Der Aktienkurs von Zalando (ETR: ZAL) befindet sich in einem starken freien Fall, da sich das Wachstum verlangsamt und die Nachfrage nach der Aktie nachlässt. Die Aktie fiel am Mittwoch auf 24,60 € zurück und lag damit um 77 % unter dem Höchststand vom Juni 2021. Sie ist in diesem Jahr um mehr als 24 % gefallen und ist damit nach Siemens Energy die DAX-Aktie mit der zweitschlechtesten Wertentwicklung in diesem Jahr.

Wachstumssorgen bleiben bestehen

Zalando ist ein führendes Unternehmen, das E-Commerce-Lösungen für Mode und Lifestyle anbietet. Wie andere ähnliche Unternehmen wie Asos und Boohoo erreichte das Geschäft von Zalando seinen Höhepunkt während der Covid-19-Pandemie, als die Menschen online einkauften.

Die jüngsten Ergebnisse von Zalando zeigen, dass sich das Geschäft verlangsamt hat. Der Umsatz sank im zweiten Quartal um 2,5 % auf 2,5 Mrd. €, während das Bruttowarenvolumen (GMV) um 1,8 % auf 3,71 Mrd. € zurückging.

Weitere Daten zeigen, dass die Zahl der aktiven Kunden von Zalando von 49,3 Mio. in Q2’22 auf 50,5 Mio. in Q2’23 gestiegen ist. Die durchschnittliche Bestellmenge stieg ebenfalls leicht auf 293,3 €. Insgesamt stieg das EBIT um 42,2 % auf 86,8 Mio. €, während der Gewinn auf 56,6 Mio. € zulegte. Im ersten Halbjahr lag der Nettogewinn von Zalando bei 18,2 Mio. €.

Die größte Sorge für Zalando ist die Verlangsamung des Geschäfts, da die deutsche und die europäische Wirtschaft mit zahlreichem Gegenwind zu kämpfen hat. Die jüngsten Wirtschaftszahlen zeigen, dass die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen des Jahres geschrumpft ist. Auch das Verbrauchervertrauen hat in den letzten Monaten nachgelassen.

Die sinkenden Umsätze bedeuten daher, dass Zalando nicht als Wachstumsunternehmen bewertet werden sollte. Und trotz des Rückgangs der Aktien ist das Unternehmen immer noch überbewertet. Zum einen hat Zalando eine Marktkapitalisierung von über 6 Mrd. €, die höher ist, da das bereinigte EBIT des Unternehmens im Jahr 2022 auf 184,6 Mio. € gesunken ist.

Aktienkursanalyse für Zalando

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Zalando in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Er bleibt unter der rot eingezeichneten absteigenden Trendlinie. Diese Trendlinie verbindet die Höchststände seit dem 7. März. Die Aktie hat sich unter den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt. Sie hat auch die aufsteigende Trendlinie, die den niedrigsten Stand seit September letzten Jahres verbindet, erneut getestet.

Daher sind die Aussichten für Zalando nach wie vor rückläufig, wobei als nächstes die psychologische Marke von 20 € zu beachten ist. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn die Unterstützung bei 23,87 € (Tief vom 7. Juli) zum Widerstand wird. Das alternative Szenario ist, dass sich die Aktie erholt und die obere Trendlinie bei 28 € erneut testet.