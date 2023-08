Die Preise für Kryptowährungen lagen am Freitagmorgen im Minus, da sich Sorgen und ein Angstgefühl auf dem Markt breit machten. Bitcoin stürzte unter die wichtige Unterstützung bei 28.000 $ und erreichte ein Mehrmonatstief von 26.000 $. Die meisten Altcoins, darunter ApeCoin, Zilliqa, Bitcoin Cash, Sui und Solana, stürzten ebenfalls ab.

Save

Die Preise von SEI, Zilliqa und Solana

China-Risiken bleiben bestehen

Copy link to section

Kryptowährungen waren nicht die einzigen Assets, die rote Zahlen schrieben. Amerikanische Aktien brachen am Donnerstag stark ein: Der Dow Jones verlor über 300 Punkte und der Nasdaq 100 fiel um über 110 Punkte.

In Asien war der Hang Seng kurz davor, in einen Bärenmarkt überzugehen, nachdem Evergrande in New York Konkurs angemeldet hatte. Der Antrag markierte den großen Niedergang eines prestigeträchtigen chinesischen Unternehmens, der 2021 begann.

Evergrande ist nicht das einzige große Unternehmen, das zusammenbricht. Country Garden, ein ebenso großer Immobilienentwickler, hat ebenfalls vor seinen Finanzen gewarnt, da seine Verluste im 1. Halbjahr auf über 7,5 Mrd. $ angestiegen sind.

China ist ein wichtiger Markt für alle Finanzanlagen. Bei Aktien haben die meisten Unternehmen ein direktes oder indirektes Engagement im Land. Beispielsweise zählen amerikanische Firmen wie Tesla und Apple China zu ihrem Schlüsselmarkt.

China hat Kryptowährungen im Jahr 2021 verboten. China ist jedoch immer noch ein großer Akteur im Kryptosektor und der größte Markt für Kryptounternehmen wie Binance und Huobi.

Daher löst die neue Normalität der schwachen chinesischen Produktion und der Deflation weltweit Schauder aus.

Der Ausverkauf von US-Anleihen nimmt zu

Copy link to section

Bitcoin und Altcoins wie ApeCoin, Zilliqa und Sui stürzten ebenfalls um 4,36 % ab, während die 10-Jahres-Anleihe auf 4,2 % stieg. Diese Renditen sind auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen. Die Kurse von Anleihen bewegen sich umgekehrt zur Rendite.

Gleichzeitig stiegen die amerikanischen Hypothekenzinsen auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Ein wahrscheinlicher Grund für diese Entwicklung ist das FOMC-Protokoll, das auf eine weitere Zinserhöhung bei der kommenden Sitzung im September hinwies.

Die USA haben zwar gute Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zum Immobilienmarkt veröffentlicht, doch besteht die Gefahr einer Konjunkturabschwächung, da die meisten Amerikaner ihre überschüssigen Ersparnisse aufbrauchen. Millionen von Amerikanern werden in den nächsten Monaten mit der Rückzahlung ihrer Studentenkredite beginnen.

Am wichtigsten ist, dass diese Altcoins einbrachen, nachdem Bitcoin unter die wichtige Unterstützung von 28.000 $ fiel. Wie ich am Mittwoch schrieb, bildete BTC ein Double-Top-Muster, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. In diesem Bericht warnte ich, dass der Coin auf etwa 25.000 $ fallen könnte.

Daher sollten Krypto-Investoren bei all dem Mut fassen, denn auch andere Assets befinden sich in einer tiefen Kriese. Daher werden sie sich wahrscheinlich erholen, wenn Aktien und Anleihen sich erholen.