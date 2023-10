Der Aktienkurs von Nifty Bank Index gab am Mittwoch weiter nach, da die Besorgnis über den Bankensektor andauert. Der Index, der die größten Banken Indiens abbildet, fiel auf 44.000 INR. Er befindet sich damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 1. September. Seit dem Höchststand in diesem Jahr ist er um über 5,22 % eingebrochen.

Die indischen Banken haben in diesem Jahr überwiegend gut abgeschnitten, was auf die starke Wirtschaftsleistung und die höheren Zinssätze zurückzuführen ist. Höhere Zinsen führen zu einer höheren Nettozinsspanne, was für die Banken positiv ist. Zwar hat die Reserve Bank of India (RBI) in letzter Zeit keine weiteren Zinserhöhungen mehr vorgenommen, doch liegt der offizielle Leitzins bei 6,50 % und damit auf dem höchsten Stand seit 2019.

Indische Banken sind auch von der Krise westlicher Banken verschont geblieben, die zum Zusammenbruch wichtiger Unternehmen wie Signature Bank, Credit Suisse und Silicon Valley Bank (SVB) führte.

Der Hauptkatalysator für den laufenden Nifty Bank Index war eine Geldstrafe der RBI gegen ICICI Bank und Kotak Mahindra. Die Bank verhängte eine Strafe von 121.9 Million ₹ gegen die ICICI Bank und 3,95 Million ₹ gegen Kotak Mahindra. Diese Geldstrafen wurden verhängt, weil die beiden Großbanken gegen die Verhaltensregeln für Bankdirektoren und die Meldepflicht für Betrug verstoßen haben.

Der Aktienkurs von ICICI Bank gab am Mittwoch um über 1 % nach. Vom Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 5 % eingebrochen. In ähnlicher Weise ist der Aktienkurs von Kotak Mahindra um 14,50 % gegenüber dem Jahreshöchststand eingebrochen. Andere indische Banken wie Yes Bank, SBI und HDFC sind ebenfalls von ihren Jahreshöchstständen zurückgegangen.

Prognose für den Aktienkurs von Nifty Bank Index

Nifty Bank-Chart via TradingView

Der Aktienkurs von Nifty Bank Index ist in den letzten Wochen unter Druck geraten. Die Aktie erreichte im Juli und September mit 46.290 ₹ ihren Höchststand. Sie haben ein Double-Top-Muster gebildet, das eines der beliebtesten rückläufigen Zeichen auf dem Markt ist.

Die Aktie bewegt sich leicht oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 43.590 ₹, dem Tiefststand vom 7. August. Dieser Kurs ist auch die Halslinie des Double-Top-Musters. Darüber hinaus hat sich der Kurs leicht unter den 50- und 200-Tage-Durchschnitt des Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) bewegt.

Dies bedeutet, dass die Aktie in nächster Zeit weiter fallen könnte. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn die Aktie unter die Halslinie bei 43,590 ₹ sinkt. Der Stop-Loss für diesen Handel erfolgt, wenn die Aktie über das 50 ALMA-Level von 44,800 ₹ steigt.