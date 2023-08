Die Weizenpreise sind in den letzten Wochen eingebrochen, obwohl die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine anhielten. Nachdem Weizen letzte Woche ein Hoch von 764 $ erreichte, ist er um mehr als 16 % auf 640 $ eingebrochen.

Die Krise in Russland und der Ukraine eskalierte

Die wichtigste Nachricht der letzten Zeit in Bezug auf Weizen war die Entscheidung Russlands, das Getreideabkommen vor zwei Wochen zu beenden. Diese Entscheidung bedeutete, dass es für ukrainischen Weizen schwierig sein wird, die internationalen Märkte zu erreichen.

Gleichzeitig hat Russland begonnen, die Getreideinfrastruktur der Ukraine zu bombardieren, während der Krieg andauert. Der Krieg gegen Handelsprojekte eskalierte am Freitag, als die Ukraine Teile der russischen Ölexportinfrastruktur bombardierte.

All dies bedeutet, dass der Getreidehandel in den nächsten Monaten eine Herausforderung darstellen wird. Dennoch glauben Analysten, dass es ein reichliches Angebot an Weizen gibt, das alle größeren Herausforderungen ausgleichen wird. Darüber hinaus arbeitet die Ukraine an alternativen Routen zur Umgehung des Schwarzen Meeres, während Russland seinen Handel ankurbelt.

Der jüngste WASDE-Bericht zeigte, dass die Vorräte in den kommenden Monaten voraussichtlich steigen werden. Es wird erwartet, dass die Lieferungen um 74 Millionen Scheffel auf über 1,73 Milliarden Scheffel steigen.

Das USDA erwartet, dass Länder in Europa, Argentinien und Kanada aufgrund der anhaltenden Dürre in diesem Jahr eine geringere Weizenproduktion verzeichnen werden. Dieser Rückgang wird durch einen Anstieg in den USA und Pakistan ausgeglichen. In der Erklärung wurde Folgendes zur Nachfrage hinzugefügt:

Der weltweite Verbrauch steigt um 3,3 Millionen Tonnen auf 799,5 Millionen Tonnen, was in erster Linie auf die gestiegene Verwendung von Futtermitteln und Reststoffen in China zurückzuführen ist, wo Regenfälle bei der Ernte, insbesondere in der Provinz Henan, die Qualität des Weizens für die Verwendung als Nahrungsmittel verschlechtert haben.

Langfristig ist es wahrscheinlich, dass die Weizenpreise steigen werden, da viele Erzeugerländer regelmäßig von Dürren heimgesucht werden. In den Vereinigten Staaten geben viele Landwirte in Kansas den Weizenanbau wegen der extremen Trockenheit auf.

Weizen-Preisprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich die Weizenpreise in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden haben. Zuletzt fiel der Weizenpreis nach der Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland wieder.

Dabei bildete der Weizen ein Double-Top-Muster aus, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. Er hat auch die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte überschritten und nähert sich der wichtigen Unterstützung bei 590 $.

Daher wird der Weizenpreis in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 590 $ anpeilen. Ich rechne auch mit einer erhöhten Volatilität, wobei der wichtigste Widerstand bei 752 $ liegt.