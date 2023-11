Windenergie-Blase platzt – Aktienkurs von Orsted bricht ein

Die Windenergiebranche befindet sich in einer schwierigen Phase, da die Zinssätze und die Bau- und Wartungskosten steigen. Der Aktienkurs von Orsted brach am Mittwoch um mehr als 20 % ein, eine Woche nachdem die Aktie von Siemens Energy um über 30 % abstürzte. Die Aktie ist seit ihrem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 60 % zurückgegangen.

Probleme mit der Windenergie

Es besteht ein zunehmendes Risiko, dass die Wind- und Solarindustrie zusammenbricht. Im September verzeichnete Großbritannien laut The Guardian die „größte Katastrophe im Bereich der sauberen Energie“ seit Jahren. Bei der landesweiten Auktion für die nächsten Windkraftprojekte wurden keine Gebote abgegeben, da die Unternehmen vor den steigenden Kosten warnten.

Unterdessen schickten in den Vereinigten Staaten mehrere Gouverneure einen Brief an Biden, in dem sie die Bundesregierung aufforderten, die Windindustrie zu unterstützen. Die Gouverneure verwiesen auf die steigenden Kosten in der Branche und Störungen in der Lieferkette.

Und letzte Woche brach der Aktienkurs von Siemens Energy ein, nachdem das Unternehmen die Regierung um Finanzierungsgarantien gebeten hatte. Das Unternehmen verlangt staatliche Garantien in Höhe von über 16 Mrd. $, da sich sein Geschäft verlangsamt. Und in China warnte Xinjiang Goldwind vor einem Gewinneinbruch von 98 %.

Und jetzt schlägt Orsted, ein führendes Unternehmen der Windenergiebranche, wegen seines Geschäfts Alarm. Das Unternehmen gab bekannt, dass es eine Wertminderung in Höhe von 4 Mrd. $ für Projekte in den Vereinigten Staaten verbuchen werde.

Daher besteht ein steigendes Risiko, dass das Geschäft des Unternehmens ohne größere Investitionen der Regierung weiterhin in Schwierigkeiten geraten wird. In einem Bericht gab das Unternehmen an, dass sein EBITDA für die ersten neun Monate des Jahres 15,4 Mrd. DKK betrug, ein kleiner Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Der Gesamtverlust des Unternehmens belief sich auf 19,9 Mrd. DKK, während die Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE) auf -14 % einbrach. Der CEO sagte:

Im Rahmen der laufenden Überprüfung unseres US-Offshore-Windportfolios haben wir daher beschlossen, die Entwicklung von Ocean Wind 1 und Ocean Wind 2 einzustellen. Gleichzeitig haben wir eine endgültige Investitionsentscheidung für das 704-MW-Projekt Revolution Wind getroffen.

Prognose für den Aktienkurs von Orsted

Der Wochen-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Orsted in den letzten Monaten stark eingebrochen ist. Genauer gesagt, ist die Aktie seit ihrem Höchststand um fast 80 % gefallen. Und die Situation verschlechtert sich weiter, da die Aktie auf dem Weg zu den größten wöchentlichen Kursverlusten seit August ist.

Die Orsted-Aktie ist unter allen gleitenden Durchschnitten und dem wichtigen Unterstützungsniveau bei 540,8 DKK, dem niedrigsten Stand seit Mai, geblieben. Während die Aktie also eindeutig überverkauft ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 200 DKK liegen.