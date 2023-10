Fed-Protokoll steigert die Erwartungen über das Ende des Zinserhöhungszyklus

Die Federal Reserve hat heute das offizielle Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 19. und 20. September 2023 veröffentlicht.

Auf der Sitzung stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig dafür, den Zielsatz bei 5,25 % – 5,50 % zu belassen, die Bilanz zu verkleinern, indem sie die monatliche Auslagerung von fällig werdenden Staatsanleihen im Wert von 60 Mrd. $ (48,73 Mrd. £) und MBS im Wert von 35 Mrd. $ gestatteten, und sich nachdrücklich dafür einzusetzen, die Inflation auf das Ziel von 2 % zu senken.

Es ist anzumerken, dass die 12 stimmberechtigten Mitglieder ihre Entscheidung zwar einstimmig trafen, nicht aber der gesamte 19-köpfige Ausschuss, der sich aus den Präsidenten und Gouverneuren der Federal Reserve Bank zusammensetzt.

Dem Protokoll zufolge äußerte sich der Ausschuss wie folgt zur Wirtschaftslage,

Die jüngsten Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in einem soliden Tempo entwickelt hat. Der Beschäftigungszuwachs hat sich in den letzten Monaten zwar verlangsamt, ist aber nach wie vor stark, und die Arbeitslosenquote ist weiterhin niedrig. Die Inflation ist weiterhin hoch. Das US-Bankensystem ist solide und widerstandsfähig. Die restriktiveren Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen werden wahrscheinlich die Wirtschaftstätigkeit, die Einstellung von Arbeitskräften und die Inflation belasten. Das Ausmaß dieser Auswirkungen bleibt ungewiss. Der Ausschuss verfolgt die Inflationsrisiken weiterhin mit großer Aufmerksamkeit.

Darüber hinaus beschloss der Gouverneursrat einstimmig, sowohl den Zinssatz für Währungsreserven bei 5,4 % als auch den Primärkreditzins von 5,5 % beizubehalten.

Wichtigste Erkenntnisse

Die Mitglieder waren sich weitgehend einig, dass die inländischen und globalen Aussichten nach wie vor getrübt und “höchst unsicher” sind.

Obwohl sich die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr weitaus widerstandsfähiger gezeigt hat als erwartet, betonte der Ausschuss, dass künftige Zinsentscheidungen datengestützt und mit Vorsicht getroffen werden müssen.

In dem veröffentlichten Protokoll heißt es, dass inmitten eines robusten Arbeitsmarktes, geopolitischer Spannungen und einer über dem Zielwert liegenden Inflation,

Die Mehrheit der Teilnehmer wies auf Aufwärtsrisiken für die Inflation durch steigende Energiepreise hin, die einen Teil der jüngsten Disinflation zunichte machen könnten, oder auf das Risiko, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen könnte als erwartet.

Das nachstehende Schaubild zeigt die Einzelhandelsinflation in den letzten 12 Monaten und die jüngste Aufwärtsdynamik in den letzten beiden Berichten.

Quelle: TradingEconomics.com

Die Wirtschaft ist jedoch nicht ohne Abwärtsrisiken, wie eine Gruppe von Mitgliedern argumentiert:

… stärker als erwartet verzögerte makroökonomische Effekte durch die Verschärfung der finanziellen Bedingungen, die Auswirkungen der Gewerkschaftsstreiks, die Verlangsamung des globalen Wachstums und die anhaltende Schwäche im CRE-Sektor.

Dieser Beitrag befasst sich mit den Ansichten von Danielle DiMartino Booth, CEO und Chefstrategin bei Quill Intelligence und Beraterin der Dallas Fed von 2006 bis 2015, über die Unvorhersehbarkeit von monetären Verzögerungen.

Der Ausschuss stellte fest, dass die Risiken prekär ausgewogen und “zweiseitig” seien, mit dem Potenzial für steigende Inflation in einem zu dovishen Umfeld oder für Entlassungen durch Unternehmen, wenn die Politik zu straff sei.

Für das oberste geldpolitische Gremium ist es von größter Bedeutung, das Risiko einer übermäßigen Straffung gegen das Risiko einer unzureichenden Straffung abzuwägen.

Weitere Erhöhungen unwahrscheinlich

Trotz der Einigkeit darüber, dass die Zinssätze länger hoch bleiben müssen, gab es im FOMC unterschiedliche Ansichten über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen.

Der vielbeachtete Dot Plot, der auf der September-Sitzung veröffentlicht wurde, zeigte, dass zwei Drittel des Ausschusses eine weitere Zinserhöhung bis Ende des Jahres erwarteten.

Einige stimmberechtigte Mitglieder wie der stellvertretende Vorsitzende Philip Jefferson und Lorie K. Logan, Präsidentin und CEO der Dallas Fed, waren jedoch anderer Meinung und argumentierten, dass sich die finanziellen Bedingungen ohnehin verschärfen, wie die höheren Anleiherenditen und Hypothekenzinsen von fast 8 % zeigen.

Darüber hinaus stellte Christopher Waller, Mitglied des Fed-Vorstands, fest, dass die hohen Kreditkosten zur Bekämpfung der Inflation beitragen und wahrscheinlich die Last der strafferen Geldpolitik mittragen.

In den vergangenen 52 Wochen erreichten 10-jährige Staatsanleihen einen Tiefststand von 3,262 %, erreichten kürzlich einen Höchststand von 4,887 % und werden derzeit mit 4,575 % gehandelt.

Doch wie so oft gibt es in einem so komplexen Organismus wie der US-Wirtschaft viele widersprüchliche Daten und gegensätzliche Argumente.

So liegt der National Financial Conditions Index (NFCI) der Chicagoer Fed, der den gewichteten Durchschnitt von 105 Variablen in Bezug auf die Finanzaktivität darstellt, weiterhin im negativen Bereich, was “historisch gesehen mit überdurchschnittlich lockeren Finanzbedingungen verbunden ist”.

Quelle: FRED Database

Im September 2023 lag der NCFI bei (-)0,37, nachdem er sich trotz der Politik der Fed von (-)0,1 in den 12 Monaten zuvor gelockert hatte.

Angesichts der Auswirkungen der verzögerten Geldmengenentwicklung, des jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen und der geopolitischen Unsicherheiten ist der Ton der Fed jedoch vorsichtiger und nicht bereit, sich auf höhere Zinsen festzulegen.

In diesem Artikel wird die jüngste Einschätzung des IWF zu den Risiken erörtert, die eine stärkere Fragmentierung für die globalen Lieferketten mit sich bringt.

EY-Chefvolkswirt Gregory Daco fügte hinzu, dass sich der Ansatz der Fed:

… verlagert sich von der Frage, wie viel restriktiver die Geldpolitik sein sollte, zu der Frage, wie lange die restriktive Haltung beibehalten werden sollte …

Der Markt scheint mit dieser Einschätzung übereinzustimmen, da die gestrigen EPI-Daten einen gedämpften Einfluss auf die Markterwartungen hatten.

Weitere Einzelheiten zu den gestern veröffentlichten EPI-Daten finden Sie hier.

Verbrauch

Ein weiterer Schwerpunkt des Protokolls war die Gesundheit der Haushaltsbudgets und der Verbraucherausgaben.

Abgesehen von der Verschärfung der Kreditkonditionen und den geringeren steuerlichen Anreizen sind die Ersparnisse der Haushalte, die während der Pandemie angesammelt wurden, nahezu aufgebraucht.

Quelle: San Francisco Fed

Im August 2023 schätzte die SF-Fed-Studie, dass es in der Wirtschaft weniger als 190 Mrd. $ an überschüssigen Ersparnissen gibt, weniger als ein Zehntel von nur zwei Jahren zuvor.

Dies dürfte die Konsumnachfrage in den kommenden Monaten gefährden und die Haushaltsbudgets angesichts der hohen Inflation unter Druck setzen.

Markterwartungen

Quelle: CME

Laut dem FedWatch-Tool der CME reagierte der Markt für Fed-Funds-Futures auf das jüngste Protokoll, indem er die Wahrscheinlichkeit einer Beibehaltung der Zinssätze auf der November-Sitzung auf 88,2 % erhöhte.

Dies folgt auf den unerwarteten Anstieg des PPI, der zu einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in der vorletzten Sitzung des Jahres um 2 % führte.

Schlussfolgerung

Die politischen Entscheidungsträger hielten den Leitzins bei 5,25 % – 5,50 % und waren sich einig, dass die Zinssätze restriktiv bleiben müssen, um den Inflationsanstieg nachhaltig zu bekämpfen.

Gleichzeitig ist der Ausschuss angesichts der unsicheren Aussichten geteilter Meinung über das Gleichgewicht zwischen Aufwärts- und Abwärtsrisiken, insbesondere angesichts der im Laufe des Jahres stark gestiegenen Anleiherenditen, des sich rasch verändernden internationalen Umfelds, des robusten Arbeitsmarkts und der schwächeren Ersparnisse der privaten Haushalte.

Aller Voraussicht nach werden die politischen Entscheidungsträger in Zukunft einen datengestützten und vorsichtigen Ansatz verfolgen, was sich darin widerspiegeln dürfte, dass der Leitzins im November unverändert bleibt.

Dies könnte sich angesichts der Unvorhersehbarkeit geldpolitischer Verzögerungen, die sich noch nicht vollständig auf das Finanzsystem übertragen haben, als entscheidend erweisen.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Einzelhandelsinflation von ihrem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022 auf 3,7 % im letzten Jahr deutlich abgekühlt hat, wurde in den Protokollen insgesamt betont, wie wichtig es ist, die Zinssätze auf diesem Niveau zu halten.

Im Laufe des Tages wird der mit Spannung erwartete Verbraucherpreisindex für September 2023 veröffentlicht werden.

Die Analysten von TradingEconomics.com gehen von einer Konsensprognose von 3,6 % YoY aus, also etwas weniger als im Vormonat (3,7 % YoY), und es wird erwartet, dass die annualisierte Kerninflation von 4,3 % im Vormonat auf 4,1 % zurückgeht.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Fed ihren Kurs in Sachen Preisstabilität vor der Bekanntgabe im November ändern wird, während die Markterwartungen fest auf die Beibehaltung des Status quo ausgerichtet sind.

Angesichts der großen Ungewissheit über die wirtschaftliche Zukunft deutet die Darstellung der Fed darauf hin, dass der Zinserhöhungszyklus zu Ende ist.