Memeinator (MMTR) steigt trotz der Auswirkungen des Israel-Hamas-Krieges auf die Märkte

Der breitere Kryptomarkt verzeichnet einen Preisrückgang, da die geopolitischen Risiken durch den neuen Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas zunehmen. Dies geschieht, da die Aktien angesichts Israels Schritt, der Hamas den Krieg zu erklären, einbrechen. Die Gefahr, dass die Unruhen auf andere Gruppen übergreifen, lässt Experten davor warnen, dass die Finanzmärkte erneut unter Druck geraten könnten.

Aber während Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) auf unter 27.300 $ bzw. 1.580 $ fallen, geht der Vorverkauf des neuen Krypto-Tokens Memeinator (MMTR) weiter.

Hier erfahren Sie, was diesen Krypto-Token noch interessant macht, auch wenn die Anleger die Entwicklung im Nahen Osten im Auge behalten.

Der Memeinator – ein einzigartiger Meme-Coin-Ansatz

Copy link to section

Der Memeinator kehrt in eine Welt zurück, die von schwachen Meme-Coins zerstört wurde, und bringt diesen Token ein Urteil, während er das Ökosystem für eine neue Ära säubert, die von der neuesten künstlichen Intelligenz angetrieben wird.

Das ist das Ziel des Memeinators – ein neues Projekt, dessen nativer Token MMTR ein Meme Coin ist, der einem deflationären Mechanismus folgt. Es ist inspiriert von dem Filmklassiker Terminator 2 – Tag der Abrechnung aus den 1990er Jahren, ein Ausblick, den es auf alle schwachen Memesphären-Projekte übertragen will, da es bei seinem Marktdebüt eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ anstrebt.

Laut seinem Whitepaper will Memeinator der Meme-Coin-Community, die von den aktuellen Projekten weitgehend enttäuscht ist, einen Nutzen bringen.

Im Gegensatz zu bestehenden Hunde-, Frosch- oder anderen Meme-inspirierten Krypto-Token wird sich der Memeinator nicht auf einen Hype verlassen, um seine Zugkraft zu steigern. Er kommt bewaffnet und bereit, sich seinen Weg an die Spitze durch Token-Nutzen zu erkämpfen, den die bestehenden Meme nicht bieten. Dazu gehören Staking, NFTs und ein KI-gesteuertes Meme Warfare-Spiel. Es ist ein aufregendes Paket, das die Investorengemeinschaft dazu veranlasst hat, über die möglichen Zukunftsaussichten, einschließlich des MMTR-Preises, zu spekulieren.

Nachdem das Projekt bereits kurz nach dem Start die 500.000 $-Marke überschritten hat, sind bereits mehr als 675.000 $ von globalen Investoren eingegangen. Die Stärke dieses Vorverkaufs deutet auf Vertrauen in das Projekt hin, ein Faktor, auf den die Haussiers setzen könnten, wenn sich die Marktstimmung ändert.

Memeinator-Vorverkaufspreis

Copy link to section

Wie bereits erwähnt, ist Bitcoin unter 27.300 $ und Ethereum unter 1.580 $ gefallen, da der Kryptowährungsmarkt die breiteren Finanzmärkte als Reaktion auf den Israel-Hamas-Krieg widerspiegelt. Unter den Meme-Coins hat Dogecoin in der letzten Woche fast 4 % verloren und liegt bei unter 0,060 $.

In der Zwischenzeit läuft der Memeinator-Vorverkauf weiter, wobei Stufe 3 am Mittwoch, den 11. Oktober, fast ausverkauft war. Laut einem Update des Projekts waren nur noch 20.000 MMTR – der native Token – übrig, bevor der Preis um mehr als 5 % von 0,0112 $ in der aktuellen Phase auf 0,0118 $ in Phase 4 ansteigt.

Der Preis wird für den Rest der Vorverkaufsphase auf 0,049 $ ansteigen. Interessierte Krypto-Enthusiasten können die relativ niedrigen Einstiegsniveaus nutzen, die der Token-Verkauf bietet, um sich für einen potenziellen Anstieg zu positionieren, wenn MMTR auf den wichtigsten DEX- und CEX-Handelsplattformen landet.

Erfahren Sie mehr über dieses Projekt hier.