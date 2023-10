Die Aktivität im Cardano-Ökosystem verlangsamt sich, da der Krypto-Winter andauert und der Wettbewerb in der Branche zunimmt. Daten zeigen, dass der Wert der im DeFi-Ökosystem eingeschlossenen ADA auf ein Rekordhoch von 625 Millionen gestiegen ist.

Das Ökosystem hat sich im Jahr 2023 gut entwickelt, da es zu Beginn des Jahres über 204 Millionen ADA-Coins verzeichnete. In letzter Zeit wächst das Volumen der Token, die in das Ökosystem gelangen, jedoch langsamer.

MinSwap, eine dezentralisierte Börse im Cardano-Ökosystem, ist die größte dApp mit über 39 Mio. $ an Total Value Locked (TVL). Indigo, eine Collateralised Debt Position (CDP) Plattform, verfügt über 8 Mio. £ an Vermögenswerten. Andere Top-Player im Ökosystem wie Liqwid, Optim Finance und Djed Stablecoin haben ebenfalls ein starkes Wachstum verzeichnet.

Entwickler-Commits sind ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Branche verlangsamt. Diese Commits beliefen sich in den letzten 24 Stunden auf nur 22, verglichen mit einem Höchststand von 50 im März. Auch die Gesamtgebühren, die Cardano einnimmt, haben sich verlangsamt.

Cardano und andere Layer-1- und Layer-2-Blockchains stehen im weiteren Verlauf des Krypto-Winters vor zahlreichen Herausforderungen. Beispielsweise hat der Wettbewerb in der Branche deutlich zugenommen. Einige der Alternativen, die in letzter Zeit an Marktanteilen gewonnen haben, sind Arbitrum, Optimism und Base, das zu Coinbase gehört.

Andere Layer-1-Netzwerke, die gute Alternativen zu Cardano darstellen, sind Avalanche, Cronos und Kava.

Die Geldpolitik ist die andere Herausforderung für Cardano, da die Zinssätze auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten bleiben. Höhere Zinssätze haben sichere Vermögenswerte wie Bargeld attraktiver gemacht. Kurzfristige Anleihen erzielen eine Rendite von über 5 %, während Einlagenzertifikate (CDs) und Geldmarktfonds eine Rendite von 6 % aufweisen.

Dies alles hat zur Folge, dass viele Anleger von riskanten Assets wie Aktien und Kryptowährungen zu sicheren Assets wechseln. Darüber hinaus haben die laufenden rechtlichen Herausforderungen wie die SEC-Klage gegen Coinbase und Binance die Menschen dazu gebracht, sich von digitalen Coins abzuwenden.