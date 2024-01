USD/CHF-Analyse: Darum steigt der Schweizer Franken

Der Schweizer Franken war eine der Währungen mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2023, da die Anleger seine Rolle als sicherer Hafen annahmen. Der USD/CHF-Wechselkurs fiel am Freitag auf ein Tief von 0,8405, den niedrigsten Stand seit 2011. Auch die GBP/CHF- und EUR/CHF-Kurse setzten ihren Abwärtstrend fort.

Schweizer Franken als sicherer Hafen

Copy link to section

Die Entdollarisierung war dieses Jahr eines der größten Themen auf dem Finanzmarkt. Vor einigen Monaten sorgte es in Südafrika für Schlagzeilen, als sich BRICS-Mitglieder trafen. Diese Ansicht setzte sich diese Woche fort, nachdem Russland und der Iran eine Vereinbarung getroffen hatten, ihre lokalen Währungen anstelle des Dollars zu verwenden.

In meinem Artikel vor ein paar Monaten habe ich geschrieben, dass eine Abkehr vom Dollar eine schwierige Aufgabe sein würde. Darüber hinaus herrschte erhebliches Misstrauen unter den BRICS-Mitgliedern wie China und Indien. Außerdem ist der Dollar seit Jahrzehnten ein integraler Bestandteil der Weltwirtschaft.

Anstatt eine neue BRICS-Währung zu schaffen, empfahl ich die Verwendung des Schweizer Frankens als Alternative zum Dollar. Einerseits war es eine stabile Währung und die Schweiz verhält sich in vielen globalen Fragen normalerweise neutral.

Der USD/CHF-Wechselkurs stieg sprunghaft an, da Anleger seine Rolle als sicherer Hafen angesichts steigender globaler Risiken annahmen. Es bestehen Risiken im Nahen Osten, wo Houthis Schiffe in der Region terrorisieren. Der Krieg zwischen Israel und Hamas geht weiter.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Darüber hinaus bestehen anhaltende Spannungen zwischen westlichen Ländern und China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Der Krieg in der Ukraine geht auf Hochtouren weiter. Es wird erwartet, dass weitere geopolitische Risiken bestehen bleiben.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Das USD/CHF-Paar stürzte ab, da die Anleger den restriktiven Ton der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bejubelten. Die Bank beschloss, mehrere Zinserhöhungen durchzuführen, da sie ihren historisch gemäßigten Ton aufgab.

Zuletzt hat die Federal Reserve einen relativ gemäßigten Ton angeschlagen, da Beamte auf mindestens drei Zinssenkungen im Jahr 2024 hinweisen. Der Wettmarkt prognostiziert bis zu sechs Zinssenkungen im Laufe des Jahres. Diese Einschätzung hat den US-Dollar-Index auf 100 $ gedrückt und liegt damit unter dem Jahreshoch von über 107 $.

https://www.youtube.com/watch?v=lTGu6XMX6uQu0026amp;pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

Technische Analyse USD/CHF

Copy link to section

USD/CHF-Chart via TradingView

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der USD/CHF-Wechselkurs in den letzten Monaten in einem starken Ausverkauf befand. Zuletzt fiel das Paar unter die wichtige Unterstützung bei 0,8760, dem niedrigsten Stand im Januar 2021. Außerdem verwandelte es die Unterstützung bei 0,8552 (Tief vom Juli 2023) in ein Widerstandsniveau.

Das Paar bleibt unter den 50- und 25-Wochen-Exponential Moving Averages (EMA), während sich der Relative Strength Index (RSI) auf das überverkaufte Niveau bewegt hat. Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter fallen, während Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 0,8325 anpeilen.