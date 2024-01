Wird sich ein Trump-Sieg positiv auf die Preise von BTC, Solana, IOTA und Zilliqa auswirken?

Bitcoin und andere Altcoins zeigten im Jahr 2023 eine starke Performance, da die Branche zahlreiche Gegenwinde und Rückenwinde erlebte. Den größten Rückenwind gaben die juristischen Siege von Ripple Labs und Grayscale gegen die Securities and Exchange Commission (SEC).

Darüber hinaus gab es das Problem von TradFi, da viele große Finanzdienstleistungsunternehmen wie Blackrock, Invesco und Franklin Templeton einen Spot-Bitcoin-ETF beantragten. Unternehmen wie die London Stock Exchange (LSEG) und die ANZ Bank haben die Tokenisierung angenommen.

Darüber hinaus wächst die Hoffnung, dass die SEC in den kommenden Wochen einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird. Ein solcher Schritt wird sowohl für BTC als auch für andere Altcoins von Vorteil sein, da es neue ETF-Anträge für Altcoins geben könnte.

Solana vs. Bitcoin vs. IOTA vs. Zilliqa

Donald Trump und Kryptowährungen

Ein weiterer wahrscheinlicher Katalysator, der Kryptowährungen wie Bitcoin, Solana, IOTA und Zilliqa in die Höhe treiben könnte, ist die bevorstehende US-Wahl. Obwohl es noch zu früh ist, gibt es Anzeichen dafür, dass die Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden stattfinden wird.

Umfragen deuten darauf hin, dass Trump im Rennen um die Präsidentschaft einen Vorsprung gegenüber Joe Biden hat. Allerdings könnte sich vieles ändern, insbesondere jetzt, da Trump sich in einer rechtlichen Schwebe befindet. Auch Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, steckt in rechtlichen Turbulenzen.

Dennoch glauben Analysten, dass die bevorstehenden Wahlen eine gute Sache für Kryptowährungen sein könnten, da Trump gegen Biden an der Spitze liegt. Die Theorie besagt, dass ein Trump-Sieg einen neuen Regulierungsrahmen in Washington einleiten wird.

Außerdem wird ein republikanischer Präsident einen relativ freundlichen Leiter der Securities and Exchange Commission (SEC) ernennen. Unter Biden hat Gary Gensler im Umgang mit Kryptowährungen einen äußerst restriktiven Ansatz gewählt. Er hat zahlreiche Klagen gegen Unternehmen wie Binance und Coinbase eingereicht. In einer aktuellen Mitteilung sagten VanEck-Analysten:

Nach einer kämpferischen Wahl, bei der Donald Trump 290 Wählerstimmen gewann und die Präsidentschaft zurückeroberte, was den Optimismus weckte, dass der feindselige Regulierungsansatz der SEC abgebaut wird, gehen wir davon aus, dass der Bitcoin-Preis am 9. November ein Allzeithoch erreichen wird.

Trump und NFTs

Am wichtigsten ist, dass Donald Trump der einzige Präsidentschaftskandidat ist, der sich aktiv in der Kryptoindustrie engagiert hat. Zusammen mit Melania Trump hat er mehrere Non-Fungible Tokens (NFTs) auf den Markt gebracht, die ihnen Millionen von Dollar eingebracht haben.

Negativ zu vermerken ist, dass Trump in der Vergangenheit Bitcoin und andere Kryptowährungen kritisiert hat. In der Vergangenheit hat er argumentiert, dass diese Coins nicht benötigt würden. Stattdessen argumentierte er, dass der US-Dollar eine bessere Alternative sei. Kürzlich warnte Jay Clayton, der von ihm ernannte ehemalige SEC-Vorsitzende, dass es sich bei den meisten Kryptowährungen um Wertpapiere handele.

Der andere wahrscheinliche Katalysator für eine Trump-Präsidentschaft besteht darin, dass er seinen Druck auf die Federal Reserve verstärken könnte, die Zinssätze zu senken. In seiner ersten Amtszeit war er dafür bekannt, dass er die Fed scharf kritisierte, wenn diese einen Zinserhöhungszyklus einleitete. Niedrige Zinssätze oder ein gemäßigter Ton der Fed werden für Kryptowährungen von Vorteil sein.

Daher könnten die Hoffnungen auf einen Regimewechsel in Washington dazu beitragen, die Kryptowährungen im Jahr 2024 in die Höhe zu treiben. In der Vergangenheit haben sich Kryptowährungen jedoch unabhängig vom US-Präsidenten gut entwickelt. Zu Joe Bidens Zeiten erreichte Bitcoin sein Rekordhoch von 67.000 $. Auch während der Obama- und Trump-Ära schnitten sie gut ab.