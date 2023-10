Der Abschlag des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) zum Nettoinventarwert (NIV) verringerte sich auf den niedrigsten Stand im Jahr 2023, da die Hoffnung stieg, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen Bitcoin-ETF akzeptieren wird.

Der Abschlag von GBTC zum Nettoinventarwert erreichte Anfang des Jahres einen Tiefststand von fast -50 % und befindet sich seither in einem Aufwärtstrend. Die Rallye beschleunigte sich vor kurzem, nachdem Grayscale einen wichtigen Prozess gegen die SEC gewonnen hatte, die den Antrag von Grayscale auf Umwandlung in einen Spot-ETF abgelehnt hatte.

Die SEC hat am vergangenen Freitag beschlossen, keine Berufung gegen die Klage einzulegen. Analysten gehen daher davon aus, dass die Chancen hoch sind, dass der Fonds noch in diesem Jahr genehmigt wird. Grayscale hofft, dass die Umwandlung dazu beitragen wird, seinen Abschlag zum NIV zu verringern.

Die Herausforderung für Grayscale besteht darin, dass die Umwandlung in einen Spot-ETF seine Einnahmen verringern wird. Grayscale erhebt eine Verwaltungsgebühr von 2 %, was deutlich über dem liegt, was andere ETFs verlangen.

Der Abschlag verringerte sich am Montag erneut, nachdem mehrere Nachrichtenseiten berichteten, dass die SEC den ETF-Antrag von Blackrock angenommen hatte. Diese Meldung trieb den Bitcoin auf ein Mehrmonatshoch von 29.000 $.

Analysten gehen davon aus, dass die SEC letztlich aus zwei Hauptgründen beschließen wird, einen Bitcoin-ETF-Fonds zu genehmigen. Erstens haben Unternehmen wie Blackrock und Franklin Templeton Überwachungsmaßnahmen eingeführt, die Marktmanipulationen einschränken werden.

Zweitens wird die SEC versuchen, ein weiteres Krypto-Verfahren zu verhindern, nachdem sie in diesem Jahr zwei große Verfahren verloren hat. Sie verlor eine Klage gegen Ripple und eine von Grayscale eingereichte Klage.

Einige Analysten erwarten, dass die Genehmigung eines Bitcoin-ETFs zu einer größeren Nachfrage nach BTC führen wird, was den Preis weiter in die Höhe treiben wird. Sie glauben, dass diese Hoffnungen dazu beigetragen haben, dass Bitcoin in den letzten Monaten über 25.000 $ geblieben ist.

Andere glauben, dass alle potenziellen Gewinne nur von kurzer Dauer sein werden. Sie verweisen auf den kurzfristigen Anstieg nach der Auflegung des Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO).