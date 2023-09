Japanische Aktien (Nikkei 225) am attraktivsten in Asien – AllianceBernStein

Der Nikkei-225-Index setzte am Montag sein bemerkenswertes Comeback fort, da die Anleger ihr Kapital weiterhin in das Land investierten. Der Index, der die größten Unternehmen Japans abbildet, stieg am Montag auf 33.000 £ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 2. August. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Anleger den bisherigen Jahreshöchststand von 33.796 £ anstreben.

Attraktivste Gelegenheit in Asien

Der Nikkei-225-Index hat sich besser entwickelt als einige seiner größten internationalen Konkurrenten wie der S&P 500 und der Dow Jones. Er ist um mehr als 30 % gestiegen und befindet sich nun in der Nähe seines höchsten Standes seit mehr als 30 Jahren.

Für den japanischen Blue-Chip-Index gibt es mehrere Gründe. So sind die meisten Analysten der Ansicht, dass japanische Aktien im Vergleich zu ihren Konkurrenten deutlich unterbewertet sind. Das nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18,5x im Vergleich zum 23x des S&P 500.

Zweitens hat der schwächere japanische Yen den Index relativ attraktiv gemacht. Das Währungspaar USD/JPY wurde am Montag bei 146 gehandelt und lag damit um 14,75 % über dem niedrigsten Stand in diesem Jahr. Von seinen Tiefstständen im Jahr 2022 ist er um mehr als 30 % gestiegen. Ein schwächerer Yen führt zu höheren Gewinnen für große japanische Unternehmen, die viel im Ausland tätig sind.

Drittens glauben Analysten, dass viele Unternehmen des Nikkei 225-Index gezwungen sein werden, ihre Aktienkurse durch Dividenden und Aktienrückkäufe zu erhöhen. Dies ist auf eine Entscheidung der Tokioter Börse zurückzuführen, die Unternehmen, die unter ihrem Buchwert handeln, dazu zwingt, ihre Aktienkurse zu erhöhen.

In einer Erklärung vom Montag verwies David Wong, Stratege bei AllianceBernstein, auf das Gewinnwachstum und die Bewertungen in Japan. Er argumentierte, dass die Gewinndynamik und die Unternehmensreformen Japan zum attraktivsten Markt in Asien machten.

Dennoch stehen die japanischen Unternehmen vor zahlreichen Herausforderungen. Viele von ihnen sind in China engagiert, einem Land, das sich dramatisch verlangsamt. Darüber hinaus gibt es Bedenken über geldpolitische Änderungen in Japan, während sich die Inflation stabilisiert.

Prognose für den Nikkei 225-Index

Nikkei-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Nikkei 225-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Dieser Aufwärtstrend begann im März 2022, als er bei 24.659 ¥ notierte.

Dem Index ist es gelungen, den wichtigen Widerstand bei 30.782 ¥ (Höchststand im September 2021) zu überwinden. Er hat sich nun über den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt. Der Relative Strength Index (RSI) ist über den überverkauften Bereich gestiegen.

Daher sind die Aussichten für den Index positiv, wobei der nächste wichtige Widerstand bei 33.796 ¥ liegt. Der zu beachtende Stop-Loss liegt bei 32.000 ¥.