Physisches Uran wird auf einem 12-Jahreshoch gehandelt; immer noch ein Kauf?

Letzten Monat habe ich in einem Artikel argumentiert, dass Uranminenaktien angesichts der verbesserten Pro-Atomkraft-Stimmung vielversprechend sind. Es ist vielleicht interessant, einen Blick darauf zu werfen, wie sich Anlagen in Uran in letzter Zeit entwickelt haben und was von nun an zu erwarten ist.

Die jüngsten Ergebnisse sind beeindruckend.

Erstens erreichte der Uran-Spotpreis im September ein 12-Jahreshoch. Bis Ende September betrug die Jahresperformance +51,88 %, und in den letzten fünf Jahren erzielte Uran eine Performance von +21,48 %.

Zweitens sind Uranbergbauaktien, gemessen am Northshore Global Uranium Mining Index, im letzten Jahr um 50,61 % und in den letzten fünf Jahren um 25,73 % gestiegen.

Drittens haben Junior-Uranminenaktien, gemessen am Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index TR, im letzten Jahr um +39,03 % und in den letzten drei Jahren um +54,54 % zugelegt.

Ein kurzer Vergleich mit anderen Anlageklassen zeigt, dass Uran und Uranminen in den letzten fünf Jahren besser als US-Aktien (gemessen am S&P 500 Index), US-Anleihen und der US-Dollar abgeschnitten haben.

Was treibt die Uranpreise in die Höhe?

Es wird prognostiziert, dass die Energienachfrage in den kommenden Jahren exponentiell steigen wird. Darüber hinaus haben geopolitische Spannungen (z. B. der Einmarsch Russlands in die Ukraine führte zu einem Wettlauf um die Verringerung der Abhängigkeit von russischer Energie in Europa und die Suche nach anderen Alternativen) den Bedarf an einer Diversifizierung der Energieversorgung erhöht.

Außerdem lässt sich der Klimawandel nicht mehr leugnen. Um die Ziele zu erreichen, müssen die Regierungen in sauberere Energie investieren.

Uran ist eine Lösung.

Genauer gesagt spielt Uran eine Schlüsselrolle in kleinen modularen Reaktoren, die voraussichtlich bis zum Ende des Jahrzehnts weit verbreitet sein werden.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass der Uranpreis viele Jahre lang unter Druck stand, kann man sagen, dass das Aufwärtspotenzial intakt bleibt, obwohl Uran auf einem 12-Jahreshoch gehandelt wird.