Die Zuckerpreise stiegen in dieser Woche weiter an, da die Besorgnis über die Versorgungslage anhielt. Daten von TradingView zeigen, dass Zucker-Kassakontrakte am Mittwoch bei fast 27,35 $ gehandelt wurden, nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 27,75 $. Insgesamt sind die Preise seit dem Tiefststand im Jahr 2020 um fast 200 % gestiegen.

Angebotssorgen bleiben bestehen

Zucker und mehrere andere Rohstoffe wie Orangensaft, Palmöl und Lebendvieh sind in diesem Jahr sprunghaft angestiegen. Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung ist das geringere Angebot, da die wichtigsten Erzeugerländer mit einer Dürre zu kämpfen haben.

Aus dem jüngsten WASDE-Bericht geht hervor, dass die Zuckerversorgung für die Saison 2022/23 um mehr als 178.000 Tonnen zurückgehen wird, da die Erträge in Louisiana, dem größten Erzeugerstaat der Vereinigten Staaten, geringer ausfallen.

Aus dem Bericht ging auch hervor, dass das Zuckerangebot in den USA für die Saison 2023/24 aufgrund geringerer Anfangsbestände um 182.000 STRV sinken würde. Auch die mexikanische Produktion steht wegen der Dürre in wichtigen Gebieten im westlichen Pazifik unter Druck. Der Bericht fügte hinzu :

„Die mexikanische Produktion für 2023/24 wird um 225.000 MT auf 5,575 Millionen reduziert. Mexiko leidet derzeit unter einer weit verbreiteten Dürre. In 12 der 15 Bundesstaaten, in denen Zuckerrohr angebaut wird, sind die Niederschlagsmengen zwischen April und September auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken.“

Die Zuckerpreise sind auch wegen des anhaltenden Anstiegs des Rohölpreises sprunghaft angestiegen. Die Sorte Brent stieg am Mittwoch sprunghaft auf 90 $, während die Sorte West Texas Intermediate (WTI) wieder auf 87 $ kletterte. Die Analysten von JP Morgan gehen davon aus, dass die Preise in dieser Hausse bis auf 150 $ ansteigen werden.

Zucker ist ein wichtiger Bestandteil des Energiesektors, da er zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet wird. In den meisten Fällen steigt die Zuckernachfrage, wenn sich der Rohölpreis in einem Aufwärtstrend befindet.

Prognose der Zuckerpreise

Das Tages-Chart zeigt, dass sich die Zuckerpreise in den letzten Jahren in einem starken Aufwärtstrend befunden haben. In diesem Zeitraum ist der Preis über die gleitenden Durchschnitte der 50- und 100-Tage-Linie gesprungen. Er nähert sich auch der wichtigen Widerstandsmarke bei 27,58 $, dem höchsten Stand in diesem Jahr.

Zucker ist auch über den wichtigen Widerstand bei 26,60 $ (Höchststand vom 21. Juni) gestiegen. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich ebenfalls nach oben bewegt. Der Zucker hat also das Momentum, weiter zu steigen. Sollte dies der Fall sein, wird der nächste zu beobachtende Preis bei 30 $ liegen.