Südkorea, Bhutan und Nepal.

Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Internationalisierung von Herausfordererwährungen wie der indischen Rupie.

Der Yuan in Chinas grenzüberschreitenden Transaktionen

In einem ausführlichen Bericht mit dem Titel “Die Verschiebung der RMB-Reservewährung” wurde darauf hingewiesen,

In einer verblüffenden Wende überholte der Yuan den Dollar bei den chinesischen grenzüberschreitenden Transaktionen im März 2023 und machte 48,4 % aller Transaktionen aus, während der Dollar auf 46,7 % zurückfiel.

Quelle: IMF (2021)

Die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der der Yuan in den letzten zehn Jahren eingeführt wurde, hat den Dollar auf dem falschen Fuß erwischt.

Natürlich macht der Dollar immer noch den größten Teil der weltweiten Devisentransaktionen aus, aber sein Rückgang gegenüber den chinesischen Währungsströmen ist nach wie vor beträchtlich.

Gleichzeitig ist die Zahl der bilateralen RMB-Abkommen im Jahr 2023 sprunghaft angestiegen und umfasst Partnerländer wie,

…Brasilien, Argentinien, Kasachstan, Bangladesch, Pakistan und Laos, und bemüht sich um die Inbetriebnahme neuer Strecken im Nahen Osten.

Mehrere Berichte deuten außerdem darauf hin, dass die argentinische Regierung einen Teil eines IWF-Darlehens in Yuan zurückgezahlt hat, der zu den fünf frei verwendbaren Währungen gehört und zur Begleichung von Verpflichtungen gegenüber der internationalen Organisation verwendet werden kann.

Ein neuer Handelsblock?

In einem Artikel vom 13. Juli 2023 schrieb Alasdair Macleod, Leiter der Forschungsabteilung von Goldmoney, einem Edelmetallverwahrer und Anlegernetzwerk,

Es sieht auch so aus, als würde ein weiterer Vorschlag auf der Tagesordnung von Johannesburg stehen, nämlich die SCO, die EAEU und die BRICS zu einem überdimensionalen Handelsblock zu verschmelzen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung und dem BIP auf der Basis der Kaufkraftparität ist dies bereits mehr als die Hälfte der Welt und stellt die westliche Allianz in den Schatten….

SCO steht für die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, während EAEU die Kommission der Eurasischen Wirtschaftsunion ist.

Jüngste Meldungen deuten außerdem darauf hin, dass die Liste der 36 teilnehmenden Länder, die am BRICS-Gipfel vom 22. bis 24. August 2023 teilnehmen sollen, auf 41 erweitert wurde, was darauf hindeutet, dass die “S-Kurven-Ablehnung” gegen den Dollar wirken könnte.

Maloney fügte hinzu, dass das jährliche Goldangebot relativ fest sei,

Es ist für sie unmöglich, eine goldgedeckte Währung zu diesen Preisen zu schaffen … die Lösung ist eine Verdoppelung, Verdreifachung oder Vervierfachung des Goldpreises (in nicht allzu ferner Zukunft).