US-Unternehmen könnten bald damit beginnen, Bitcoin als „legitime Währungsreserve“ verwenden, sagt Michael Saylor. Er ist Executive Chairman von MicroStrategy Inc.

Bitcoin-Akzeptanz wird sich in Zukunft verbessern

Bitcoin hat in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend erlebt, da man optimistisch ist, dass die Securities & Exchange Commission bald einen Spot-ETF genehmigen wird, der wahrscheinlich das institutionelle Interesse an der größten Kryptowährung der Welt steigern wird.

Darüber hinaus sagte Krypto-Befürworter Michael Saylor kürzlich in einem Interview mit CNBC, dass die neuen Regeln des FASB (Financial Accounting Standards Board), nach denen börsennotierte Unternehmen ihre Krypto-Assets ausweisen sollten, die Akzeptanz von Bitcoin beschleunigen könnten.

Es ist zu beachten, dass Antoni Trenchev – der Mitbegründer von Nexo – ebenfalls davon ausgeht, dass BTC im Jahr 2024 100.000 $ erreichen wird.

Das besonders Interessante an Bitcoin ist, dass er als Indikator dient. Einfach ausgedrückt: Wenn sich diese dezentrale Währung erholt, tendiert sie dazu, dem gesamten Markt zu helfen, sich in die gleiche Richtung zu bewegen.

Unter der Voraussetzung, dass der oben erwähnte Rückenwind eine anhaltende Aufwärtsdynamik bei Bitcoin, seinen Peers und aufstrebenden Projekten wie Meme Moguls auslöst.

Meme Mogul – eine kurze Vorstellung

Meme Mogul ist eine kürzlich gestartete Plattform, die jedoch von ihrer nativen Meme-Coin – dem $MGLS – angetrieben wird. Aber es hat weit mehr zu bieten als nur den Nervenkitzel, der normalerweise mit dem Bereich der Meme-Coins verbunden ist.

Zunächst einmal ist Meme Mogul in ein Play-to-Earn-Ökosystem integriert, in dem Sie mit anderen Mogulen konkurrieren und spannende Belohnungen erhalten, wenn Sie sie überlisten.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen auch, Meme-Assets zu handeln, ähnlich wie man Aktien an einer Börse handelt. Das ist eine weitere Möglichkeit, mit Meme Moguls Geld zu verdienen.

Sollte auch das nicht Ihr Ding sein und Sie wollen stattdessen passiv durch Staking verdienen – Meme Moguls wäre trotzdem eine gute Wahl. Schließlich gibt es noch die exklusiven Metaverse-Funktionen und das Engagement bei NFTs für Inhaber von $MGLS, was dieses Projekt als Investition umso attraktiver macht.

Sind Sie daran interessiert, mehr über Meme Moguls und alles, wofür es steht, zu erfahren? Besuchen Sie die Website des Projekts unter diesem Link.

$MGLS muss noch an einer Kryptobörse notiert werden

Zur Erinnerung: Meme Moguls ist eine dezentralisierte Plattform. Der Besitz der eigenen Meme-Coin gibt Ihnen also auch ein Mitspracherecht bei der weiteren Entwicklung des Projekts.

Meme Moguls befindet sich derzeit in der zweiten Phase seines Vorverkaufs und hat bereits weit über 0,6 Millionen $ aufgebracht, was Bände über die Art der Nachfrage spricht, die es seit seinem Start gesehen hat.

$MGLS wird derzeit für nur 0,0023 $ gehandelt, aber die oben erwähnte Nachfrage deutet auf einen bedeutenden Aufwärtstrend in der Zukunft hin. Ganz zu schweigen davon, dass der Meme-Coin noch nicht an einer Kryptobörse gehandelt wird, was in der Regel zu einem deutlichen Preisanstieg führt.

Meme Mogul bietet derzeit auch einen 30%igen Bonus auf alle Einzahlungen für eine begrenzte Zeit an. Details dazu sind auf der Website hier zu finden.

Meme Mogul ($MGLS) könnte vom Krypto-Rückenwind profitieren

Die Investition in ein Meme-Coin ist für einen seriösen Anleger angesichts des damit verbundenen Risikos verständlicherweise mit einer gewissen Zurückhaltung verbunden.

Erwähnenswert ist hier jedoch, dass es sich um einen Markt handelt, der vor der Pandemie nichts wert war, aber bis Ende 2022 bereits eine Bewertung von etwa 20 Milliarden $ erreicht hat. Das ist die Art von schnellem Wachstum, von dem Sie profitieren würden, wenn Sie in Meme Mogul investieren.

Wie bereits erwähnt, könnte der Rückenwind, der dem Kryptobereich insgesamt zugutekommen dürfte, auch dem $MGLS helfen. Dazu gehört die erwartete Rückkehr einer lockeren Geldpolitik.

Anfang dieses Monats kündigten Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve drei Zinssenkungen im kommenden Jahr an, nachdem der Verbraucherpreisindex (VPI) im November bei 3,1 % lag – dem niedrigsten Wert seit März 2021.

Weitere Informationen zu Meme Mogul ($MGLS) und dem laufenden Vorverkauf finden Sie hier.