Axie Infinity (AXS) und Smooth Love Potion (SLP) sind zu gefallenen Engeln geworden, da ihre Preise kürzlich eingebrochen sind. SLP, der dünn gehandelte Token, lag am Dienstag bei 0,0014 $, über 90 % unter seinem Allzeithoch. In ähnlicher Weise notierte AXS bei 4,30 $, 70 % unter dem Höchststand in diesem Jahr.

Token-Freigabe von Axie Infinity

Axie Infinity war einer der größten Player in der Krypto-Gaming-Branche. Auf seinem Höhepunkt während der Covid-19-Pandemie hatte das Ökosystem Millionen von Nutzern aus der ganzen Welt. Diese Nutzer lieben das Spielen mit den Axies und die damit verbundenen Belohnungen.

In letzter Zeit sind die meisten dieser Nutzer jedoch wieder zur Arbeit und zur Schule gegangen. Viele haben Krypto nach einem langen Winter aufgegeben. Am wichtigsten ist jedoch, dass viele Axie Infinity-Nutzer, die AXS- und SLP-Token gewonnen haben, den Verlust ihres Wertes erleben.

Die Zahl der aktiven Axie Infinity-Nutzer ist in den letzten Monaten gesunken. Von DappRadar zusammengestellte Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der Nutzer im Ökosystem in den letzten 30 Tagen um mehr als 24 % auf 56.000 gesunken ist. Diese Nutzer verwalteten Volumen im Wert von über 953.000 $.

Mit Blick auf die Zukunft ist der wichtigste Katalysator für Axie Infinity die bevorstehende Token-Freigabe im Wert von über 65 Mio. $. Von TokenUnlocks zusammengestellte Daten zeigen, dass diese Token über 11 % der gesamten Coins im Ökosystem ausmachen.

Axie Infinity hat bereits 181,4 Millionen Token oder 67 % des Gesamtangebots freigegeben. Mittlerweile müssen noch über 64 Millionen Token freigegeben werden. Der Freigabe-Plan endet im September 2026, was bedeutet, dass Inhaber mit einer stärkeren Verwässerung rechnen müssen.

Die neuen Token werden an das Team, die Berater, den Play-to-Earn, den Ecosystem Fund und die Staking-Belohnungen verteilt. Diese Freigabe wird am Freitag dieser Woche erfolgen.

Preisprognose für Axie Infinity

AXS-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der AXS-Token in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Zuletzt bewegte er sich seitwärts unter die wichtige Widerstandsmarke von 5 $. Er ist auch unter die wichtige Unterstützung bei 4,50 $ gefallen, dem niedrigsten Stand im Juni.

Der AXS-Preis hat sich auch unter die in Blau dargestellte absteigende Trendlinie und die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Daher wird der Axie Infinity-Preis wahrscheinlich in einem Abwärtstrend bleiben, da die Nachfrage nach dem Token nachlässt und das Angebot steigt. In diesem Fall wird der Token wahrscheinlich unter die Unterstützung von 4 $ fallen.