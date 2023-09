Der Preis von Jasmy Coin blieb am Montag stabil, da sich die Kryptowährungen weiter konsolidierten. Der Token wurde am Montag bei 0,0036 $ gehandelt, wo er sich in den letzten Tagen aufgehalten hat. Dieser Preis liegt ein paar Punkte über dem Tiefstand der letzten Woche von 0,0030 $.

Investoren sind immer noch ängstlich

Copy link to section

Die Kryptowährungen blieben in einer engen Spanne, da die Anleger über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche in der Branche nachdachten. Wie wir hier schrieben, erlitt die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen schweren Schlag, als sie einen Fall gegen Grayscale verlor.

Die Niederlage kam einige Monate nach der Niederlage der SEC in einem anderen Fall gegen Ripple Labs. In diesem Fall entschied das Gericht, dass XRP kein Wertpapier ist. Daher sind die Anleger zuversichtlich, dass die SEC nicht alle Fälle gewinnen wird, die sie gegen die Branche angestrengt hat.

Der Kurs von Jasmy Coin reagierte auch auf die Entscheidung der SEC, das Genehmigungsverfahren für Spot-ETFs von Unternehmen wie Blackrock, Invesco und WisdomTree zu verschieben. Die SEC ist der Ansicht, dass sie mehr Zeit benötigt, um die Sicherheitsvorkehrungen dieser Unternehmen zu überprüfen.

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die SEC letztendlich mindestens einen Spot-ETF zulassen wird, was zu mehr Zuflüssen von institutionellen Anlegern führen wird. Wenn dies geschieht, glauben einige Analysten, insbesondere Tom Lee von FundStrat, dass der Bitcoin-Preis auf 150.000 $ steigen kann. Jasmy würde in diesem Fall davon profitieren.

Der Preis von Jasmy Coin schwankt ebenfalls, da das Volumen in der Kryptoindustrie abnimmt und der Angst- und Gier-Index im roten Bereich bleibt. Laut Alternative liegt der Angst- und Gier-Index für Kryptowährungen bei 40, was bedeutet, dass die Anleger immer noch ängstlich sind.

Das Volumen am Montag war etwas gering, da die amerikanischen Märkte wegen des Feiertags Labor Day (Tag der Arbeit) geschlossen waren. Diese Konsolidierung wird sich wahrscheinlich in dieser Woche fortsetzen, da es keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA oder Unternehmensgewinne geben wird.

Preisprognose für Jasmy Coin

Copy link to section

Save

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Preis des Jasmy-Tokens in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend befunden hat. Er fand eine starke Unterstützung bei 0,0030 $, wo er ein Double-Bottom-Muster bildete. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein Aufwärtssignal.

Jasmy liegt auch einige Punkte unter der absteigenden Trendlinie, die die Höchststände seit dem 20. Mai miteinander verbindet. Der Preis konsolidiert sich auch an den 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitten.

Die Aussichten für Jasmy sind daher neutral. Ein Aufwärtstrend wird bestätigt, wenn der Preis über die absteigende Trendlinie steigt. Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste wichtige Marke bei 0,0042 $, dem Höchststand vom 13. August. Der Unterstützungspunkt wird bei der Double-Bottom-Marke bei 0,0030 $ liegen.