Prognose für den US-Dollar-Index (DXY) vor dem NFP-Bericht für Juli

Heute ist der erste Freitag des Monats, was bedeutet, dass der NFP-Bericht (Non-Farm Payrolls) für Juli fällig ist. Der Bericht zeigt die Veränderung der Zahl der Arbeitnehmer in der US-Wirtschaft und gilt als Indikator, der die Finanzmärkte am stärksten bewegt.

Daher sind die Finanzmärkte vor der Veröffentlichung des NFP sehr ruhig. Da niemand vor dem Bericht ein Risiko eingehen möchte, ziehen es die meisten Händler und Anleger vor, auf die Veröffentlichung des Berichts zu warten und dann zu reagieren.

Der Bericht ist wichtig, weil sich die Zahl der Arbeitnehmer verändert hat und weil er alle möglichen Daten enthält, z. B. die Arbeitslosenquote, den durchschnittlichen Stundenlohn und die Erwerbsquote.

Da die US-Wirtschaft die größte der Welt ist, werden die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt von allen genau beobachtet, da die Federal Reserve ihre Geldpolitik je nach Entwicklung des Arbeitsmarktes ändern könnte.

Außerdem nimmt die Volatilität des US-Dollars während des NFP-Tages dramatisch zu, was für Devisenhändler Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. Der US-Dollar-Index (DXY) ist eine Möglichkeit, die Entwicklung des Dollars zu verfolgen, da er die relative Dollarstärke widerspiegelt.

Was ist der US-Dollar-Index?

Der US-Dollar-Index hilft bei der Interpretation des Wertes des Dollars gegenüber einem Korb anderer Währungen. Er wurde 1973 von der Federal Reserve eingeführt und wird seit 1985 von der Intercontinental Exchange (ICE) berechnet und aktualisiert.

Ursprünglich umfasste der Index 10 Währungen, doch 1999, nach der Einführung des Euro, wurde die Anzahl der Währungen reduziert. Derzeit sind sechs Währungen Teil des US-Dollar-Index: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF. Der Euro hat mit 57,6 % das größte Gewicht in der Berechnung des US-Dollar-Index, gefolgt vom japanischen Yen mit 13,6 %.

Der Index erreichte den höchsten Wert im Jahr 1985 (163,83) und den niedrigsten Wert im Jahr 2008 (71,58). Bei der Einführung betrug der Anfangswert 100.

Was sind die Erwartungen an den NFP-Bericht vom Juli?

Ökonomen erwarten, dass die US-Wirtschaft im Juli 205.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nach 209.000 im Vormonat. Auch die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich stabil bei 3,6 % bleiben.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Bericht einen robusteren Arbeitsmarkt zeigen wird.

Zwei Tage zuvor, am Mittwoch, zeigte die US-Privatbeschäftigungsstatistik für Juli, dass private Arbeitgeber 324.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, wobei der Freizeit- und Gastgewerbesektor das Wachstum vorantreibt.

Preisprognose für den US-Dollar-Index

Der Index fand Unterstützung bei dem Niveau von 100 Punkten, nachdem er seit seinem jüngsten Höchststand in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres stetig zurückging. Interessanterweise bildete der Index auf seinem Weg von den Höchstständen des letzten Jahres nach unten ein mögliches Umkehrmuster – einen fallenden Keil.

Fallende Keile spiegeln Umkehrbedingungen wider. Wenn die Oberkante des Musters durchbrochen wird, legt der Markt in der Regel mindestens die Hälfte der Strecke des gesamten Musters zurück, ohne ein neues Tief zu erreichen.

Daher ist die Tendenz im Vorfeld des NFP-Berichts vom Juli optimistisch gegenüber dem Dollar. Wenn der DXY die Woche über der Oberkante des Musters schließt, sollte er in den folgenden Wochen weiter steigen.

