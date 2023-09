Wie geht es mit der türkischen Lira weiter? Kehrtwende in der Politik signalisiert neue Ära

Im Mai haben wir einen Artikel über die türkische Lira nach der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdoğan verfasst, als der umstrittene Präsident 52 % der Stimmen in der ersten Präsidentschaftsstichwahl in der Türkei überhaupt erhielt.

Die Währung des Landes stürzte auf einen historischen Tiefstand, so dass für 1$ 20 türkische Lira erforderlich waren. Nur zwei Jahre zuvor hätten noch 8 Lira ausgereicht.

Vor der letzten Zinsentscheidung der Zentralbank vor zwei Wochen war der Wechselkurs auf 27:1 gefallen, was einer Abwertung von 70 % in zwei Jahren entspricht.

Die Gründe für die lähmende Abwertung der türkischen Lira sind vielfältig, aber ein Faktor kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: die Geldpolitik. Während der Rest der Welt die Zinssätze erhöht hat, um die Inflation einzudämmen, hat sich Erdoğan geweigert, sich anzuschließen.

Wiederholt hat er die “Zinslobby” beschimpft und höhere Kreditkosten als “Mutter und Vater allen Übels” bezeichnet. Im Rahmen seiner Wiederwahlkampagne betonte er nachdrücklich, dass er seine Haltung gegenüber der Zinspolitik nicht ändern werde.

“Bitte folgen Sie mir nach den Wahlen, und Sie werden sehen, dass die Inflation zusammen mit den Zinssätzen sinken wird”, sagte Erdoğan vor der Wahl im Mai gegenüber CNN. Auf die Frage, ob das bedeute, dass es keine Änderung der Wirtschaftspolitik geben werde, antwortete er unmissverständlich: “Ja, absolut.”

Um zu zeigen, wie konträr die Politik war, ist ein Vergleich mit den USA in der nächsten Grafik nützlich, datiert zum Zeitpunkt dieser Kommentare im Mai 2023. Während die USA zu den aggressiveren Ländern gehören, was die Zinssätze angeht, sagt die Tatsache, dass die Türkei im Jahr 2022 die Zinssätze senkte, alles aus, was man wissen muss.

Erdoğan räumt ein, dass eine Kehrtwende notwendig ist

Einige Monate später hat Erdoğan endlich eingeräumt, dass eine Änderung der Politik unvermeidlich ist, obwohl er während eines Großteils seiner politischen Karriere gegen hohe Zinssätze kämpfte.

“Mit Hilfe einer straffen Geldpolitik werden wir die Inflation wieder in den einstelligen Bereich bringen”, sagte er auf einer Pressekonferenz in Ankara. “Wir werden die Haushaltsdisziplin beibehalten, die wir als Grundlage für Vertrauen und Stabilität in unserer Wirtschaft betrachten.

Die Zentralbank erhöhte daraufhin die Zinssätze auf 25 % und überraschte damit den Markt, der mit einer Anhebung auf 20 % gerechnet hatte. Sie folgt auf frühere Anhebungen im Juni und Juli, die den Zinssatz vor der jüngsten Ankündigung auf 17,5 % gebracht hatten.

Die Inflation grassiert in der Türkei

Dieser Schritt wird dazu beitragen, die Legionen von Ökonomen zu besänftigen, die Erdoğans fiskalische und geldpolitische Maßnahmen kritisiert hatten.

Die Inflation in der Türkei stieg im vierten Quartal des vergangenen Jahres auf über 85 %. Das ist zwar eine erschreckende Zahl, aber die Tatsache, dass der Trend wieder nach oben geht, gibt vielleicht noch mehr Anlass zur Sorge. Zu Beginn des Sommers war die Quote auf unter 40 % gesunken, doch nach den jüngsten Zahlen lag sie bei 59 %. Erdoğan räumte ein, dass sie wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres 65 % erreichen wird.

Erdoğans Regierung erhöhte außerdem die Gehälter im öffentlichen Dienst und verschenkte Anfang des Jahres im Wahlkampf kostenloses Gas, was das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der türkischen Wirtschaft sowohl im Inland als auch international weiter untergrub.

Wir berichteten im Juni über den Beginn einer vermeintlich neuen Währungsordnung in der Türkei, als der frisch ernannte Finanzminister Mehmet Şimşek versprach, die Türkei werde zu einer “rationalen” Politik zurückkehren.

„Transparenz, Konsistenz, Vorhersehbarkeit und die Einhaltung internationaler Normen werden unsere Grundprinzipien sein, um das Ziel der Steigerung des sozialen Wohlstands zu erreichen”, sagte er bei seiner offiziellen Amtseinführung als Finanzminister.

Die Türkei hat keine andere Wahl, als zu einer rationalen Grundlage zurückzukehren. Wir werden der makrofinanziellen Stabilität Vorrang einräumen. Finanzminister Mehmet Şimşek

Erdoğans Kontrolle über die Zentralbank und die Entscheidungspolitik ist jedoch berüchtigt, und es gab viele Zweifel daran, dass sich das Regime grundlegend ändern würde, was durch die trotzigen Äußerungen von Erdoğan, dass keine straffe Geldpolitik eingeführt werden würde, noch verstärkt wurde.

Doch schließlich hat der Präsident eine Kehrtwende vollzogen. Die Märkte reagierten prompt, und die Lira legte um 5 % zu. Die Lira ist nach wie vor eine dezimierte Währung, und der weitere Weg ist steinig. Zumindest scheint man nun gewillt zu sein, das Problem zu lösen, auch wenn der Schaden bisher schwerwiegend ist.