Der USD/TRY- Wechselkurs stieg am Donnerstag nach den jüngsten Nachrichten zum Mindestlohn auf ein Allzeithoch. Das Paar stieg auf ein Hoch von 29,50 und näherte sich damit dem psychologischen Schlüsselniveau von 30. Er hat in diesem Jahr einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, seit er im Januar bei 18,50 gehandelt wurde.

Türkischer Mindestlohn

Der jüngste USD-TRY-Wechselkurs stieg weiter an, da die Anleger auf die neuesten türkischen Mindestlohndaten reagierten. Die Regierung beschloss, den Mindestlohn um 49 % anzuheben, um den Einwohnern bei der Bewältigung der steigenden Inflation zu helfen.

Der Mindestlohn in der Türkei stieg auf 17.002, was 578 $ entspricht. Dieser Anstieg lag am oberen Ende des Bandes, das die Analysten von Goldman Sachs erwartet hatten. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die steigenden Löhne zu mehr Inflation führen werden.

Die jüngsten Daten zeigten, dass die Inflation in der Türkei im November auf 62 % anstieg, eine der höchsten weltweit. Die Quote liegt immer noch unter dem Pandemie-Höchstwert von 85,51 %.

Der steigende Mindestlohn wird auch Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft haben. Einerseits wird es wahrscheinlich zu einem weiteren Stellenabbau führen, da die Unternehmen mit steigenden Kosten zu kämpfen haben. Die jüngsten Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote in der Türkei bei über 9,1 % lag.

Sie wird auch das Staatsdefizit vergrößern, da die Regierung stellt wichtige Arbeitskräfte wie Krankenschwestern und Lehrer ein.

Die Lohnerhöhung erfolgte eine Woche, nachdem die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) ihre siebte Zinserhöhung in Folge vorgenommen hatte. In einer Erklärung erhöhte die Bank die Zinssätze von zuvor 40 % auf 42,5 %. Vor den Wahlen im Land Anfang des Jahres lagen die Zinsen bei 8,5 %.

Dennoch liegen die Realzinsen der Türkei im negativen Bereich. Die realen Zinssätze werden berechnet, indem die Zinssätze von der Inflation abgezogen werden. In diesem Fall liegen sie bei über -20 % und die Situation wird sich verschlechtern, da Analysten erwarten, dass die Inflation im Mai nächsten Jahres ihren Höhepunkt erreichen wird.

USD/TRY-Prognose

Der USD/TRY erlebte im Jahr 2023 einen spektakulären Aufwärtstrend und stieg um mehr als 36 %. Damit war die türkische Lira nach dem argentinischen Peso die Währung mit der zweitschlechtesten Wertentwicklung in den Schwellenländern.

Der Tages-Chart zeigt, dass das Paar deutlich über den 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) geblieben ist. Darüber hinaus hat sich der MACD über den neutralen Punkt Null bewegt, während der Stochastik-Oszillator über das überkaufte Niveau gestiegen ist.

Daher sind die Aussichten für die türkische Lira vorerst immer noch pessimistisch. Das Paar wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich bis zum wichtigen Widerstand bei 30 steigen. Bei einer Bewegung über diesen Widerstand wird der Punkt bei 31 anvisiert.