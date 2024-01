Unter den 50 reichsten Menschen sind 38 2023 noch reicher geworden

Während die Krise der Lebenshaltungskosten viele Menschen vor die Herausforderung stellt, sich mit lebensnotwendigen Dingen wie Lebensmitteln zu versorgen, erlebt die Finanzelite, darunter US-Tech-Giganten und russische Oligarchen, einen Wirtschaftsboom. Persönlichkeiten wie Elon Musk und Mark Zuckerberg verzeichneten laut Daten von Bloomberg einen erheblichen Anstieg ihres Vermögens, ebenso wie andere vermögende Personen wie die Briten James Dyson und Jim Ratcliffe.

Wachsendes Vermögen trotz globaler Herausforderungen

Trotz Wirtschaftssanktionen und dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine haben viele russische Oligarchen weiterhin Reichtum angehäuft. Von den 50 reichsten Menschen der Welt verzeichneten nur 12 im Jahr 2023 einen Rückgang ihres Vermögens, während die überwiegende Mehrheit ein erhebliches finanzielles Wachstum verzeichnete, wobei einige Zuwächse unglaublich groß ausfielen.

Elon Musk liegt vorn

An der Spitze steht Elon Musk mit einem geschätzten Nettovermögen von 235 Mrd. $, vor allem aufgrund des Erfolgs von Tesla. Trotz eines erheblichen Rückgangs seiner Investition in X (ehemals Twitter) hat der Aktienanstieg von Tesla sein Vermögen deutlich erhöht.

Zuckerbergs bemerkenswertes Comeback

Mark Zuckerberg, der ursprünglich in einem Käfigkampf gegen Musk antreten sollte, erlebte einen sprunghaften Anstieg seines Vermögens um 184 % auf 128 Mrd. $. Dieser Sprung wurde durch die Erholung von Meta (der Muttergesellschaft von Facebook) nach einem schwierigen Jahr 2022 beflügelt.

Unerwartete Gewinner und Verlierer

Zu den weiteren bedeutenden Gewinnern gehört der indonesische Tycoon Prajogo Pangestu, dessen Vermögen sich durch Investitionen in Geothermie versiebenfachte. Im Gegensatz dazu musste der indische Milliardär Gautam Adani aufgrund von Unternehmensbetrugsvorwürfen einen erheblichen Vermögensverlust hinnehmen.

Globale Vertretung im Milliardärsclub

Die Liste der reichsten Menschen der Welt ist überwiegend von Amerikanern angeführt, wobei die Franzosen Bernard Arnault und Françoise Bettencourt Meyers eine bemerkenswerte Ausnahme bilden. Arnaults Vermögen wuchs dank des Erfolgs von LVMH, während Bettencourt Meyers, die reichste Frau auf der Liste, einen bescheidenen Anstieg ihres Nettovermögens verzeichnen konnte.

Die sanktionierten Russen werden reicher

Trotz internationaler Sanktionen haben viele russische Milliardäre wie Wladimir Potanin und Alisher Usmanow ihren Reichtum gesteigert. Einige ihrer Vermögenswerte bleiben jedoch aufgrund finanzieller Beschränkungen eingefroren.

Die Präsenz der Briten in der Rangliste der Milliardäre

17 Personen aus dem Vereinigten Königreich sind in der Liste der 500 reichsten Personen vertreten, wobei Dyson der reichste Brite ist. Ratcliffe, ein weiterer großer britischer Milliardär, hat vor kurzem sein Portfolio durch den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an Manchester United erweitert.