Der Nikkei 225-Index hat sich in den letzten Tagen erholt, während der USD/JPY-Wechselkurs auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten liegt. Der Index sprang auf einen Höchststand von 32.700 ¥ und lag damit weit über dem Tiefststand des letzten Monats von 30.250 ¥. Er nähert sich dem bisherigen Jahreshoch von 34.000 ¥.

Japans neues Konjunkturpaket

Der Nikkei 225-Index verzeichnete in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend, da die Anleger wieder in japanische Aktien investierten. Dieser Aufschwung fiel zeitlich mit dem Anstieg der amerikanischen Aktien zusammen.

Der Dow-Jones-Index sprang auf einen Höchststand von 34.113 $ und lag damit etwa 5,50 % über dem Tiefststand vom Oktober. Andere Indizes wie der Nasdaq-100- und der S&P-500-Index haben ebenfalls zugelegt. In den meisten Fällen weisen diese globalen Indizes eine enge Korrelation zueinander auf.

Der andere wichtige Katalysator für japanische Aktien ist die Entscheidung der Regierung, eine neue Konjunkturpolitik zu starten. Das Kabinett des Landes beschloss ein neues Konjunkturpaket in Höhe von 44 Mrd. $ zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Diese Mittel werden aus der Ausgabe neuer Staatsanleihen und aus den 3,9 Billionen Überschussmitteln des letztjährigen Haushalts stammen. Zu den Mitteln gehören auch zusätzliche Hilfen für einkommensschwache Haushalte und Steuererleichterungen.

Das neue Konjunkturpaket wird von den Führungskräften der japanischen Unternehmen begrüßt werden. Für Japan und seine anfällige Währung, die in diesem Jahr stark eingebrochen ist, wird es jedoch wahrscheinlich noch schlimmer werden. Der japanische Yen ist in den letzten Jahren um mehr als 30 % abgestürzt.

Die Konjunkturpakete, insbesondere in den Vereinigten Staaten, haben dazu beigetragen, die Inflation und die wirtschaftliche Not in der Wirtschaft anzuheizen. Als Teil ihrer COVID-19-Reaktion druckten die amerikanische Regierung und die Fed Billionen von Dollar, die sie an Privatpersonen und Unternehmen verteilten.

Japans Konjunkturprogramm kommt zu einer Zeit, in der die Wirtschaft nicht in einem schlechten Zustand ist. Die Inflation ist zwar gestiegen, bleibt aber unter dem Niveau vergleichbarer Länder wie den Vereinigten Staaten und Südkorea.

Der Top-Gewinner im Nikkei 225-Index war Softbank. Der Aktienkurs von Softbank ist um mehr als 1 % gestiegen, selbst nachdem WeWork Konkurs angemeldet hat. Es hat über 15 Mrd. $ in WeWork verloren. Der Nettoumsatz von Softbank belief sich auf 1,6 Bio. ¥, während der Nettoverlust bei über 931 Mrd. ¥ lag.

Sony, ebenfalls eines der größten Unterhaltungsunternehmen, meldete einen Umsatz von 2,8 Bio. ¥ und einen Betriebsgewinn von 263 Mrd. ¥. Die größte Schwäche war das Chipgeschäft.

Prognose für den Nikkei 225-Index

Nikkei-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Nikkei 225-Index in den letzten Wochen ein Comeback erlebt hat. Er hat den wichtigen Widerstand bei 32.500 ¥, die Oberseite des absteigenden Channels, erneut getestet. Er blieb über dem 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitt, während der Relative Strength Index (RSI) über den neutralen Punkt gestiegen ist.

Daher sind die Aussichten für den Nikkei-Index vorerst optimistisch, da er ein fallendes, sich verbreiterndes Keilmuster gebildet hat. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 33.956 ¥ liegen, dem höchsten Stand in diesem Jahr.