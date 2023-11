Schwaches, aber über den Erwartungen liegendes britisches BIP beeinflusst den GBP/USD nicht

In der heutigen Veröffentlichung berichtete das Office of National Statistics (ONS), dass sich das mit Spannung erwartete BIP im 3. Quartal im Jahresvergleich um 0,6 % verbesserte, was den Marktschätzungen entsprach und gegenüber den Ergebnissen des 2. Quartals unverändert blieb.

Dies lag auch über den von TradingEconomics.com gemeldeten Konsensschätzungen von 0,5 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Quelle: TradingEconomics.com

Dies ist jedoch das niedrigste Wachstum seit April 2021, als es inmitten der globalen Gesundheitskrise einen Rückgang von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr gegeben hatte.

Auf vierteljährlicher Basis zeigten die Daten kein Wachstum (0,0 %) QoQ für das BIP im 3. Quartal, obwohl dies die Konsensschätzungen von (-)0,1 % QoQ übertraf.

Dies war auch das schwächste Wachstum seit vier Quartalen.

Quelle: TradingEconomics.com

Für den Monat September 2023 stieg das BIP des Vereinigten Königreichs um 1,3% gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit 0,5 % im August 2023.

Der 3-Monats-Durchschnitt für das BIP blieb mit 0,0% unverändert, übertraf jedoch die Konsensschätzungen von (-)0,1% und lag unter dem vorherigen Wert von 0,3%.

Insgesamt war der Anstieg auf Jahresbasis wahrscheinlich eine Erleichterung für die Märkte, aber die Wirtschaft bleibt in diesem Jahr weiterhin auf einem lauen Wachstumspfad, geplagt von der höchsten Inflation unter den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, unhaltbaren Energiekosten, restriktiver Geldpolitik und Befürchtungen einer bevorstehenden Rezession.

Copy link to section

Auf Jahresbasis stiegen die Industrieproduktion und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im September 2023 um 1,5 % bzw. 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Auf Monatsbasis verzeichnete die Industrieproduktion mit 0,0 % MoM jedoch kein Wachstum, auch wenn sie über dem Rückgang des Vormonats von (-)0,5% MoM lag.

Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes verbesserte sich deutlich von (-)0,7 % MoM im August 2023 auf 0,1 % MoM im jüngsten Bericht.

Die vorläufigen Daten für die Unternehmensinvestitionen verzeichneten einen Anstieg von 2,8 % im Jahresvergleich, der sich jedoch gegenüber dem Vorquartal (9,2 %) deutlich abschwächte.

Darüber hinaus lag dieser Wert deutlich unter den Marktprognosen von über 6 % im Jahresvergleich.

Die Auftragseingänge im Baugewerbe setzten ihren drastischen Rückgang fort und fielen im Jahresvergleich um (-)20 % gegenüber (-)17,6 % im Vorquartal.

Angesichts der positiven Wachstumsprognosen der Branchenanalysten von TradingEconomics.com war dies ein herber Rückschlag.

Ein Lichtblick war die Produktion im Baugewerbe, die im September 2023 um 2,8 % gegenüber dem Vorjahr anstieg und damit über dem vorherigen Bericht lag, der ein Wachstum von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr auswies.

Quelle: TradingEconomics.com

Das britische Pfund

Copy link to section

Angesichts der weltweit zunehmenden Angst vor einer schweren Rezession haben mehrere wichtige Zentralbanken ihre Zinserhöhungen vorerst ausgesetzt.

Dazu gehört auch die Bank of England, wo die politischen Entscheidungsträger in ihrer Novembersitzung den Leitzins bei 5,25 % belassen haben.

Obwohl die BIP-Daten weit über den Markterwartungen lagen, zeigte das GBP/USD-Währungspaar nicht viel Dynamik.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird das Währungspaar bei 1,2221 gehandelt und liegt damit geringfügig über dem Tagestief von 1,2211.

Das Pfund ist seit dem Erreichen eines 52-Wochenhochs von 1,3142 Mitte Juli 2023 kontinuierlich im Abwärtstrend und wird es schwer haben, deutlich an Dynamik zu gewinnen, ohne mindestens die Marke von 1,240 zu durchbrechen.

Angesichts der relativ schwachen Aussichten für die weitere Entwicklung der britischen Wirtschaft erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass dies auf Dauer erreicht wird.

Ein entscheidender Dämpfer ist die Inflation, die im September bei 6,7 % gegenüber dem Vorjahr lag, während die Kerninflation mit 6,1 % gegenüber dem Vorjahr auf einem hohen Niveau blieb.

Trotz der Beschleunigung des Preisniveaus wird erwartet, dass die Zinssenkungen im Jahr 2024 wirksam werden, während das National Institute of Economic and Social Research (NIESR) die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft bis 2024 in eine Rezession gerät, auf 60 % schätzt.

Um die Lebenshaltungskostenkrise in den wirtschaftlich schwächsten Bevölkerungsschichten des Vereinigten Königreichs abzuwehren, wäre dem Bericht zufolge Folgendes erforderlich,

…eine Einkommenserhöhung von 4.000 £ pro Jahr (für die untersten 10 % der Bevölkerung), um den gleichen Lebensstandard wie im Jahr vor der Ankunft von Covid-19 zu erreichen.

Dies signalisiert, dass die Regierung wahrscheinlich Unterstützungszahlungen leisten und in zusätzliche Wohlfahrtsmaßnahmen investieren muss, wobei sie möglicherweise auf zumindest ein gewisses Wachstumspotenzial in der Zukunft verzichten muss.