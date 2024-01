Ein Ende des Preisverfalls bei Mais und Sojabohnen ist nicht in Sicht

Landwirte in den Vereinigten Staaten und Brasilien sind in Schwierigkeiten, da die Preise wichtiger Rohstoffe weiter sinken. Der Preis für Sojabohnen ist auf ein Tief von 1.220 $ abgestürzt, den niedrigsten Stand seit November 2021. Vom Höchststand im Jahr 2022 ist er um mehr als 30 % gefallen.

Die Preise für Mais, Sojabohnen und Weizen sind gesunken

Ebenso ist der Maispreis auf 4,6 $ pro Scheffel gesunken, 44 % unter seinem Höchststand im Jahr 2022. Auch andere Agrarrohstoffe wie Weizen, Zucker und Baumwolle standen in den letzten Monaten unter Druck. Dieser Trend kommt den meisten Menschen zugute, die einen Rückgang der Inflation beobachten.

Sojabohnen vs. Maispreise

Mais und Sojabohnen haben aufgrund der schwierigen Nachfrage- und Angebotsdynamik Probleme. Das Angebot ist weltweit stark gestiegen, unterstützt durch das gute Wetter in Ländern wie Russland, der Ukraine und einigen europäischen Ländern.

Im jüngsten WASDE-Bericht erklärte das USDA, dass die Produktion in diesen Ländern stieg und durch einen Rückgang in Bulgarien und Mexiko ausgeglichen wurde. Auch die weltweiten Maisvorräte stiegen geringfügig auf 315,2 Millionen Tonnen.

Sojabohnen verzeichneten auch in Ländern wie Russland und Kanada eine höhere Produktion, da die Produktion Brasiliens zurückging. Der WASDE-Bericht fügte hinzu:

Erhöhte Lieferungen und frühe Exporte im Wirtschaftsjahr 2023/24 (Beginn Oktober 2023) führten zu einem Anstieg der brasilianischen Exporte um 2 Millionen Tonnen.

Die Leistung von Sojabohnen und Mais ist auch auf die wachsende Dominanz Brasiliens in der Agrarindustrie zurückzuführen. China, der weltweit größte Verbraucher von Mais und Sojabohnen, hat sich im Vergleich zu den USA mehr für brasilianische Produkte entschieden.

Die brasilianischen Rohstoffe sind oft billiger als die in den Vereinigten Staaten produzierten, wo die Löhne in letzter Zeit weiter gestiegen sind. Die Transportkosten von den Farmen zu den Häfen sind ebenfalls gestiegen, da das Volumen des Mississippi abnimmt.

Spannungen zwischen den USA und China

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China haben dem Agrarsektor nicht geholfen. Da Trump weitere Zölle auf chinesische Waren verspricht, besteht die Sorge, dass wir wieder dort landen könnten, wo wir 2018 waren.

Um diese Krise zu lösen, hat China seine Einkäufe von Mais und Sojabohnen aus Brasilien, Argentinien und anderen Ländern erhöht. Peking hat auch mehr Druck auf seine Bürger ausgeübt, die landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln. Infolgedessen zeigte ein Bericht, dass Chinas gesamte Getreideproduktion im Jahr 2021 auf ein Rekordhoch von 687 Millionen Tonnen gestiegen ist und dieser Trend voraussichtlich andauern wird.

Der anhaltende Preisabsturz bei Mais und Sojabohnen hat einen Lichtblick, da diese tendenziell sehr zyklisch sind. Ein starker Preisrückgang führt zu einer geringeren Produktion, was langfristig zu höheren Preisen führt.