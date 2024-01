Sei-Preisprognose: Die Rallye geht weiter, aber Bewertungsfragen bleiben bestehen

Der Sei-Token-Preis ist gut in das Jahr gestartet, da die Nachfrage sprunghaft angestiegen ist. Es sprang auf ein Rekordhoch von 0,8055 $ und lag damit 755 % über seinem Tiefststand im Jahr 2023, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 1,7 Mrd. $ bescherte. Damit ist sie eine der größten Kryptowährungen der Welt.

Der Start von Sei V2 steht bevor

Sei ist ein führendes Blockchain-Netzwerk, das vor einigen Monaten über das Binance Launchpool-Programm gestartet wurde. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist es mittlerweile die größte Binance-Launchpool-Kryptowährung. Die anderen Akteure im Ökosystem sind Sui, Beam, Klaytn und Pendle.

Das Ökosystem des Sei-Netzwerks wächst immer noch, obwohl es wesentlich kleiner ist als das seiner Mitbewerber. Die wichtigsten dApps in seinem Ökosystem sind Astroport, Levana Perps, Fuzio und White Whale Dex. Diese DeFi-dApps haben zusammen einen Total Value Locked (TVL) von über 6,39 Mio. $.

Das bedeutet, dass Sei ein Verhältnis von DeFi TVL zu Marktkapitalisierung von 266 hat, was deutlich höher ist. Im Gegensatz dazu liegt der Wert von Ethereum bei 9,6, während Tron einen Wert von 1,3 und BNB einen Wert von 13,77 aufweist.

Der Sei-Preis steigt vor der bevorstehenden Einführung von V2, da es die erste parallelisierte EVM-Blockchain werden soll. Dies bedeutet, dass jede Ethereum- oder Ethereum-Layer-2-Anwendung auf Sei bereitgestellt werden kann, um dessen überlegene Geschwindigkeit und Durchsatz zu nutzen. Das Netzwerk wird in der Lage sein, über 28.000 Batch-Transaktionen pro Sekunde (TPS) und eine Zeit bis zur Endgültigkeit von 390 ms abzuwickeln.

In der ersten Phase wird SEI auf die Ethereum Virtual Machine (EVM) umsteigen, die es ihm ermöglichen wird, mit Ethereum zu kommunizieren. Der Aussage zufolge soll das Testnetz im ersten Quartal entstehen und in der ersten Jahreshälfte bereitgestellt werden.

Der Anstieg von Sei hat zu einem Anstieg der rückläufigen Liquidationen geführt. Die Short-Liquidationen stiegen am Dienstag auf über 804.000 $, während die Long-Positionen bei 538 Mio. $ lagen. Gleichzeitig sind die offenen Termine für Futures auf ein Rekordhoch von 211 Mio. $ gestiegen.

Sei-Preisprognose

SEI-Chsrt via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Sei-Kryptopreis in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Die Rallye fand im Rahmen des jüngsten Krypto-Comebacks statt. Sei blieb über den 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA).

Der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator bewegten sich auf das überkaufte Niveau und signalisierten damit, dass sie über Dynamik verfügen. Daher gehe ich davon aus, dass der Token nachgeben und die wichtige Unterstützung bei 0,5965 $, seinem höchsten Stand am 16. August, erneut testen wird.