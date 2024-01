Der NZD/USD-Wechselkurs setzte seinen Aufwärtstrend fort, während sich der Ausverkauf des US-Dollars (DXY) beschleunigte. Die Paarung stieg am Donnerstag auf einen Höchststand von 0,6368 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 14. Juli. Seit seinem Tiefststand im Oktober ist er um mehr als 9,77% gestiegen.

Ausverkauf des US-Dollar-Index

Der NZD/USD-Wechselkurs verzeichnete in den letzten drei Monaten einen starken Aufwärtstrend, da die Anleger eine risikofreudige Haltung einnehmen. Dieser Aufwärtstrend fiel mit der anhaltenden Entwicklung des US-Dollars zusammen, wobei der DXY vom bisherigen Jahreshoch von über 107,35 $ auf 100,7 $ fiel.

Der Dollar hat sich gegenüber den meisten Währungen, einschließlich des Euro, des Pfund Sterling und des Schweizer Franken, abgeschwächt. Dieser Ausverkauf setzte sich fort, nachdem die jüngsten Daten zeigten, dass die US-Inflation im November weiter abnahm.

Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis (BEA) stiegen der Gesamt- und der Kern-PCE im November langsamer als erwartet. Dies waren wichtige Zahlen, denn der PCE ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank.

Die Zahlen bestärkten die Ansicht, dass die US-Notenbank bereits im März nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen wird. Zugleich rechnet der Wettmarkt mit bis zu sechs Zinssenkungen im Jahr 2024.

In der Zwischenzeit hat die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) trotz der anhaltenden Konjunkturabschwächung ihren moderat hawkishen Ton beibehalten. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 % geschrumpft ist, was schlechter ist als die RBNZ-Schätzung von 0,3 % Wachstum.

Daher gehen Analysten davon aus, dass die RBNZ früher als erwartet mit Zinssenkungen beginnen wird. Bei der ASB Bank geht man davon aus, dass die Zinssenkungen im Juni beginnen werden, sechs Monate früher als vorhergesagt. Einige Analysten sehen Zinssenkungen schon früher, da sich die Wirtschaft in einer Stagflation befindet.

Technische Analyse NZD/USD

NZD/USD-Chart von TradingView

Auf dem Tages-Chart ist zu erkennen, dass sich das Paar NZD/USD in den letzten drei Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Es nähert sich nun dem entscheidenden Widerstandspunkt bei 0,6410, seinem Höchststand vom 14. Juli.

Besonders bemerkenswert ist, dass das Paar ein goldenes Cross-Muster gebildet hat, das entsteht, wenn sich die gleitenden 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte kreuzen. In der Preisaktionsanalyse ist dies eines der optimistischsten Zeichen auf dem Markt.

Daher sind die Aussichten für die NZD/USD-Paarung optimistisch, da die Divergenz zwischen US-Notenbank und RBNZ anhält. Sollte dies der Fall sein, wird der nächste Punkt, den es zu beachten gilt, bei 0,6400 liegen.