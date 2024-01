Die Krypto-Bonanza setzte sich diese Woche fort und führte bei vielen Anlegern zu hohen Renditen. Die meisten der Top-Gewinner waren bekannte Akteure, insbesondere aus dem Solana-Ökosystem. Solana selbst stieg stark an und wurde zur fünftgrößten Kryptowährung der Welt.

Unter der Oberfläche haben mehrere andere Kryptowährungen gut abgeschnitten, da die Krypto-Rallye an Dynamik gewinnt. Hier sind einige der Top-Kryptowährungen zu beobachten während des Wochenendes, einschließlich Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB), und Oasis Network (ROSE).

Oasis Netzwerk | ROSE

Der Kurs von Oasis Network war eine der am besten performenden Kryptowährungen in diesem Jahr. ROSE, der Token des Netzwerks, stieg auf einen Höchststand von 0,1161 $, den höchsten Stand seit August letzten Jahres. Von seinem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 208 % gestiegen.

Oasis Network ist aufgrund der Krypto-Bonanza und der jüngsten Nachrichten aus dem Ökosystem sprunghaft angestiegen. Die größte Neuigkeit im Ökosystem war das Mainnet Eden Upgrade, das Oasis Core 23.0.x funktionsfähig machte.

Eden führte mehrere wichtige Funktionen in das Ökosystem ein. Zum Beispiel können Delegatoren im Ökosystem über Vorschläge zur On-Chain-Governance, parallele Laufzeiten, Parameterabstimmung und sofortige Syncronisierung abstimmen.

Der ROSE-Token hat sich über den Hauptwiderstand bei 0,086 $ bewegt, seinem höchsten Punkt am 15. Februar. Er ist auch leicht über den Hauptwiderstandspunkt bei 0,1161 $ gesprungen, seinem höchsten Stand im August letzten Jahres.

ROSE ist auch über die gleitenden Durchschnitte der 50- und 100-Tage-Linie gesprungen, während der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator in den überkauften Bereich übergegangen sind. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Kurs von Oasis Network weiter steigen wird, da die Käufer den wichtigen Widerstand bei 0,15 $ anvisieren.

Cryptex Finance | CTX

Cryptex Finance (CTX) ist eine Small-Cap-Kryptowährung, die bei Daytradern sehr beliebt ist. Es hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 11 Mio. $. Der CTX-Token hat auch an der jüngsten Krypto-Hausse teilgenommen, da er vom bisherigen Jahrestief von 0,69 $ auf ein Hoch von 3,15 $ gestiegen ist.

In der Spitze stieg der Kurs von Cryptex Finance um mehr als 385 % gegenüber seinem Tiefststand in diesem Jahr. Er liegt nach wie vor über dem 50- und 25-tägigen Exponential Moving Averages (EMA). Die Indikatoren der Coin haben sich nach unten bewegt, wobei der Relative Strength Index auf den neutralen Wert von 50 gesunken ist. Auch der stochastische Indikator hat sich unter den neutralen Punkt bewegt.

Allerdings hat die Coin ein Double-Top-Muster bei 3,12 $ gebildet, dessen Tiefpunkt bei 1,54 $ lag. Daher sind die Aussichten für die Coin rückläufig, da die Verkäufer den Punkt bei $ 1,54 anvisieren.

DigiByte Preisprognose

Der Preis des DigiByte (DGB) Tokens war in letzter Zeit eine der am besten performenden Kryptowährungen. Er ist von seinem Tiefpunkt in diesem Jahr um mehr als 56 % gestiegen und befindet sich nun auf dem höchsten Stand seit dem 6. Juli. Der Token ist über den 50-Tage- und 25-Tage-EMA gestiegen, während der Relative Strength Index nach oben zeigt.

Der DigiByte-Preis ist über den wichtigen Widerstandspunkt bei 0,0088 $ gesprungen, der am 13. November und 13. Juli seinen höchsten Schwung hatte. Daher sind die Aussichten für den DGB-Token-Preis positiv, wobei das nächste zu beobachtende Niveau bei 0,108 $ liegt, was etwa 20 % über dem aktuellen Niveau ist. Der höchste Ausschlag wurde am 19. April verzeichnet.

