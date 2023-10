Der Aktienkurs von Boeing (NYSE: BA) ist in den letzten Wochen unter Druck geraten, da die Sorgen um das Geschäft des Unternehmens anhalten. Die Aktie erreichte im August einen Höchststand von 242,90 $ und fiel dann um über 20 % auf derzeit 193 $ zurück.

BA steht vor Gegenwind

Boeing, der größte Flugzeughersteller der Welt, hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichem Gegenwind zu kämpfen. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen mit einem großen Problem zu kämpfen, nachdem ein Flugzeug der Ethiopian Airlines abgestürzt war. Dies zwang das Unternehmen, alle seine Boeing 737 Max-Flugzeuge am Boden zu lassen, was Verluste in Milliardenhöhe verursachte.

Being hat sich seit der Krise nicht mehr erholt, auch wenn das Unternehmen in letzter Zeit viele Aufträge erhalten hat. Nach Angaben des WSJ ist die Zahl der an Kunden ausgelieferten 737 MAX-Jets auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gesunken. Boeing entdeckte auch Probleme mit dem Boeing Dreamliner.

Boeings Probleme rühren von Herausforderungen seitens seiner wichtigsten Zulieferer her. So stellte das Unternehmen beispielsweise Löcher in den Rümpfen fest, die von Spirit AeroSystems hergestellt wurden. Spirit machte seine Zulieferer für das Problem verantwortlich. Infolgedessen ist die Produktion der Boeing 737 MAX um mehr als die Hälfte auf nur noch 38 Flugzeuge pro Monat zurückgegangen. Im September wurden nur 22 Flugzeuge hergestellt.

Die Boeing 737 MAX ist das meistverkaufte Flugzeug des Unternehmens. Und in einer kürzlich abgegebenen Erklärung sagte der CEO des Unternehmens voraus, dass das Unternehmen in diesem Jahr zwischen 400 und 450 Flugzeuge an Kunden ausliefern werde.

Die Schwierigkeiten von Boeing haben Airbus, seinem Hauptkonkurrenten, geholfen. In einem Bericht vom Dienstag teilte Airbus mit, dass es im September 55 Flugzeuge ausgeliefert hat, womit sich die Gesamtzahl auf 488 erhöht hat. Boeing hat nur 371 Flugzeuge ausgeliefert. Airbus hat Boeing auch beim Gesamtauftragsbestand überholt.

Es ist wahrscheinlich, dass sich das Geschäft von Boeing in den kommenden Monaten weiter abschwächen wird, da das Unternehmen mit dem Rumpfproblem zu kämpfen hat. Analysten erwarten außerdem, dass Boeing bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse seine Prognosen nach unten korrigieren wird.

Die Ergebnisse von Boeing für das zweite Quartal zeigen, dass der Umsatz auf 19,75 Mrd. $ gestiegen ist, während der Nettoverlust 149 Mio. $ betrug.

Prognose des Boeing-Aktienkurses

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Kurs der BA-Aktie in den letzten Wochen in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Er gab nach und testete erneut das wichtige Unterstützungsniveau bei 194,48 $, dem Tiefststand im März und Mai.

Dieser Preis war auch die Unterseite des horizontalen Channels. Die Aktie hat auch ein Death-Cross-Muster gebildet, was normalerweise ein rückläufiges Zeichen ist. Sie hat sich unter den Ichimoku-Cloud-Indikator bewegt. Daher vermute ich, dass die Aktie weiter fallen wird, da die Verkäufer das nächste psychologische Niveau bei 180 $ anpeilen.