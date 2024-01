ETH übersteigt 2.400 $ und löst zweistellige Gewinne für LDO, ARB, RPL aus

Der Preis von Ethereum (ETH) ist in den letzten 24 Stunden um 8,5 % gestiegen und erreichte an den wichtigsten Kryptobörsen einen Höchststand von 2.448 $ (bei Coinbase stieg er auf 2.459 $). Im Vergleich zu Bitcoin (BTC) stieg der nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Kryptowährung der Welt um über 12 % auf 0,05392 BTC.

Der Anstieg von ETH kam zustande, während BTC über 45.300 $ schwankte und in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 % fiel.

Preis-Chart von Ethereum am Mittwoch, 10. Januar 2024. Quelle: TradingView

Lido DAO, Arbitrum und Rocket Pool steigen, ETH erreicht 2.400 $

Copy link to section

Während Ethereum um 8,5 % stieg, legten eine Reihe von Altcoins zweistellig zu. Laut den Daten von CoinGecko stiegen die Ethereum-Ökosystem-Coins Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) und Optimism (OP) in die Höhe, während ETH an Dynamik gewann.

Die Liquid Staking Governance-Token LDO und RPL wurden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit einem Plus von 19 % bzw. 21 % gehandelt, wobei Lido DAO bei 3,86 $ und Rocket Pool bei 33,37 $ notierten. In der Zwischenzeit stiegen die nativen Token der Ethereum Layer-2 Plattformen Optimism und Arbitrum um 16 % bzw. 19 %. OP wurde am Mittwoch um 11:24 Uhr ET bei 3,71 $ und ARB bei 2,01 $ gehandelt.

Der Aufwärtstrend von Ethereum und den damit verbundenen Coins kam nach der Fake-News vom Dienstag über die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs. Die gefälschte Meldung auf dem offiziellen X-Konto von SEC führte zu einem Anstieg von BTC auf ein 19-Monatshoch von über 48.000 $ auf Binance.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Auf dem offiziellen X-Konto des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler hieß es jedoch, die Nachricht über die Genehmigung sei falsch, da das Konto der Behörde gehackt worden sei. BTC stürzte auf einen Tiefststand von 45.000 $. Heute erreichte der Preis der Kryptowährung ein Tagestief von 44.383 $ auf Binance und 44.320 $ auf Coinbase.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Analysten sind jedoch optimistisch, was den BTC-Preis angeht. Tom Lee von Fundstrat sagt voraus, dass Bitcoin in den nächsten 12 Monaten Höchststände von 150.000 $ erreichen könnte. Zu den Katalysatoren für die Hausse gehören die mit Spannung erwartete Genehmigung des Spot-ETF und die bevorstehende Halbierung von Bitcoin.