Der Preis von Raydium (RAY) stieg diese Woche parabolisch an und erreichte einen Höchststand von 2 $, der weit über dem bisherigen Jahrestief von 0,10 $ lag. Dieser Anstieg hat seine Marktkapitalisierung auf mehr als 486 Mio. $ ansteigen lassen und macht es zu einem der größten Akteure im Solana-Ökosystem.

Der Token von Raydium ist stark angestiegen, da die Investoren weiterhin die Stärke des Ökosystems von Solana bejubeln. Die meisten Token des Netzwerks wie Bonk, Samodeycoin und Solend sind in den letzten Monaten stark angestiegen. Infolgedessen hat Solana nun Dogecoin überholt und ist nun die fünftgrößte Kryptowährung der Welt.

Der Preis von Raydium ist in die Höhe geschnellt, nachdem Circle diese Woche $EURC Stablecoin auf Solana eingeführt hat. EURC ist das Dollar-Äquivalent des Unternehmens zum USDC-Coin, dem zweitgrößten Stablecoin der Welt.

Am wichtigsten ist, dass Raydium seinen Marktanteil in letzter Zeit deutlich steigern konnte. Die von CoinMarketCap zusammengestellten Daten zeigen, dass Raydium zum fünftgrößten DEX der Welt nach dYdX, Uniswap, Orca und Vertex Protocol aufgestiegen ist. Das Netzwerk wickelte in den letzten 24 Stunden mehr als 320 Mio. $ an Transaktionen ab.

Gleichzeitig ist der Total Value Locked im Ökosystem auf mehr als 191 Mio. $ angestiegen, während das historische Handelsvolumen auf über 59 Mrd. $ angewachsen ist.

Die meisten der beliebten Token von Raydium sind Bonk, Jito, Solend und Samoyedcoin, einer der am schnellsten wachsenden Meme-Coins in der Branche. Samoyed wurde vor ein paar Wochen eingeführt und hat eine Marktkapitalisierung von über 77 Mio. $ erreicht.

RAY von Raydium ist nicht der einzige Solana-Token, der sich im Aufwind befindet. Der SRM-Token von Serum ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 40 % gestiegen. Dies ist bemerkenswert, da Serum vor dem Zusammenbruch von FTX der größte Spieler im Solana-Ökosystem war.

Der FIDA-Token von Bonfida ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 43 % gestiegen, während Solanium um über 30 % zugelegt hat. Solana selbst ist im gleichen Zeitraum um über 17 % gestiegen.