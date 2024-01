Der Aktienkurs von PDD Holdings (NASDAQ: PDD) stieg 2023, unterstützt durch die wachsende Beliebtheit von Temu, dem schnell wachsenden E-Commerce-Unternehmen. Die Aktie stieg auf 150 $, den höchsten Stand seit März 2021. Im Jahr 2023 kletterte sie um über 80 % und übertraf damit ihre größten Konkurrenten wie Alibaba, JD.com und sogar Amazon.

Temus Wish.com-Risiko

Temu war der Hauptgrund für den Anstieg des Aktienkurses von PDD Holdings, da das Unternehmen immer beliebter wurde. Daten von SimilarWeb zeigen, dass Temu zu den am häufigsten heruntergeladenen E-Commerce-Apps der Welt wurde. Sie wurde über 100 Millionen Mal im Google Play Store und weitere Millionen Mal in iOS heruntergeladen.

Dieses Wachstum erfolgte, als das Unternehmen seine Marketingausgaben erhöhte und seine Plattform aufgrund ihrer günstigen Produkte viral ging. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen im dritten Quartal über 2,9 Mrd. $ für Vertrieb und Marketing ausgegeben hat. Im Jahr 2023 wurden weitere Milliarden ausgegeben.

Das explosive Wachstum von Temu ist eine gute Sache für PDD, da das Unternehmen sein Geschäft außerhalb des chinesischen Marktes ausbaut. Allerdings sind damit auch erhebliche Risiken verbunden, denen sich das Unternehmen langfristig stellen muss.

In diesem Fall müssen PDD Holdings und seine Investoren etwas von Wish.com lernen, das vor einiger Zeit ebenfalls ein explosionsartiges Wachstum verzeichnete. Temu und Wish.com sind insofern ähnliche Unternehmen, als sie sich auf den Verkauf preisgünstiger Artikel und deren weltweiten Versand konzentrieren.

Die beiden Unternehmen erreichen dies durch die Beschaffung ihrer Produkte in asiatischen Ländern wie China. Außerdem beziehen sie ihre Produkte direkt von den Herstellern, wodurch der Preisaufschlag entfällt, den andere Unternehmen in Kauf nehmen müssen.

Umsatz- und Gewinnherausforderungen von Wish

Ein Blick auf die Geschichte von Wish.com zeigt, dass es in dieser Branche schwierig ist, Gewinne zu erzielen. Laut SeekingAlpha erreichte der Jahresumsatz von Wish.com im Jahr 2020 mit über 2,5 Mrd. $ seinen Höhepunkt, da die Nachfrage nach E-Commerce-Lösungen stieg.

Seitdem geht es mit dem Unternehmen bergab. Der Umsatz des Unternehmens sank im Jahr 2021 auf 2,08 Mrd. $, gefolgt von 571 Mio. $ im Jahr 2022. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten belief sich auf 357 Mio. $.

Gleichzeitig hat Wish weiterhin Verluste gemacht. Der Nettoverlust stieg von 208 Mio. $ im Jahr 2018 auf 359 Mio. $ in den letzten vier Quartalen. Auch die Zahl der aktiven Nutzer ist in diesem Zeitraum gesunken. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten 11 Millionen monatlich aktive Nutzer hatte. Im dritten Quartal lag die Zahl der monatlichen Nutzer bei etwa 9 Millionen.

Im Gegensatz dazu hatte das Unternehmen im gleichen Quartal 2021 60 Millionen bzw. 46 Millionen aktive Nutzer. All dies erklärt, warum der Aktienkurs von WISH.com in den letzten 12 Monaten um über 60 % eingebrochen ist.

Risiken für die PDD-Aktie

Daher erklärt das Beispiel von Wish.com, warum Temu und PDD vor mehreren erheblichen Risiken stehen. Die Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen mehr Geld für Marketing ausgeben muss, um seinen Marktanteil zu vergrößern. Es muss auch sicherstellen, dass seine Verkäufe profitabel sind.

Zum Glück für PDD verfügt das Unternehmen über eine gesunde Bilanz, die ihm helfen kann, Temu lange Zeit zu unterstützen. Das letzte Quartal endete mit über 27 Mrd. $ an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen. Es ist nahezu schuldenfrei, da die gesamten langfristigen Schulden nur 222 Mio. $ betragen.

Kurzfristig wird der PDD-Aktienkurs wahrscheinlich weiter steigen, während die Anleger das Allzeithoch von 212 $ anstreben, was etwa 43 % über dem aktuellen Niveau liegt.