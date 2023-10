Der Preis von Jasmy Coin (JASMY) hat in den letzten Tagen ein spektakuläres Comeback erlebt, während die Anleger die anhaltende Kryptowährungsrallye bejubeln. Der Coin ist auf 0,004 $ gestiegen, den höchsten Stand seit dem 15. August. Der Anstieg ist in den letzten 11 aufeinanderfolgenden Tagen gestiegen, das erste Mal seit Beginn der Aufzeichnungen, dass so etwas passiert ist.

Der japanische Bitcoin boomt

Copy link to section

Jasmy, im Volksmund als “japanischer Bitcoin” bekannt, befand sich in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend. Diese Rallye fand statt, als sich die Stimmung in der Kryptoindustrie verbesserte, was die meisten Coins in letzter Zeit stark ansteigen ließ.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin ist vom Tiefststand des letzten Monats von 24.800 $ auf 35.000 $ gestiegen, während die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf über 1,2 Billionen $ gestiegen ist. In den meisten Fällen steigen Altcoins wie Solana und Jasmy, wenn Bitcoin boomt.

Es gibt drei Hauptgründe für den Anstieg von Bitcoin und anderen Token. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird. Dies wird ein entscheidender Schritt sein, der voraussichtlich zu mehr Zuflüssen institutioneller Anleger führen wird.

Zweitens glauben viele kontroverse Anleger, dass Bitcoin angesichts der steigenden Staatsverschuldung in den USA eine bessere Investition sei. Die Regierung hat in den letzten Jahren Schulden in Höhe von über 33,6 Bio. $ angehäuft. Allein in den letzten Wochen sind diese Schulden um mehr als 600 Mrd. $ gestiegen.

Daher glauben Anleger, dass Bitcoin eine gute digitale Version von Gold ist. Drittens hat BTC in den letzten Jahrzehnten andere Assets übertroffen. Er hat besser als Gold, Silber und amerikanische Aktienindizes wie der Dow Jones und der Nasdaq 100 abgeschnitten.

Im Fall von Jasmy gibt es Anzeichen dafür, dass Händler den Token auch auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und StockTwits pumpen. Es war eine der angesagtesten Coins auf diesen Plattformen.

Preisprognose für Jasmy Coin

Copy link to section

JASMY-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Jasmy-Coin in den letzten Tagen ein starkes Comeback hingelegt hat. Dieser Rebound war im Einklang mit meiner letzten Prognose für Jasmy Coin. Dabei hat der Coin die absteigende Trendlinie, die die höchsten Schwankungen seit dem 25. Juni verbindet, überschritten.

Er ist auch über den 50- und 200-Tage Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) gestiegen. Auch der Relative Strength Index (RSI) hat sich in den extrem überkauften Bereich bewegt. Daher vermute ich, dass der Coin bald wieder zurückgehen und dann den Aufwärtstrend bis zum Schlüsselwiderstand bei 0,0047 $, dem Höchststand vom 24. Juni, wieder aufnehmen wird.