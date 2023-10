Der globale Immobilienmarkt leidet unter Gegenwind, da der Anstieg der Zinssätze die Hypothekenzinsen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten treibt. In Kanada gibt es Befürchtungen, dass eine Immobilienblase entsteht, die in den kommenden Monaten platzen könnte.

Analyst warnt vor Immobilienblase in Kanada

Copy link to section

In einem aktuellen Interview warnte Phillip Colmar, Analyst bei MRB Partners, dass das Platzen der Blase unvermeidlich sei. Er verwies auf die Tatsache, dass das Land die größte Blase aller Zeiten erlebt.

Er ist nicht der Einzige, denn Beobachter haben in den letzten zehn Jahren einen Anstieg der Hauspreise beobachtet. Dieser Anstieg erfolgte, als die Bank of Canada (BoC) die Zinssätze nach der globalen Finanzkrise (GFC) bei nahezu Null beließ.

Die neuesten Daten zeigen, dass der landesweite Durchschnittspreis für Häuser im August 650.000 C$ betrug. Laut Statista erreichte der durchschnittliche Hauspreis in Kanada im Jahr 2022 mit 703.800 C$ seinen Höchststand.

Während die Hauspreise seit Jahren auf einem hohen Niveau liegen, verweisen die Analysten auf den durchschnittlichen Hauspreis im Vergleich zum real verfügbaren Einkommen. Dieses Verhältnis ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt, was bedeutet, dass sich die Kanadier keine Häuser leisten können.

Haushaltsverschuldung in Kanada

Copy link to section

Um es klar zu sagen. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum ist weltweit eine große Krise. Die Herausforderung für Kanada besteht darin, dass die Haushalte des Landes durch hohe Schulden belastet sind. Die Daten zeigen, dass die kanadischen Haushalte die am höchsten verschuldeten in der G7 sind, wobei der größte Teil dieser Schulden mit Hypotheken verbunden ist.

Die Verschuldung der privaten Haushalte beträgt 107 % des gesamten BIP. In den USA liegt diese Verschuldung bei 64,8 %. Jetzt besteht in einem Hochzinsumfeld die Möglichkeit, dass etwas in der Wirtschaft kaputt geht. Zum einen sehen wir, dass die Hypothekenschuldendienstquote auf historische Höchststände steigt, während die Ausfallraten niedrig sind, aber steigen.

Die Frage ist also, ob die Immobilienblase in Kanada platzen wird, wie wir es in den USA während der Dotcom-Blase gesehen haben. Dieses Problem wird noch verschärft, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Canada (BoC) die Zinssätze senkt, gleich null ist.

Die jüngsten Daten zeigten, dass die Inflation des Landes von 3,3 % im August auf 4 % im September anstieg. Ich glaube auch nicht, dass die Bank of Canada die Zinsen erneut erhöhen wird.

Meiner Meinung nach werden sich die kanadischen Hauspreise in nächster Zeit stabilisieren, aber ich erwarte nicht, dass die Blase platzt, wie wir es 2008/9 erlebt haben. Zum einen gibt es in Kanada immer noch eine Nachfrage nach Wohnungen, auch wenn die Zahl der Baubeginne zurückgeht. In einem Vermerk erklärten die Analysten von Moody’s:

Die monatlichen Hypothekenzahlungen sind für Millionen von Haushalten, insbesondere für Erstkäufer von Eigenheimen, auf ein unerschwingliches Niveau gestiegen. Weitere Erhöhungen der Hypothekenzinsen würden den Pool qualifizierter Käufer verringern und zu sinkenden Immobilienpreisen führen.

Ein Hauptrisiko für den kanadischen Immobilienmarkt ist eine mögliche Rezession. Die Daten zeigen, dass sich die Renditekurve wie in den Vereinigten Staaten auf -68,1 Basispunkte umgedreht hat. In den meisten Zeiträumen ist die Umkehrung der Renditekurve einer der genauesten Vorboten einer Rezession.