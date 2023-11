Der Aufschlag von Grayscale Solana Trust (GSOL) gegenüber dem SOL-Token hat sich auf den höchsten Stand seit Dezember 2021 ausgeweitet. Während der Solana-Preis in den letzten 12 Monaten um rund 92,5 % gestiegen ist, hat GSOL im gleichen Zeitraum um über 375 % zugelegt. Die starke Performance von GSOL ist ein Zeichen dafür, dass es eine institutionelle Nachfrage nach dem Asset gibt.

GSOL ist eines der vielen Produkte von Grayscale, von denen der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) mit einem Gesamtvermögen von über 19 Mrd. $ das beliebteste ist. GSOL soll Nutzern, insbesondere institutionellen Anlegern, den Zugang zum Solana-Markt ermöglichen. Er erhebt eine Gebühr von 2,50 % und hat ein Gesamtvermögen von über 5,1 Mio. $ angehäuft.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Eine einzelne Einheit von GSOL wurde zu 95,60 $ gehandelt, während der Bestand pro Aktie auf 16,90 angestiegen ist. Solana stand in diesem Jahr im Rampenlicht, da es eine der am besten abschneidenden großen Kryptowährungen war.

SOL ist auf 43,15 $ gestiegen, den höchsten Stand seit dem 8. August letzten Jahres. Auf dem Höhepunkt ist der Coins gegenüber dem Tiefpunkt im Jahr 2023 um mehr als 310 % gestiegen. Diese Rallye hat ihre Gesamtmarktkapitalisierung auf über 18 Mrd. $ erhöht und sie damit zur siebtgrößten Kryptowährung der Welt gemacht.

Ein Hauptanliegen der Anleger war Solanas Engagement in FTX Estate, das Millionen von Token hält. Letztlich wird der Estate diese Token im weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens verkaufen wollen. Kürzlich hat der Estate viele Token an Börsen wie Binance und Kraken übertragen, was sich auf den Preis ausgewirkt hat.

Andere Trusts von Grayscale werden mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt. Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), der in der Vergangenheit unter dem Nettoinventarwert gehandelt wurde, weist nun einen Aufschlag von 4,27 % auf. Ähnlich verhält es sich bei Grayscale Chainlink Trust (GLINK) und Grayscale Ethereum Trust (ETHE) mit einem Aufschlag von 17 % bzw. 2,6 %.

Der Aufschlag auf den Nettoinventarwert von Grayscale Bitcoin Trust begann zu steigen, nachdem Grayscale einen großen Rechtsstreit gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gewonnen hatte. In dieser Klage wies das Gericht die Behörde an, den Vorschlag des Unternehmens zu prüfen, den Trust in einen Spot-Bitcoin-ETF umzuwandeln.

Sollte Grayscale damit Erfolg haben, erwarten Analysten, dass das Unternehmen versuchen wird, ihn in einen ETF umzuwandeln.