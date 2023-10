“Kurzschlussreaktion” lässt nach, aber könnte der israelisch-palästinensische Krieg den Ölpreis auf 150 $ pro Barrel treiben?

Am frühen Samstagmorgen, dem 07. Oktober 2023, wurden die Bilder des Gemetzels auf den Straßen Israels weltweit ausgestrahlt.

Ein plötzlicher und massiver Angriff hatte den Verlust von mindestens 700 Menschenleben zur Folge.

Berichten zufolge fielen außerdem etwa 400 Palästinenser israelischen Luftangriffen zum Opfer.

CNN berichtet, dass das Ausmaß der Gewalt beispiellos war und je nach Quelle zwischen 2.200 und 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert wurden.

NDTV, ein indischer Nachrichtensender, stellte fest, dass die Raketenangriffe innerhalb von 20 Minuten erfolgten.

Luftangriffssirenen ertönten, als Israels hochmodernes Luftabwehrsystem Iron Dome, das seit 2011 im Einsatz ist, Berichten zufolge von der schieren Größe des Angriffs überfordert war.

Dies geschah trotz System-Upgrades erst im Jahr 2021.

Der erwartete Anstieg der Ölpreise

Copy link to section

Aufgrund der sinkenden weltweiten Nachfrage sanken die Preise für WTI und Brent im Laufe der vergangenen Woche um etwa 8 % bzw. 11 %, was den größten wöchentlichen Rückgang seit März 2023 darstellt.

Allerdings sind die globalen Rohölpreise sehr anfällig für geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, die zu Beginn der Sitzung eine starke Rallye auslösten.

Dies ist der Fall, obwohl Israel nur über eine begrenzte Ölproduktions– und Raffineriekapazität verfügt, während die von der US Energy Information Administration für Palästina im Jahr 2021 veröffentlichten Primärenergiedaten darauf hinweisen, dass das Westjordanland und der Gazastreifen keine Kohle, kein trockenes Erdgas, kein Erdöl oder andere flüssige Kohlenwasserstoffe gefördert werden.

Der WTI, der bei 85,19 $ schloss, stieg schnell auf ein Hoch von 87,24 $.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ging dieser Wert etwas auf 85,81 $ zurück.

Brent-Rohöl hingegen eröffnete bei 87,36 $ und stieg dann auf 89 $.

Wie beim WTI sind die Preise gesunken, liegen aber bereits unter dem Markteröffnungspreis von 87,29 $.

Vandana Hari, CEO von Vanda Insights, hatte die Möglichkeit einer solchen Situation vorhergesehen und festgestellt:

Am Montag könnte es zu einer Kurzschlussreaktion bei den Rohölpreisen kommen …

Der plötzliche Preisanstieg scheint nur für einen begrenzten Zeitraum erfolgt zu sein und könnte nachlassen, sobald der Markt sicher ist, dass der Beginn groß angelegter Feindseligkeiten örtlich begrenzt und vorübergehend sein wird.

Sie fügte jedoch hinzu, dass ein Anhalten der Gewalt zu erheblicher Volatilität auf den Ölmärkten und langfristig zu höheren Preisen führen könnte.

Geopolitische Gleichungen

Copy link to section

Die Vereinigten Staaten sind dabei, ein Friedensabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel auszuhandeln, um die harmonischen Beziehungen wiederherzustellen.

Gespräche mit Saudi-Arabien sind für die Biden-Regierung von entscheidender Bedeutung, die versucht, das Königreich davon zu überzeugen, seine Ölproduktion zu erhöhen und die weltweite Energieknappheit zu lockern.

Da jedoch wenig Klarheit darüber besteht, wie sich dieser neue Teufelskreis der Gewalt letztendlich zwischen Israel und Palästina auswirken wird, könnten diese Bemühungen sowie die allgemeinere regionale Stabilität möglicherweise zunichte gemacht werden.

Iran

Copy link to section

Möglicherweise konzentrieren sich die Finanzmarktteilnehmer noch mehr als Saudi-Arabien, Israel oder Palästina auf die Auswirkungen auf den Iran, ein wichtiges OPEC-Mitglied.

Im vergangenen Jahr wurde ein Teil des Rückgangs der weltweiten Ölpreise durch die Wiedereingliederung von iranischen Teillieferungen (schätzungsweise eine halbe Million Barrel pro Tag) in den Weltmarkt sowie durch die Deeskalation der Spannungen in der Region verursacht.

Der Rohstoffveteran und Hedgefonds-Inhaber Pierre Andurand merkte an, dass Präsident Biden die Sanktionen gegen das Land erneut verhängen könnte, da der Iran in den Vereinigten Staaten als Unterstützer der Angriffe auf Israel negativ angesehen wird, was den Ölmarkt auf längere Sicht noch weiter verschärfen würde.

Ein Bericht des Wall Street Journal schob die Schuld direkt auf den Iran und stellte fest:

Iran hat über mehrere Wochen hinweg an der Planung eines Angriffs auf Israel mitgewirkt … Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden gab am vergangenen Montag in Beirut endgültig grünes Licht.

In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Energieexperte Saul Kavonic, dass im Falle der Verhängung von Sanktionen gegen das Land durch die USA,

(in einem solchen Fall) … sind bis zu 3 % der weltweiten Ölversorgung gefährdet.

Der Konflikt kommt zu einer Zeit, in der die OPEC+-Länder bereits erheblichen freiwilligen Produktionskürzungen bis Ende 2023 zugestimmt haben.

Letzte Worte

Copy link to section

Obwohl sich die Ölpreise seit ihrem heutigen Höchststand etwas abgeschwächt haben, warnte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seine Bürger,

… dass sie sich auf einen langen und schwierigen Krieg einstellen müssen …

Daher könnte eine nachhaltige Deeskalation kurzfristig möglicherweise unerreichbar sein.

Obwohl die kurzfristigen Auswirkungen des israelisch-palästinensischen Krieges auf den Ölpreis möglicherweise nur vorübergehend sind, glaubt Andurand, dass die Auswirkungen tiefgreifend sein könnten, wenn der Nahe Osten als Ganzes in einen größeren Konflikt verwickelt wird.

Er bemerkte,

… Man sollte in den kommenden Tagen nicht mit einem großen Ölpreisanstieg rechnen … Der Markt wird schließlich um mehr saudische Lieferungen betteln müssen, was meiner Meinung nach nicht unter 110 $ Brent passieren wird … Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies (potenzielle künftige Sanktionen unter Führung der USA) zu einem direkten Konflikt mit dem Iran führen wird, nicht gleich null.

Im Einklang mit Andurands Bedenken fügte Kavonic hinzu, dass die Situation noch unvorhersehbarer werden könnte, wenn sich die regionale Instabilität auf den Zugang zur Straße von Hormus, dem Tor zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, auswirkt.

… rund 20 % der weltweiten Ölversorgung könnten in Geiselhaft genommen werden.

Marko Papic, Chefstratege der Clocktower Group, wies darauf hin, dass historische geopolitische Unruhen in der Levante in der Vergangenheit nur vorübergehend Auswirkungen auf die weltweiten Ölpreise hatten, da sie in der Regel lokal begrenzt waren.

Quelle: MacroBond, MarketWatch

Allerdings sind nicht alle Beobachter optimistisch, dass die Ölpreise letztlich unter Kontrolle gehalten werden können.

Dan Alamariu, globaler Chefstratege bei Alpine Macro, glaubt beispielsweise, dass ein Ausbruch möglich sein könnte, und geht davon aus, dass die Ölpreise aufgrund der Spannungen im Nahen Osten mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % auf bis zu 150 $ pro Barrel steigen werden.

Was auch immer das Ergebnis sein mag, die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran werden wahrscheinlich eine führende Rolle bei der Entscheidung über die Entwicklung der Energiemärkte in den kommenden Monaten spielen.