Japanische Aktien haben sich in diesem Jahr gut entwickelt, da in- und ausländische Anleger – darunter auch Warren Buffett in den Aktienmarkt investiert haben. Die Indizes Nikkei 225 und Topix sind in diesem Jahr auf Mehrjahreshöchststände gestiegen.

Canon rückt in den Fokus

Während die meisten Unternehmen des Nikkei 225-Index in diesem Jahr gut abgeschnitten haben, konzentrieren sich die Anleger jetzt auf Canon. Canon ist ein Unternehmen, das für seine Kameras, Drucker und medizinischen Bildgebungslösungen bekannt ist.

Der Aktienkurs von Canon ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen, da das Unternehmen bestrebt ist, eine der größten Technologiebranchen zu verändern. Die Aktie stieg im Juni dieses Jahres auf den bisherigen Jahreshöchststand von 3.860 ¥ und lag damit um 42 % über ihrem Tiefststand vom Januar.

Der Hauptgrund für den Anstieg ist, dass das Unternehmen in einen neuen Bereich eintritt, der jetzt von ASML, dem riesigen Technologieunternehmen, beherrscht wird. ASML ist das einzige Unternehmen der Welt, das Lithografieprodukte für Halbleiterunternehmen herstellt.

Sein Hauptprodukt ist eine schwere Maschine in Busgröße, die mehr als 200 Mio. $ kostet. Sie wird von Fab-Firmen wie Taiwan Semiconductors und GlobalFoundries gekauft. Aufgrund seiner Komplexität ist kein anderes Unternehmen auch nur annähernd in der Lage, es in der Branche zu verdrängen.

Hier kommt Canon ins Spiel. Das Unternehmen hat vor kurzem eine neue, auf die Industrie ausgerichtete Geschäftsstruktur vorgestellt, die sich auf die Industrie konzentriert. Es hat jetzt den FPA-1200NZ2C vorgestellt, der Halbleiter mit einer Dicke von nur 2 Nanometern herstellen kann. Der jüngste A17 Pro von Apple ist ein 3-Nanometer-Chip.

Canon steigt in ein Geschäft ein, das ein starkes Wachstum verzeichnet, da die Länder sich beeilen, von der Halbleiterindustrie unabhängig zu werden. Die USA und die Europäische Union haben milliardenschwere Anreizprogramme aufgelegt, um Unternehmen zu locken.

Unternehmen wie Intel, TSMC und GlobalFoundries investieren jetzt Milliarden, um ihre Kapazitäten in anderen Ländern wie den USA und Deutschland auszubauen. Auch China arbeitet daran, seine Kapazitäten auszubauen, da seine Beziehungen zu westlichen Ländern zunehmen.

Besorgnis für Canon

Der Einstieg von Canon in die Branche ist eine gute Nachricht für die Foundry-Unternehmen. Zum einen gibt er ihnen die Möglichkeit, mit ASML zu verhandeln, das in der Branche eine Monopolstellung innehat. Es ist noch unklar, wie hoch der Preis für Canons Produkt sein wird.

Es gibt jedoch einige Bedenken für Canon, da das Unternehmen versucht, mit ASML zu koexistieren – und nicht, ASML zu entthronen. Bei solch großen Investitionen werden die Foundries wahrscheinlich weiterhin die ASML-Produkte bevorzugen, die sie kennen und lieben.

Die andere Sorge ist, dass die Halbleiterindustrie einen Boom- und Burst-Zyklus durchlaufen könnte. Wie ich kürzlich in diesem Artikel schrieb, könnten die laufenden Investitionen den Markt in den kommenden Jahren sättigen, wenn das Angebot steigt.

Es gibt Anzeichen dafür, dass dies bereits der Fall ist. So gibt es beispielsweise Gerüchte, dass ASML die Produktion drosseln wird, da die Nachfrage nach seinem extremen EUV-Lithographieprodukt aufgrund der Nachfrage von Apple nachlässt. Dies erklärt, warum der Aktienkurs von Canon seit seinem Höchststand in diesem Jahr um 5,5 % gefallen ist.