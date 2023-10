Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) steht heute Morgen im Fokus, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen erwägt, jährlich 1 Mrd. $ auszugeben, um seine Präsenz im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz auszubauen.

Es gab Gerüchte über Apple GPT

Der Tech-Titan nutzt zwar bereits künstliche Intelligenz, um beispielsweise Fotos zu verbessern, verfügt jedoch bisher nicht über ein spezielles Gen-AI-Produkt wie seine Konkurrenten Microsoft und Google.

Aber ein Bloomberg-Bericht vom Montag sprach von Ajax – seinem bisher fortschrittlichsten großen Sprachmodell. Außerdem gab es Gerüchte über Apple GPT, bei dem es sich im Wesentlichen um einen Chatbot wie ChatGPT handelt.

Das multinationale Unternehmen wird voraussichtlich am 2. November seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal vorlegen. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen 1,39 $ pro Aktie verdienen wird, gegenüber 1,29 $ pro Aktie vor einem Jahr.

Die Apple-Aktie ist gegenüber ihrem bisherigen Jahreshoch um 14 % gefallen.

$AAPL after being rejected @ the 100D 170 next big support level, 200D about there toohttps://t.co/hSnjPWLvgB — Options Mike (@OptionsMike) October 22, 2023

Apple möchte KI mit Siri integrieren

KI-Initiativen, für deren Weiterentwicklung Apple Inc viel Geld ausgeben will, werden laut Bloomberg von John Giannandrea geleitet – seinem Senior Vice President für maschinelles Lernen und Strategie für künstliche Intelligenz.

Berichten zufolge will das an der Nasdaq notierte Unternehmen KI in Apple Music, Messages und Siri integrieren. Außerdem will es die Anwendung von künstlicher Intelligenz in Xcode erforschen, um App-Entwicklern zu helfen.

Ein Sprecher des Unternehmens mit Hauptsitz in Cupertino hat den Bloomberg-Bericht am Montag noch nicht kommentiert.

In der vergangenen Woche hatte der Jefferies-Analyst Edison Lee seinen Kunden in einer Forschungsnotiz mitgeteilt, dass Huawei das iPhone in China entthront hat.