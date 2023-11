Bitcoin und andere Kryptowährungen verzeichneten in der vergangenen Woche gemeinsam mit dem Aktienmarkt eine starke Rallye, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbesserten. BTC sprang auf einen Höchststand von 35.200 $, während die kombinierte Marktkapitalisierung aller Coins auf über 1,32 Bio. $ kletterte.

Der Anstieg von Bitcoin fiel mit dem großen Comeback der Aktienmärkte zusammen, als die Indizes Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 ihre beste Woche seit Monaten erlebten. Anleiherenditen, der US-Dollar-Index (DXY) und der Rohölpreis gingen zurück.

Der Hauptkatalysator für diesen Trend ist die Entscheidung der US-Notenbank und die relativ schwachen US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls, NFP). Diese Zahlen deuteten darauf hin, dass die Fed ihre Zinssätze in den kommenden Monaten und die Zinssenkung im Jahr 2024 wahrscheinlich beibehalten wird.

Meme-Coin entwickeln sich gut

Ein genauerer Blick auf den Kryptomarkt zeigt, dass sich Meme-Coins in den letzten Monaten gut entwickelt haben. Am Freitag schrieben wir, dass Memecoin (MEME) aufgrund des sprunghaften Anstiegs seines Preises zu einer wichtigen Kryptowährung geworden ist. Seine Marktkapitalisierung kletterte auf über 200 Mio. $, obwohl seine Website klarstellt, dass er keinen Nutzen hat.

Andere Meme-Coins verzeichneten in letzter Zeit einen starken Anstieg. Der Preis von Pepe stieg stark an und erreichte eine Marktkapitalisierung von mehr als 400 Mio. $. Taboo Token, eine Kryptowährung in der Erotikbranche, ist ebenfalls stark gestiegen und hat eine Marktkapitalisierung von über 30 Mio. $.

Dieser Anstieg der Meme-Coins fällt mit dem Anstieg des Angst- und Gier-Index zusammen. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass der Index in die Gier-Zone von 72 gesprungen ist. In den meisten Fällen steigen Bitcoin und andere Kryptowährungen, wenn Anleger im Markt generell gierig sind.

Der Kern dieser Gier ist das Gefühl, dass die Federal Reserve eine Lockerung der Geldpolitik einleiten wird. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sich die amerikanische Wirtschaft aufgrund der straffen monetären Bedingungen verlangsamt.

Der Vorverkauf von Shiba Memu läuft weiter

Der Anstieg der Meme-Coins hat dazu geführt, dass viele Anleger nach dem nächsten großen Ding in der Branche suchen. Dies erklärt, warum viele ihre Ressourcen auf kommende Meme-Coins verlagert haben, von denen sich einige im Vorverkauf befinden.

Shiba Memu, eine der beliebtesten aufstrebenden Meme-Coins, hat in den letzten Monaten über 4,36 Mio. $ von Investoren eingesammelt. Die Entwickler hoffen, dass sie dank der steigenden Nachfrage deutlich mehr Geld einsammeln können. Aus diesem Grund haben sie den Vorverkaufszeitraum nun bis Ende Dezember verlängert.

Es gibt drei Hauptgründe, warum sich der Shiba-Memu-Token auf lange Sicht wahrscheinlich gut entwickeln wird. Erstens neigen Kryptowährungen, wie wir während der Pandemie gesehen haben, dazu, sich gut zu entwickeln, wenn die Fed eine lockere Haltung einnimmt. Dies wird wahrscheinlich der Fall sein, wenn die Bank 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnt. Zweitens neigen Kryptowährungen dazu, sich vor der Bitcoin-Halbierung gut zu entwickeln. Diese Halbierung wird im April 2024 stattfinden.