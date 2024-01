Goldausblick im Jahr 2024: Überschattet die geopolitische Nachfrage die Fed-Politik?

Es wird allgemein erwartet, dass der Goldpreis seinen Aufwärtstrend im Jahr 2024 fortsetzt, nachdem er letztes Jahr trotz einer restriktiven Fed um 13 % stieg; übertraf Anleihen und die meisten Rohstoffe und entwickelte sich ähnlich wie der technologielastige NASDAQ.

Aufgrund der lockere Haltung der Fed und der Erwartung rascher Zinssenkungen schätzen die Analysten von JP Morgan ein Kursziel von bis zu 2.300 $ im Jahr 2024.

Die zusätzliche Komplexität von Gold ergibt sich daraus, dass es sowohl ein Konsumgut als auch ein Anlagevermögen ist – ein Produkt ohne Rendite, das außerdem als einer der besten Absicherungsinstrumente gegen Inflation und unvorhergesehene wirtschaftliche Ereignisse gilt.

Die größte Sorge der Märkte für die Zukunft ist, ob die Federal Reserve tatsächlich eine sanfte Landung durchführen kann.

Über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaft herrscht erhebliche Verwirrung: Bloomberg Economics schätzt die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung auf bis zu 55 %, während die Cleveland Fed diese auf lediglich 28 %.

Daher ist eine globale Rezession weiterhin sehr wahrscheinlich.

Die schiere Divergenz der Erwartungen zwischen dem Markt und der Fed dürfte das zentrale Risiko für 2024 sein, das durch die stattfindenden militärischen und geopolitischen Veränderungen noch unsicherer wird.

Allerdings hat der jüngste Einsatz eines Kriegsschiffs im Roten Meer durch den Iran die bereits erhöhten Spannungen nur noch verschärft und übt auch Aufwärtsdruck auf den Goldpreis aus.

Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2023

Angesichts der erheblichen Marktvolatilität und des schnellen Tempos der Zinserhöhungen der Fed im Jahr 2023 entwickelte sich das gelbe Metall positiv und beendete das Jahr bei etwa 2.070 $.

Zu Beginn des Jahres überstieg der Goldpreis als Reaktion auf die sich rasch ausbreitende Krise der US-Regionalbanken die 2.000 $-Marke, bevor die Fed, das Finanzministerium und die FIDC einschritten, um die Bedenken des Marktes zu zerstreuen, was zu einem anhaltenden Rückgang auf das Niveau von 1.800 $ im Oktober 2023 führte.

Dies kehrte sich jedoch im Oktober 2023 um, als es nach dem Ausbruch des israelisch-palästinensischen Krieges zu neuen geopolitischen Komplikationen im Nahen Osten kam.

Die Preise stiegen weiter, bis sie Anfang Dezember 2023 einen beispiellosen Anstieg erlebten, bei dem Gold ein Rekordhoch von 2.153,4 $ erreichte, gestützt auf die Überzeugung des Marktes, dass die Fed offenbar ihre „längerfristig höhere“ Strategie aufgeben würde; gepaart mit unerwarteten Militäraktionen im Roten Meer.

Surendra Mehta, Direktorin der India Bullion and Jewelers Association Ltd. (IBJA), nannte die Veranstaltung:

…ein verrückter Handel…

Trotz des anhaltenden Auf und Ab des Marktes gelang es Gold, seinen Glanz aufgrund einer Vielzahl von Faktoren zu bewahren, darunter die Panik im Zusammenhang mit der regionalen Bankenkrise in den USA, die den Zusammenbruch großer Unternehmen wie SVB zur Folge hatte; anhaltende geopolitische Spannungen – erstens mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, gefolgt vom israelisch-palästinensischen Krieg und schließlich mit den eskalierenden Spannungen am Roten Meer; anhaltend robuste Nachfrage der Zentralbanken nach physischem Gold; und der gemäßigte Kurs der Fed in Verbindung mit dem anhaltenden Rückgang des Greenbacks seit Oktober 2023.

… es ist das ultimative Geld, denn es gibt nichts anderes, nicht einmal in derselben Liga … Das macht Gold zum schönsten Geld überhaupt.

Ausblick auf 2024

Es wird allgemein erwartet, dass die Aufwärtsdynamik des Goldpreises im Jahr 2024 intakt bleibt und viele der gleichen Kräfte aus dem Vorjahr übernommen werden.

Die Fed, die Zinsen und der US-Dollar

Normalerweise bedeutet eine lockerere Fed-Politik, dass ein nicht verzinslicher Vermögenswert wie Gold gegenüber anderen gängigen Finanzinstrumenten wettbewerbsfähiger wird.

Darüber hinaus schürte die Erwartung, dass die Fed ihren Höchstzins erreicht hatte und sich dann dazu entschloss, von ihrer „längerfristig höheren“ Politik abzuweichen, den Verdacht, dass das von Gouverneur Powell geführte FOMC die Möglichkeit einer zu starken Straffung befürchtete.

Trotz Powells Beharren darauf, dass Zinssenkungen gerade erst „in Sicht“ kämen, gehen Analysten von EY davon aus, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 viermal senken wird, während die Ökonomen von Goldman Sachs sogar fünfmal prognostizierten.

Schließlich deutete das Punktdiagramm vom Dezember darauf hin, dass die Prognose für den durchschnittlichen Leitzins auf 4,6 % gesenkt wurde, verglichen mit 5,1 % in der Zusammenfassung der Projektionen vom September 2023.

Darüber hinaus reichte der Punktesatz für 2024 bis auf 3,8 %.

Daraufhin sank der PCE in den USA auf 2,6 % im Jahresvergleich und blieb damit hinter den Erwartungen von Investing.com von 2,8 % im Jahresvergleich zurück; Daher wird es für das FOMC immer schwieriger, zu verhindern, dass die Märkte Zinssenkungen zuvorkommen.

Niedrigere Zinssätze führen zu einem schwächeren Ausblick für den Dollar, was normalerweise ein gutes Zeichen für weltweit gehandelte Rohstoffe ist, da diese tendenziell in US-Dollar gehandelt werden.

Geopolitik, Wirtschaft und Rezessionsrisiken

Huthi-Angriffe auf Reedereien gehen weiter.

Insgesamt haben große Frachtschiffe beschlossen, die Region zu meiden und Lieferungen aus der Umgebung des Kaps der Guten Hoffnung umzuleiten.

Der Iran hat kürzlich ein Schiff in die Region entsandt, nachdem die USA drei Houthi-Boote abgeschossen hatten.

Ohne Klarheit über die Ziele Irans nehmen die Risiken in der ohnehin schon volatilen Arena zu.

Die Lage verschärfte sich weiter, als der britische Verteidigungsminister Grant Shapps Maßnahmen gegen die Region befürwortete, als er erklärte:

Wenn wir das Rote Meer nicht schützen, besteht die Gefahr, dass diejenigen ermutigt werden, die anderswo, einschließlich des Südchinesischen Meeres und der Krim, drohen wollen.

Darüber hinaus eskalieren die Spannungen mit Russland, nachdem die USA und ihre Verbündeten versucht haben, bereits eingefrorene russische Vermögenswerte in Höhe von 300 Mrd. $ zu beschlagnahmen.

Wahlen

Im Laufe des Jahres könnten die Risiken der US-Wahlen zu politischer Unsicherheit führen, was das Profil der Wertspeichereigenschaften von Gold weiter erhöhen könnte.

Im geopolitisch sensiblen Taiwan sollen im Januar 2024 Wahlen stattfinden, während im Juni Wahlen zum Europäischen Parlament angesetzt sind.

Verlangsamtes globales Wachstum

Schließlich prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2024 eine Konjunkturabschwächung auf 3 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einer früheren Prognose von 3,5 %.

Dies könnte Anleger möglicherweise dazu ermutigen, sich von risikoreicheren Anlagen abzuwenden und ihre Portfolios in Richtung Edelmetalle zu diversifizieren.

In China wird angesichts der wahrscheinlichen Einführung zusätzlicher Konjunkturmaßnahmen eine Erholung der Konsumnachfrage im Schmucksegment erwartet.

Letztendlich wird die Konsumbereitschaft jedoch auch vom Vertrauen des Privatsektors und der Gesundheit des Immobilienmarktes abhängen.

Zentralbankkäufe und andere Quellen

Die physischen Goldkäufe durch die Zentralbanken haben weiter zugenommen.

Der Aufwärtstrend bei den Staatskäufen vor dem Hintergrund hoher Inflation und geopolitischer Unsicherheit war ein wesentlicher Treiber für den Goldpreis und die Goldnachfrage.

Nach Angaben des World Gold Council (WGC) werden die geschätzten physischen Goldkäufe im Jahr 2024 über dem Trend bleiben, d. h. über 450 – 500 Tonnen.

Dies soll weiterhin für eine starke Preisunterstützung und Aufwärtsdynamik sorgen.

Allerdings könnten die Bedenken der Währungsbehörden durch die jüngsten Pläne, eingefrorene russische Vermögenswerte im Ausland zu beschlagnahmen, noch verstärkt worden sein.

Die Analysten von FX Street gehen davon aus, dass die Zentralbanken in den nächsten zwölf Monaten deutlich mehr physisches Metall in Höhe von 800 bis 850 Tonnen kaufen werden.

Andere Nachfragequellen

Der WGC-Bericht vom 18. Dezember 2023 stellte fest, dass die Top-Gold-ETFs erhebliche Zuflüsse verzeichnen, wobei Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, der in der Schweiz ansässige Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable und der Istanbul Gold Exchange Traded Fund seit Jahresbeginn einen Anstieg der Nachfrage um 1,5 % verzeichneten 1.552 %, 409,3 % bzw. 136,5 %.

Die Zuflüsse im November waren für den SPDR Gold Shares ETF am bedeutendsten, der im November 2023 die Dollarzuflüsse von 1 Mrd. $ durchbrach.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage in diesen Segmenten weiterhin wachsen wird.

Ausblick für den Goldpreis

Copy link to section

Obwohl das Tempo der Fed-Politik für die Marktteilnehmer die größte Sorge darstellt, könnte sich dies angesichts der neuen Entwicklungen im Roten Meer und der konfrontativen Erzählung der britischen Regierung ändern.

Der WGC prognostizierte drei mögliche Szenarien für 2024 – sanfte Landung, harte Landung und keine Landung mit Wahrscheinlichkeitsbereichen von 45–65 %, 25–55 % bzw. 5–10 %.

Sanfte Landung

Traditionell waren die Goldrenditen in einem Szenario einer sanften Landung nicht besonders hoch.

Dies wird erwartet, da die Inflation unter Kontrolle gebracht wird und sich die Wachstumsaussichten verbessern würden, was dem Ruf von Gold als Wertaufbewahrungsmittel zuwiderläuft und seine nicht renditestarken Eigenschaften übertreibt.

Laut WGC lag die durchschnittliche Rendite für Gold während der einzigen beiden verzeichneten sanften Landungen in der Geschichte der Fed bei (-)1,6 %, verglichen mit 16,3 % für Staatsanleihen und 33,3 % für Aktien.

Sollte es zu einer sanften Landung kommen, könnten die Goldrenditen relativ flach bleiben, allerdings unter der Bedingung, dass sich auch die geopolitischen Bruchlinien auflösen.

Dies erfordert jedoch eine äußerst präzise Entscheidungsfindung der Fed und viel Glück im Hinblick auf externe Faktoren.

Wenn die Inflation außerdem schneller sinkt als die Zinssenkungen der Fed, werden die Realzinsen steigen und die Verbrauchernachfrage wird nachlassen, was den Goldpreis zumindest für einen bestimmten Zeitraum schwächen wird.

Der Goldpreis wird weiterhin von der Unsicherheit der Marktteilnehmer hinsichtlich der Entwicklung der Fed-Politik beeinflusst.

Harte Landung

Es bestehen ernsthafte Bedenken, dass der restriktive Enthusiasmus der Fed im Laufe des Zyklus eine neue Rezession auslösen könnte, insbesondere wenn monetäre Verzögerungen zum Vorschein kommen.

Angesichts der Erwartung einer Flut von Zinssenkungen seitens der Fed scheinen sich die Märkte aktiv vor dieser Möglichkeit zu schützen.

Inflationsgefahr?

In einem solchen Fall wird die Nachfrage nach Gold wahrscheinlich aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts des Verfalls von Finanzanlagen steigen.

Da die Situation im Nahen Osten jedoch auf Messers Schneide steht, könnte die Inflation, die noch nicht auf das Niveau von 2 % zurückgegangen ist, einen Aufwärtstrend erleben und möglicherweise sogar den jüngsten Rückgang des VPI und des PCE stoppen.

Diese Befürchtungen wurden durch die Erwartung verschärft, dass sich auch die Lieferungen grundlegender Ressourcen wie Öl aufgrund der Umleitung um das Kap der Guten Hoffnung erheblich verzögern würden.

Im schlimmsten Fall könnte die Fed möglicherweise gezwungen sein, ihren Kurs umzukehren und die Zinserhöhungen wieder aufzunehmen, was sich traditionell negativ für Gold erwiesen hat.

Doch selbst in einem solchen Szenario könnte es für die Fed äußerst schwierig sein, einzugreifen, da sie die Zinsen bereits auf den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten angehoben hat und mit den Folgen steigender Zinszahlungen und schwerwiegender Schuldenausfälle konfrontiert ist, insbesondere da die Haushalte den Großteil davon in Anspruch genommen haben von Überschüssen aus der Zeit der Pandemie.

Darüber hinaus sorgt die hohe geopolitische Nachfrage nach Gold, wie im Jahr 2023 zu beobachten war, für eine starke Kaufaktivität, insbesondere bei den Zentralbanken.

Infolgedessen könnte die geopolitische Nachfrage nach Gold möglicherweise mit einer steigenden Inflation einhergehen und im Jahr 2024 Rekordhöhen für Gold erreichen.

Keine Landung

In einer Situation ohne Landung, die als am wenigsten wahrscheinlich eingeschätzt wird, werden die Märkte wahrscheinlich eine Verbesserung des Wirtschaftswachstums und der Inflation erleben und eine tiefere Rezession in der Zukunft wahrscheinlich verhindern.

Wenn die Geopolitik nicht dominiert…

Während niedrigere Zinssätze im Allgemeinen positiv für Gold sind, spiegeln sie auch ein geringeres Inflationsniveau wider.

Infolgedessen können die realen Zinssätze (ausgedrückt als Zinssatz minus Inflationsrate) steigen, sinken oder unsicher bleiben, je nachdem, wie sich die Beziehung zwischen beiden entwickelt.

Eine sinkende Inflation könnte dazu führen, dass die Realzinsen steigen, was den Appetit der Verbraucher bremst und den Goldpreis zumindest vorübergehend begrenzen könnte.

Andererseits werden Anleger angesichts des erheblichen traditionellen Werts eines sicheren Hafens gegen systemische Risiken, einschließlich anhaltender geopolitischer Risiken und einer möglichen Rezession, wahrscheinlich für eine erhöhte Nachfrage sorgen, während die Preise steigen.

Abschluss

Die Analysten von JP Morgan schätzen den Goldpreis auf ein Rekordhoch von 2.300 $, während UBS nicht so optimistisch ist und einen Preis von 2.150 $ prognostiziert.

In Bezug auf die Meinung von Fed-Beamten heißt es in einem Artikel des Wall Street Journal:

Letzte Woche erwarteten zwei Beamte keine Kürzungen im nächsten Jahr und einer prognostizierte Kürzungen um sechs Viertelpunkte. „Das ist ein ziemlich großer Bereich“, aus dem man ein Signal ableiten kann, sagte Barkin.

Thomas Barkin ist Präsident und CEO der Richmond Fed.

Zumindest sind die anhaltende Verwirrung in der Geldpolitik und die geopolitische Disharmonie wahrscheinlich Gründe genug für Anleger, die Diversifizierung ihrer Portfolios in Gold für ihre Assets zu erhöhen.