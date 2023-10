SSV Network-Gründer Alon Muroch wurde inmitten des Krieges zwischen Israel und Hamas eingezogen

Alon Muroch, der Gründer der Ethereum-Staking-Infrastruktur-Plattform SSV Network, wurde zu den israelischen Verteidigungskräften eingezogen.

Muroch machte die Ankündigung in einem Beitrag auf X am Mittwoch und bemerkte, dass er die Situation vor Ort viel schlimmer fand, als seit dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel am vergangenen Wochenende gesendet wurde. Hier ist, was der Gründer des SSV Network sagte:

„Ich wurde eingezogen, die Situation vor Ort ist wesentlich schlimmer als beschrieben. Massaker ist das einzige Wort, das mir in den Sinn kommt. 90% Zivilisten (Familien). Wir drehen den Spieß um, es wird weder kurz noch schön.“

Israel hat mehr als 300.000 Reservisten der Armee einberufen, da es Berichten zufolge eine große Bodenoffensive gegen die Hamas-Kämpfer plant.

SSV Network-Preis sinktt nach Muroch-Nachrichten

Der Preis von SSV Network (SSV) fiel nach der Nachricht drastisch und innerhalb weniger Stunden fast zweistellig, da der Verkaufsdruck den nativen Token von einem Höchststand von 14,80 $ auf einen Tiefststand von 13,40 $ drückte. Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Preis der Kryptowährung wieder über 14 $, wobei sich die Stimmung unter den Haussiers angesichts der Zusicherung des SSV Network-Teams über das Projekt drehte.

Matthias, Leiter von Global BD bei SSV Network, merkte in einer Erklärung an, dass das Projekt auch angesichts der Widrigkeiten auf seine Ziele konzentriert blieb. SSV Network hat Millionen von Dollar in die Förderung des dezentralen ETH-Staking investiert, einschließlich eines Ökosystemfonds in Höhe von 50 Mio. $ für die Entwicklung der Distributed Validator Technology (DVT).

Nach Angaben von CoinGecko wurde SSV am 11. Oktober um 7 Uhr morgens ET bei etwa 14,15 $ gehandelt und ist damit in den letzten 24 Stunden um mehr als 4 % gefallen. Der Wert des Altcoins ist in der vergangenen Woche um fast 11 % gesunken.

Israel-Hamas-Krieg und Auswirkungen auf die Märkte

Berichten aus Palästina und Israel zufolge sind seit Ausbruch des Konflikts mehr als 2.200 Menschen getötet worden – CNN berichtete, dass bisher mindestens 1.055 Menschen im Gazastreifen infolge der israelischen Vergeltungsluftangriffe getötet wurden, während 1.200 Tote mit den Angriffen der Hamas in Verbindung gebracht wurden.

Während die Öl- und Verteidigungsaktien zu Beginn der Woche in einer “Kurzschlussreaktion” auf den Konflikt stiegen, sind Experten der Meinung, dass es Risiken gibt, die sich weiter auf den allgemeinen Finanzmarkt auswirken könnten.

Der Milliardär Paul Tudor Jones warnte, dass die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas den Abwärtsdruck auf die Aktien erhöhen könnten.