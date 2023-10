Triple-Top-Muster funktionieren (fast) nie – Habt ihr Gold?

Das letzte Quartal des Handelsjahres begann mit einem Umfeld geringer Volatilität. Nichts bewegt sich, und fast alle Schwankungen werden rückgängig gemacht.

Selbst geopolitische Spannungen konnten die Märkte nicht bewegen. Stattdessen scheinen die Anleger auf etwas anderes zu warten und nach einer Richtung zu suchen.

In einem solchen Umfeld, in dem sich nichts bewegt und die Fundamentaldaten versagen, ist die technische Analyse in der Regel richtungsweisend. Daher werden bestimmte Muster, insbesondere wenn sie sich in größeren Zeiträumen bilden, von Händlern genutzt, um sich auf der richtigen Seite des Marktes zu positionieren.

Nehmen wir zum Beispiel Gold. Während der US-Dollar in den Sommermonaten an Wert gewann, hält Gold immer noch an der entscheidenden Marke von 2.000 $ fest.

Die Stärke des Dollars wird auf dem Devisenmarkt deutlicher, wo der Dollar tatsächlich gegenüber allen seinen Konkurrenten zulegte. Während er zurückging, machte der Goldpreis jedoch die Hälfte der Verluste wieder wett, eine Entwicklung, die auf dem Devisenmarkt nicht zu sehen war.

Ein solches Marktverhalten steht im Einklang mit Dreiecksmustern. Tatsächlich ist auf den größeren Zeitrahmen ein Dreieck sichtbar, und aufgrund eines sogenannten Triple-Top-Musters ist es noch verlockender, es nach oben zu handeln.

Was ist ein Triple-Top-Muster?

Copy link to section

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einem Triple Top um ein Umkehrmuster. Als solches entsteht es am Ende eines Aufwärtstrends.

Das Vorhandensein eines Abwärtsmusters am Ende eines Aufwärtstrends weckt natürlich großes Interesse bei den Marktteilnehmern. Es ist lohnender, auf ein Hoch oder einen Tiefpunkt zu setzen, als auf den Beginn des nächsten Trends zu warten, bevor man eine Position eröffnet.

Ein Triple Top ist dadurch gekennzeichnet, dass der Markt dreimal an derselben horizontalen Zone scheitert. Dies ist zwar ein Zeichen von Schwäche, zeigt aber auch, dass der Markt versucht, einen bedeutenden Widerstand zu überwinden.

Warum scheitern Triple Tops so oft?

Copy link to section

Triple Tops scheitern, weil sie einem steigenden Fortsetzungsmuster ähneln – aufsteigenden Dreieck-Mustern. In der Tat weiß bis zum Ende des Musters niemand, was der Markt bilden wird – ein Triple Top oder ein aufsteigendes Dreieck.

Aus diesem Grund scheitern Triple Tops meistens, vor allem wenn sich das Muster auf größeren Zeitrahmen bildet. Da das Muster für alle Händler sichtbar ist, werden viele versuchen, das Gegenteil zu tun.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Der Goldpreis bleibt im Aufwärtstrend und wird in der Nähe der 2000 $-Marke gehandelt. Was wie ein Triple-Top-Muster aussieht, könnte sich leicht in ein aufsteigendes Dreieck-Muster verwandeln, mit einem Ziel von 2.300 $ und höher.