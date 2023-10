Die Aktien von Luxusgüterherstellern sind angesichts der Verlangsamung des Wachstums in wichtigen Märkten wie China, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten stark eingebrochen. Der Aktienkurs von LVMH stürzte in dieser Woche auf einen Tiefstand von 659,6 € ab und fiel damit um mehr als 24 % gegenüber dem Höchststand in diesem Jahr. Infolgedessen ist das Nettovermögen von Bernard Arnaut um über 4,6 Mrd. $ auf 157 Mrd. $ gesunken.

Kering, die Muttergesellschaft von Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta und Yves Saint Laurent, stürzte auf 391 € ab und erreichte damit den niedrigsten Stand seit März 2020. Seit dem Höchststand in diesem Jahr ist sie um über 47 % eingebrochen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

In ähnlicher Weise ist auch die Hermes-Aktie eingebrochen. Die Aktie stürzte auf 1.761 €, den tiefsten Stand seit März 2023. Gegenüber dem Jahreshoch ist sie um über 12 % gefallen. In der Schweiz sind die Aktien der Swatch Group auf 230,6 CHF gesunken und liegen damit 30 % unter ihrem Höchststand von 2023.

Luxusgüterunternehmen erleben angesichts der Abschwächung der Weltwirtschaft einen grundlegenden Neustart. Diese Unternehmen verzeichneten während der Pandemie ein robustes Wachstum, da die Zinssätze auf einem historischen Tiefstand verharrten und die Preise für Aktien und Kryptowährungen stark anstiegen.

Am Dienstag teilte Kering mit, dass sein Gesamtumsatz im dritten Quartal um 9 % auf über 4,4 Mrd. € gesunken ist. Alle Marken mit Ausnahme von Kering Eyewear und Corporate waren in den roten Zahlen. LVMH hingegen verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Umsatzanstieg auf über 62,2 Mrd. €, da sich das Geschäft in China und den USA verlangsamte.

Hermes hingegen veröffentlichte relativ gute Finanzergebnisse. Sein Umsatz stieg im dritten Quartal auf 3,4 Mrd. € und in den ersten neun Monaten des Jahres um 22 %.

Ist es sicher, den Rückgang zu nutzen?

Copy link to section

LVMH-, Kering-, Hermes- und Swatch-Aktien

Ist es daher sinnvoll, die Aktien von Unternehmen wie LVMH, Hermes und Kering zu kaufen? Generell vermute ich, dass sich die Luxusgüterindustrie in den kommenden Monaten weiter abschwächen wird, da die Zinssätze auf einem hohen Niveau bleiben.

Das größte Risiko für diese Unternehmen ist China, ein Schlüsselmarkt. Jüngste Daten zeigen, dass es der Wirtschaft des Landes nicht gut geht, was die Regierung veranlasst hat, ein Konjunkturprogramm aufzulegen.

Langfristig bin ich jedoch der Meinung, dass es sinnvoll ist, die Kursrückgänge bei diesen Luxusgüteraktien zu nutzen. Historisch gesehen sind diese Unternehmen in der Regel stabiler als Basiskonsumgüter, da sie auf die Oberschicht abzielen, die über einen größeren Spielraum bei den Ausgaben verfügt.

Vor allem aber werden sich diese Aktien wieder erholen, wenn die Zentralbanken die Zinssätze senken. Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank im Jahr 2024 mit Zinssenkungen beginnen wird.