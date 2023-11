Die dänische Krone hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, da die Anleger die Maßnahmen der Zentralbank des Landes beobachten. Die EUR/DKK- und USD/DKK-Paare reagieren auch auf die starke Performance von Novo Nordisk, dem größten Unternehmen der Welt. Laut TradingView wurde das USD/DKK-Paar am Donnerstag bei 7,02 gehandelt, während der EUR/DKK-Kurs bei 7,46 hängen blieb.

Die Gewinne von Novo Nordisk

Die wichtigste dänische Nachricht am Donnerstag kam von Novo Nordisk, dem größten Unternehmen des Landes. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein Gesamtumsatz im letzten Quartal um 38 % auf 58,73 Mrd. DKK, d.h. 8,2 Mrd. $, gestiegen ist. Der Betriebsgewinn stieg um 47 %.

Das Geschäft von Novo Nordisk stand in diesem Jahr wegen des Erfolgs von Wegovy und Ozempic im Rampenlicht. Die beiden Medikamente haben sich wie ein Virus verbreitet, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo Millionen von Unternehmen sie kaufen. So stieg der Umsatz von Wegovy im letzten Quartal auf über 10 Mrd. DKK.

Novo Nordisk ist ein wichtiges Unternehmen für Dänemark und die dänische Krone. Zum einen hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 436 Mrd. $ und damit mehr als das jährliche dänische BIP von über 395 Mrd. $. Es ist der größte Arbeitgeber und Steuerzahler im privaten Sektor des Landes. Im Jahr 2022 zahlte es über 1,3 Mrd. $ an Steuern, und es wird erwartet, dass diese Zahl noch steigen wird.

Novo Nordisk ist aus einem anderen Grund wichtig für die DKK-Währung. Zum einen erzielt das Unternehmen den Großteil seiner Einnahmen in den Vereinigten Staaten in USD. Daher wirkt sich die Rückführung von Barmitteln nach Dänemark tendenziell auf die Währung aus.

Darüber hinaus ist das Unternehmen das größte in einem Sektor, der den größten Teil der Wirtschaft ausmacht. Ohne die Pharmaindustrie wäre die dänische Wirtschaft im letzten Quartal sogar geschrumpft.

Diese Situation birgt neue Risiken für die dänische Wirtschaft. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie Südkorea aufgrund seiner Abhängigkeit von Samsung durch Boom- und Bust-Zyklen gegangen ist. In ähnlicher Weise erlebte Finnland nach dem Niedergang von Nokia ein verlorenes Jahrzehnt.

Im Fall von Novo Nordisk besteht die Herausforderung darin, dass die Branche für Medikamente zur Gewichtsreduzierung durch Unternehmen wie Eli Lilly und Pfizer stark konkurriert wird.

Technische Analyse von USD/DKK

USD/DKK-Chart von TradingView

Die Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/DKK-Wechselkurs in den letzten Wochen seitwärts bewegt hat. Es hat sich ein Aufwärtsflaggen-Muster gebildet, das in Grün dargestellt ist. Das Paar bleibt auch über den gleitenden Durchschnitten der 50- und 200-Tage-Linie, die kürzlich ein goldenes Kreuz bildeten.

Er liegt auch einige Punkte unter dem 38,2% Fibonacci Retracement Level. Daher sind die Aussichten für dieses Paar optimistisch, wobei das erste Ziel das bisherige Jahreshoch von 7,14 ist. Ein Anstieg über dieses Niveau wird das Paar bis zum 50 %-Retracement bei 7,20 zurückkehren lassen.