Was bedeutet der Bericht des World Gold Council über den Anstieg der OTC-Geschäfte für das Vertrauen in die Edelmetallmärkte?

Der World Gold Council hat Anfang dieser Woche seinen Bericht „Gold Demand Trends Q2 2023“ veröffentlicht.

Nachfrageseitig schwächte sich der Appetit der Zentralbanken nach den Rekordkäufen des letzten Jahres leicht ab, was zu einem Rückgang um 2 % gegenüber dem Vorjahr auf 921 Tonnen führte.

Zusammen mit den OTC-Geschäfte stieg die Gesamtnachfrage im 2. Quartal 2023 jedoch tatsächlich um 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.255 Tonnen.

OTC sind außerbörsliche Geschäfte, die direkt zwischen Parteien und nicht an einer Börse stattfinden.

Die Investitionsströme in Gold verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich, während die Schmuckverkäufe und die Münznachfrage robust blieben.

Die gesamte Minenproduktion liegt mit 948,5 Tonnen immer noch unter dem Niveau des 4. Quartals 2022, liegt aber mit 923,4 Tonnen um 4 % über dem Vorjahresniveau.

Nachfragetreiber

Die Hauptmarktnachfrage verteilte sich auf Zentralbanken, Investitionsnachfrage, Schmuckkonsum und Technologie.

Zentralbanken

Die Nettokäufe der Zentralbanken gingen im 2. Quartal 2022 um 35 % zurück, nach dem historischen Anstieg der Kaufaktivitäten im letzten Jahr.

Die Nettoeinkaufsmenge sank auf 102,9 Tonnen gegenüber 158,6 Tonnen vor 12 Monaten.

Allerdings waren die Zentralbankkäufe im 3. Quartal 2022, im 4. Quartal 2022 und im 1. Quartal 2023 mit 458,8 Tonnen, 381,8 Tonnen bzw. 284 Tonnen deutlich höher.

Dennoch erreichte die Nachfrage der Zentralbanken im 1. Halbjahr ein Rekordniveau und verzeichnete mit 387 Tonnen die höchste Nachfrage im 1. Halbjahr seit 2000.

Die Widerstandsfähigkeit der Käufe im 1. Halbjahr 2023 folgt auf die explosionsartige Nachfrage der Zentralbanken im 2. Halbjahr 2022 und führte zu einem Anstieg der Aktien um 60,4 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022.

Wenn wir die Daten aus dem 2. Halbjahr 2022 und dem 1. Halbjahr 2023 kombinieren, sehen wir einen enormen Anstieg der Zentralbankkäufe um 235 % gegenüber dem Vorjahr.

Im 2. Quartal 2023 war die polnische Zentralbank mit 48,4 Tonnen der größte Käufer, gefolgt von der PBoC mit 45,1 Tonnen.

Die drei größten Käufer im Jahr 2023 waren China, Singapur und Polen mit Käufen von 102,95 Tonnen, 72,6 Tonnen bzw. 48,4 Tonnen.

Angesichts der regionalen und internationalen geopolitischen Unsicherheit haben die polnischen Behörden die Goldkäufe beschleunigt, um die beträchtlichen Dollarbestände des Landes auszugleichen und die allgemeine Finanzstabilität zu unterstützen.

Im Jahr 2021 kündigte der Präsident der Bank von Polen, Adam Glapiński, einen Plan zur Erhöhung der Goldreserven um 100 Tonnen an, was den Appetit Polens anzukurbeln scheint.

Glapiński bemerkte:

Schließlich ist Gold frei von Kreditrisiken und kann durch die Wirtschaftspolitik eines Landes nicht abgewertet werden. Außerdem ist es äußerst langlebig und praktisch unzerstörbar.

Darüber hinaus wird Gold in vielen Ländern, darunter auch in Polen, oft mit einem Gefühl von Nationalstolz und Stärke in Verbindung gebracht.

Seit dem Jahr 2000 haben sich die Zentralbanken von starken Nettoverkäufern zu starken Nettokäufern von physischem Gold gewandelt, ein Trend, der sich wahrscheinlich fortsetzen wird.

Türkei

Tatsächlich ist der Nachfragerückgang größtenteils auf die Trendwende in der Türkei zurückzuführen, die im 2. Quartal 132,3 Tonnen verkaufte, nachdem sie im 1. Quartal 2023 30,2 Tonnen auf Lager hatte.

Der World Gold Council stellt fest, dass dieser Schritt vor dem Hintergrund der Importverbote für Goldbarren im Land erfolgte, die zu einer erheblichen Marktverknappung führten.

Darüber hinaus hat dieser Schritt der obersten Währungsbehörde des Landes die Einzelhandelskanäle vor dem Hintergrund einer rasant hohen Inflation und einer schwachen Lira wieder aufgefüllt.

Der kombinierte Abbau der Reserven aus Kasachstan, Usbekistan, Kambodscha, Russland, Deutschland und Kroatien belief sich auf 73 Tonnen, was darauf hindeutet, dass die Türkei während des Quartals ein erheblicher Ausreißer war.

Investitionen und Schmuck

Die Investitionsnachfrage stieg im Vergleich zum 2. Quartal 2022 um deutliche 20 %, während der Schmuckkonsum im Jahresvergleich um 3 % zunahm.

Aufgrund der Investitionen stieg die Nachfrage nach Barren und Münzen im Vergleich zum Vorjahr um 6 % und erreichte im Quartal 277,5 Tonnen.

Ausschlaggebend dafür war der Anstieg der offiziellen Münzverkäufe um 25 % gegenüber dem Vorjahr auf 88,9 Tonnen gegenüber physischen Barren, die einen Rückgang von 183,4 Tonnen im letzten Jahr auf 162,9 Tonnen verzeichneten, was einem Rückgang von 6 % entspricht.

Dies könnte auf eine steigende Nachfrage nach physischem Goldbarren mit einer Tendenz zu relativ kostengünstigen Optionen hindeuten, da die Preise weiterhin in Reichweite der 2.000 $-Marke liegen.

Regionale Reaktionen

Physische Investitionen, die traditionell von Indien und China dominiert werden, verzeichneten im Jahresvergleich einen Rückgang von 3 % bzw. einen Anstieg von 32 %.

Das enorme Wachstum des chinesischen Marktes ist zu einem großen Teil auf die Aufhebung strenger Gesundheitsbeschränkungen zurückzuführen.

Die US-Nachfrage nach physischen Barren und Münzen stieg im 2. Quartal nach der regionalen Bankenkrise und der wachsenden Angst vor einer möglichen harten Landung mit 32,2 Tonnen auf den höchsten Stand seit 13 Jahren bzw. 11,6 % der weltweiten Nachfrage.

Europa war der größte Ausreißer, da die physische Nachfrage stark zurückging und einen Rückgang um 62 % verzeichnete, was zum Teil auf die restriktive Haltung der EZB, hohe Preise und den Optimismus, dass die Bankenkrise eingedämmt bleiben würde, zurückzuführen war.

Deutschland, das im 1. Halbjahr 2022 mit einem Gesamteinkauf von 96,4 Tonnen im vergangenen Jahr an der Spitze der physischen Nachfrageliste gestanden hatte, fiel auf ein 15-Jahrestief und im Jahresvergleich um 15 %.

In einem früheren Artikel für Invezz habe ich einige der einzigartigen Faktoren beschrieben, die zum Scheitern des deutschen Silbermünzenmarkts im Jahr 2023 beigetragen haben.

Schmuckverbrauch

Im Schmucksegment stieg die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 3 %, wurde jedoch durch einen Rückgang der indischen Käufe um 8 % aufgrund rekordhoher Preise begrenzt, während der chinesische Verbraucher einen Aufschwung von 28 % im Jahresvergleich verzeichnete.

OTCs vs. ETFs

Das OTC-Investmentsegment, das sich auf Transaktionen bezieht, die außerhalb der formellen Börse stattfanden, wurde vorangetrieben und stieg im 2. Quartal 2023 um geschätzte 335 Tonnen.

Dies entspricht einem beeindruckenden Anstieg von 427 % gegenüber dem 1. Quartal 2023 und einem Anstieg von 43,9 % gegenüber dem 2. Quartal 2022.

Im Gegensatz dazu kam es bei ETFs weiterhin zu Ausverkäufen, was zum großen Teil darauf zurückzuführen war, dass in Europa notierte Fonds ihre Positionen aufgrund starker Aktienmärkte und restriktiver Rhetorik auflösten, obwohl die Abflüsse weniger stark ausfielen als in früheren Quartalen.

Im 1. Halbjahr 2023 wurden die ETF-Zuflüsse in Nordamerika in Höhe von 19,7 Tonnen (angetrieben durch die regionalen Bankensorgen und das Chaos bei der Schuldenobergrenze) durch europäische Abflüsse in Höhe von 69 Tonnen im Wert von 210,8 Mrd. $ übertroffen.

Es ist jedoch zu beachten, dass genaue Markteinschätzungen schwierig sein können, da das OTC-Segment außerhalb der Hauptbörsen liegt und relativ undurchsichtig ist.

Daher wird das OTC-Segment als „OTC und andere“ eingegeben, was Folgendes umfasst:

… Veränderungen der Lagerbestände an Warenbörsen, alle unbeobachteten Veränderungen der Fabrikationsbestände und alle statistischen Restwerte.

Angesichts des starken Anstiegs der Zentralbanknachfrage nach physischem Gold in den letzten zwei Jahren, der starken Gesamtabflüsse von physischem Gold an den Börsen und des Anstiegs der OTC-Daten ist es sehr wahrscheinlich, dass die Unterstützung für physischen Handel erheblich zunimmt.

Technologie

Die Nachfrage im Technologiesektor sank im Quartalsvergleich um 10 % auf 70,4 Tonnen im Vergleich zu 78,3 Tonnen im 2. Quartal 2022, bedingt durch schwächere Verbraucher in der Elektronikindustrie und der zahnmedizinischen Fertigung.

Die Elektroniknachfrage ging von 64,3 Tonnen im 2. Quartal 2022 auf 56,4 Tonnen im 2. Quartal 2023 zurück, während sie für zahnmedizinische Zwecke von 2,6 Tonnen auf 2,4 Tonnen zurückging

Neben der derzeitigen Notlage der Halbleiter-Lieferketten litt das Elektroniksegment auch unter der hohen Inflation, die die weltweite Nachfrage dämpfte.

Akzeptanz physischer Metalle?

Am interessantesten ist, dass deutlich höhere OTC-Werte auf einen Trend hin zu einer größeren Akzeptanz des physischen Edelmetallhandels statt an der LBMA oder der Comex hindeuten könnten.

Darüber hinaus ist der Anstieg der OTC-Werte möglicherweise nur der jüngste Indikator dafür, dass das Vertrauen in die Metallbörsen zu schwinden beginnt.

Warum könnte das passieren?

Bei den Papierpreisen, die an führenden Edelmetallbörsen gehandelt werden, handelt es sich um die Preise von Metallderivaten und nicht um das eigentliche Metall.

Entscheidend ist, dass Papierderivate, die anstelle von Gold gehandelt werden, keine Goldbestände im Verhältnis 1:1 darstellen.

Mit Stand vom 1. August 2023 zeigen CME-Daten, dass das offene Interesse an der Comex (die gesamten von Marktteilnehmern gehaltenen Terminkontrakte) mehr als das Dreieinhalbfache des registrierten Goldes beträgt, das geliefert werden kann.

Diese Derivate werden in erster Linie als Absicherungsinstrument eingesetzt oder verkauft, wenn zusätzliche Liquidität freigesetzt werden muss.

Somit wurde der gehandelte Preis dieser Zertifikate von der Dynamik des Metalls selbst getrennt.

Andrew Lane, ein Edelmetallautor, bemerkte:

Ungefähr 95 % des Goldes, das sich im Besitz – nicht gehandelt – befindet, ist weltweit nicht zugeteiltes Gold. Das ist eine atemberaubende Statistik.

Bei nicht zugeteiltem Gold wird tatsächlich kein physisches Gold von der Börse gehalten, und in den meisten Fällen erhalten Anleger, die ihre Bestände abheben möchten, den Gegenwert in Geld zum aktuellen Marktpreis als Zahlung.

Dies stellt ein erhebliches Risiko für Teilnehmer am Edelmetallmarkt dar, die ihre Metallbestände beibehalten möchten, insbesondere als Absicherung gegen schwächelnde Reservewährungen.

Infolgedessen verzeichneten die Papiermärkte im vergangenen Jahr stetige Abflüsse, wobei das Vertrauen der Anleger angesichts der außer Kontrolle geratenen Inflation, der Ansteckung des Bankensektors und der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität scheinbar neue Tiefststände erreichte.

Der beispiellose Anstieg im OTC-Segment könnte darauf hindeuten, dass ein wachsender Teil der großen Goldbesitzer es vorzieht, Transaktionen außerhalb der etablierten Börsen abzuwickeln.

Darüber hinaus wurde der Ruf der Papierbörsen im Rohstoffbereich durch die umstrittene Entscheidung der LME, im vergangenen Jahr die Annullierung von Nickelgeschäften anzuordnen, stark beeinträchtigt.

Verbreitung des physischen Austauschs

Im Jahr 2022 kündigte Indien die Eröffnung der India International Bullion Exchange (IIBX) in GIFT City, Gujarat, als Marktplatz für den physischen Gold- und Silberhandel an.

Weitere potenzielle Alternativen zu LBMA und Comex sind der russische Moscow World Standard, der vor etwa einem Jahr vorgeschlagen wurde; und die chinesische Shanghai International Gold Exchange, eine physische Handelsplattform, die 2014 in Betrieb genommen wurde.

Angesichts möglicher Sanktionen, wie im Fall Venezuelas, erwies sich die Rückführung von Gold aus international angesehenen Tresoren manchmal als Herausforderung.

Andere Länder, insbesondere große Goldproduzenten, haben diese Entwicklungen zur Kenntnis genommen und arbeiten möglicherweise an eigenen Handelsmechanismen.

Ausblick

Im Jahr 2023 dürfte die Nachfrage der Zentralbanken angesichts des starken Impulses der Währungsbehörden, ihre Reserven aufzubauen, relativ robust bleiben.

Analysten des World Gold Council erwarten im 2. Halbjahr eine Verlangsamung der Investitionsnachfrage für das Gesamtjahr im Vergleich zu 2022.

Angesichts der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der US-Bankenkrise sowie der Prognosen über ein langsameres Wachstum und eine hartnäckige Inflation inmitten restriktiver Rhetorik könnte die Nachfrage nach physischen Investitionen jedoch möglicherweise steigen.

Da andere große Goldproduzenten wie Peru auf lange Sicht daran interessiert sind, entweder eine eigene Börse zu gründen oder eine externe Börse zu unterstützen, wird die Kontrolle über die Papiermärkte der Comex und der LBMA wahrscheinlich breiter verteilt, während sich der globale Trend zu einer stärkeren physischen Abwicklung verschieben könnte.