Walt Disney Co (NYSE: DIS) steht heute Morgen im Mittelpunkt, nachdem das Unternehmen Pläne zur massiven Erhöhung der Investitionen in Parks und Kreuzfahrten bekannt gegeben hat.

Wie viel wird Disney in Parks und Kreuzfahrten investieren?

Der Unterhaltungskonzern plant nun, in den nächsten zehn Jahren rund 60 Mrd. $ in diesen Bereich zu investieren, wie aus dem am Dienstag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Bericht hervorgeht.

[Disney] entwickelt Pläne, um die Investitionen in die Erweiterung und Verbesserung der inländischen und internationalen Parks und der Kreuzfahrtkapazitäten zu beschleunigen, [und] priorisiert Projekte, von denen erwartet wird, dass sie hohe Renditen erzielen.

Parks und Kreuzfahrten brachten der Walt Disney Co. in ihrem 3. Finanzquartal einen Umsatz von 8,3 Mrd. $ ein – ein Plus von 13 % im Vergleich zum Vorjahr, wie Invezz hier berichtete.

Die Aktie des Unternehmens liegt derzeit fast 30 % unter ihrem bisherigen Jahreshoch von Anfang Februar.

Vor der heutigen Ankündigung hatte Disney geplant, rund nur 30 Mrd. $ in seine Parks und Kreuzfahrten zu investieren.

Der Massenmedienkonzern wird auf seinem Investorentag, der für den kommenden Dienstag anberaumt ist, mehr Informationen über seine erhöhten Investitionen in diesem Segment geben. In der SEC-Einreichung heißt es außerdem:

Wir glauben, dass [Disneys] finanzielle Lage stark ist [mit] ausreichenden Ressourcen, um die laufenden betrieblichen Anforderungen, vertragliche Verpflichtungen, anstehende Fälligkeiten von Schulden und zukünftige Kapitalausgaben zu finanzieren.

Die Nachricht kommt mehr als einen Monat, nachdem Disney sich mit Penn Entertainment Inc zusammengetan hat, um sein Barstool Sportsbook als ESPN Bet neu zu starten. An der Wall Street wird die Aktie derzeit im Konsens mit “Overweight” bewertet.