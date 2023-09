USD/RUB: Der Zusammenbruch des russischen Rubels ist noch nicht vorbei

Der USD/RUB-Wechselkurs setzte seinen Aufwärtstrend fort, als der Ausverkauf des russischen Rubels wieder an Fahrt gewann. Das Währungspaar stieg auf einen Höchststand von 96,38 und lag damit einige Punkte über dem Tiefstand des letzten Monats von 91,4.

Steigende Rohölpreise

Der russische Rubel befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend, da der Krieg in der Ukraine andauert. Am Montag beschuldigte die Ukraine Russland, Bomben in Rumänien, einem Nato-Mitglied, abgeworfen zu haben.

Sollte sich dieser Vorwurf bestätigen, wäre es das erste Mal, dass Russland ein Nato-Mitglied bombardiert hat. Es ist unklar, wie Rumänien und seine Nato-Verbündeten auf die neuen Anschuldigungen reagieren werden.

Eine weitere wichtige Nachricht war, dass Russland und die Türkei Gespräche über das Schwarzmeer-Schifffahrtsabkommen führen werden. Putin wird sich diese Woche in Moskau mit dem türkischen Präsidenten Erdogan treffen.

Das USD/RUB-Währungspaar ist gestiegen, da die Anleger mit einer weiteren Schwäche der russischen Wirtschaft rechnen. Während die Rohölpreise auf über 85 $ pro Barrel gestiegen sind, kämpft Russland darum, seinen Haushalt auszugleichen. Einige Analysten gehen davon aus, dass der Ölpreis bald die 90 $-Marke erreichen wird.

Ein Hauptproblem besteht darin, dass die russische Wirtschaft ein wenig vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Die meisten ausländischen Unternehmen haben aufgrund der Sanktionen ihre Geschäfte mit Russland eingestellt.

Aus den in der vergangenen Woche veröffentlichten Daten geht hervor, dass der Anteil Russlands an den Geschäften mit der Europäischen Union weiter sinkt. Das Defizit der EU gegenüber Russland sank im 2. Quartal auf ~ 1,08 Mrd. $ für jeden Monat.

Auch die russischen Währungsreserven sind auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken. Während Russland und China daran arbeiten, ihre Währungen für den Handel zu nutzen, gehen Analysten davon aus, dass die Nachfrage nach dem US-Dollar wahrscheinlich anhalten wird.

Der USD/RUB-Wechselkurs ist aufgrund des stärkeren Dollars ebenfalls angestiegen. Daten von TradingView zeigen, dass der US-Dollar-Index (DXY) auf über 104 $ gestiegen ist und nun den höchsten Stand seit Juni dieses Jahres erreicht hat.

Der Dollar-Index ist in den letzten Tagen gestiegen, nachdem die USA gemischte Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht hatten. Die Wirtschaft verzeichnete im August einen Zuwachs von 180.000 Arbeitsplätzen, während die Arbeitslosenquote auf 3,8 % stieg.

USD/RUB Technische Analyse

In meinem letzten Artikel habe ich vor der Stärke des russischen Rubels gewarnt. Damals war der Rubel nach der Intervention der russischen Regierung in die Höhe geschossen. Auf dem Tages-Chart bleibt das Paar über dem 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt.

Der Kurs liegt über der schwarz dargestellten aufsteigenden Trendlinie. Außerdem hat sich der Awesome Oscillator über den neutralen Punkt bewegt. Der MACD liegt weiterhin über dem neutralen Punkt.

Daher wird das USD/RUB-Paar wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer das bisherige Jahreshoch von 101,30 anpeilen.